Határozott válasz: Moszkva reagált a dán miniszterelnök súlyos vádjaira

Már a dán miniszterelnök sem zárta ki az orosz szálat az országot ért dróntámadás kapcsán (VIDEÓ)
Több nagyméretű drón zavarta meg a koppenhágai légteret, miközben a hatóságok nem zárják ki Oroszország érintettségét sem.
A Kreml szóvivője nem késlekedett.
Mint arról beszámoltunk, hétfő este lezárták a koppenhágai nemzetközi repülőteret, miután a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte a légikikötő környezetében. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint az országot súlyos támadása érte, majd kijelentette, hogy a hatóságok még vizsgálják, ki állhat támadás mögött, de nem zárta ki, hogy Oroszország is érintett lehet az ügyben.
Norvégiában az oslói repülőteret szintén le kellett zárni három órára, miután ott is észleltek két drónt.
A két eset következtében több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, számos járatot át kellett irányítani.
A dán és norvég hatóságok továbbra is vizsgálják, van-e összefüggés a két incidens között.
„Természetesen semmilyen lehetőséget nem zárunk ki az elkövető személyével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az eset illeszkedik a közelmúltban tapasztalt események sorába, ugyanis több országban is dróntámadások, légtérsértések és európai repülőterek ellen elkövetett kibertámadások is történtek.
Semmilyen módon nem tudom kizárni, hogy Oroszország áll mögötte”
– nyilatkozta a dán miniszterelnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – szintén bizonyíték nélkül – már határozottan azt állította, hogy Oroszország áll a koppenhágai eset mögött. A dán rendőrség nem kívánta kommentálni ezt, mondván: jelenleg nincs információjuk erről.
Moszkva mindenesetre kategorikusan tagadott mindenféle érintettséget.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov „alaptalan vádakkal” vádolta Frederiksent – írja a Guardian.
2–3 nagyobb méretű drón bénította meg a koppenhágai légiközlekedést.
Fotó: Sergey Guneev/Sputnik/AFP