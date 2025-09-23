Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
dánia drón Dmitrij Peszkov oroszország

Határozott válasz: Moszkva reagált a dán miniszterelnök súlyos vádjaira

2025. szeptember 23. 22:07

A Kreml szóvivője nem késlekedett.

2025. szeptember 23. 22:07
null

Mint arról beszámoltunk, hétfő este lezárták a koppenhágai nemzetközi repülőteret, miután a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte a légikikötő környezetében. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint az országot súlyos támadása érte, majd kijelentette, hogy a hatóságok még vizsgálják, ki állhat támadás mögött, de nem zárta ki, hogy Oroszország is érintett lehet az ügyben.

Norvégiában az oslói repülőteret szintén le kellett zárni három órára, miután ott is észleltek két drónt.

A két eset következtében több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, számos járatot át kellett irányítani.

A dán és norvég hatóságok továbbra is vizsgálják, van-e összefüggés a két incidens között.

Ezt is ajánljuk a témában

„Természetesen semmilyen lehetőséget nem zárunk ki az elkövető személyével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az eset illeszkedik a közelmúltban tapasztalt események sorába, ugyanis több országban is dróntámadások, légtérsértések és európai repülőterek ellen elkövetett kibertámadások is történtek.

Semmilyen módon nem tudom kizárni, hogy Oroszország áll mögötte”

– nyilatkozta a dán miniszterelnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – szintén bizonyíték nélkül – már határozottan azt állította, hogy Oroszország áll a koppenhágai eset mögött. A dán rendőrség nem kívánta kommentálni ezt, mondván: jelenleg nincs információjuk erről.

Moszkva mindenesetre kategorikusan tagadott mindenféle érintettséget.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov „alaptalan vádakkal” vádolta Frederiksent – írja a Guardian.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Sergey Guneev/Sputnik/AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. szeptember 23. 23:04
Ezek a drónok is ragasztószalaggal voltak összetákolva? Vagy ezt is ukrán srác röptette a belarusz barátnőjével? "Valami bűzlik Dániában..."
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. szeptember 23. 22:57
Tavaly a mi házunk fölött is áthúzott egy drón, ez most utólag kezd erősen gyanús lenni. Jelentkezzen akinek a háza fölött nem történt hasonló eset, az lesz az orosz ügynök.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 23. 22:42
Minap láttam egy drónt csepelen. Nincs kizárva, hogy az oroszok állnak mögötte. A bohócnak nem mondom, mert ő biztosra venné, hogy ők. Pedig csak az egyik ismerősöm fia játszadozott a kertjében vele:)
Válasz erre
0
0
europész
2025. szeptember 23. 22:23
No komment.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!