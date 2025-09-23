Határozott válasz: Moszkva reagált a dán miniszterelnök súlyos vádjaira

Mint arról beszámoltunk, hétfő este lezárták a koppenhágai nemzetközi repülőteret, miután a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte a légikikötő környezetében. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint az országot súlyos támadása érte, majd kijelentette, hogy a hatóságok még vizsgálják, ki állhat támadás mögött, de nem zárta ki, hogy Oroszország is érintett lehet az ügyben.

Norvégiában az oslói repülőteret szintén le kellett zárni három órára, miután ott is észleltek két drónt.

A két eset következtében több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, számos járatot át kellett irányítani.

A dán és norvég hatóságok továbbra is vizsgálják, van-e összefüggés a két incidens között.