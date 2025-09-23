Csak egy rossz választás, és mi is migránsország leszünk, mint Svédország vagy Nagy-Britannia

Iraki menekült tartja rettegésben Drezda utcáit: újra és újra letartóztatják, majd szabadon engedik
Hiába utasítják vissza Svédországba a szexuális ragadozót, egy idő után megint előkerül.
A migránsok a Telegraphnak azt nyilatkozták, ha visszaküldenék őket Franciaországba, „újra és újra” megpróbálkoznának az átkeléssel
A migráció gyorsan ölő méreg, nem kérdés. A legkevésbé biztonságos európai fővárosok között Brüsszel áll az élen, az Unió fővárosa, azt követi szorosan az egykori jóléti államé, Stockholm. És a legfrissebb hír Nagy-Britanniából érkezett, ahol
a migránsok már nyíltan nevetnek a törvényeken, magasról tesznek arra, mit mond az angol jogszabály, ők a saját jogaik alapján szervezik az életüket. Megrogyni készülnek a polgári állam pillérei.
Ez a tény önmagában mutatja, hogy milyen rossz úton jár az Európai Bizottság. S azt is, milyen jól döntött Magyarország, milyen jól látta a helyzetet Orbán Viktor, amikor 2015-ben nem kitárta a kapukat az illegális bevándorlók előtt, hanem kerítést építtetett. Igaz, a kerítés után az Unió 200 millió euró, plusz napi egymillió eurós bírságot szabott ki hazánkra. De akkor is megéri, mondta a kormányfő. S láthatjuk a briteknél, milyen igaza van.
Nagy Britanniában a bevándorlási folyamat annak ellenére nem állt meg, hogy megszületett a francia-brit kitoloncolási megállapodás. Ennek ellenére soha nem látott mennyiségű bevándorló próbált átjutni idén a La Manche-csatornán. A kitoloncolási megállapodás eközben betarthatatlanná erodálódik. Ennek az elgyengülésnek a migránsok is tudatában vannak, s mint a Telegraph megírta, lapunk pedig szemlézte: az illegális bevándorlók már nyíltan gúnyolják brit hatóságokat. Mindezt civil szervezetektől kapott jogi tanácsokra alapozva teszik. Hogy itt a Soros-féle civil szervezetekről van szó, nem tudni biztosan, de lehet tippelni.
Emlékezhetünk: Soros a migrációban is az üzletet látta. Azt mondta, ha nincs pénze az Uniónak ellátni a migránsokat, akkor ő szívesen ad kölcsönt, amit aztán majd még az unokáink is törleszteni fognak.
A migránsok a Telegraphnak azt nyilatkozták, ha visszaküldenék őket Franciaországba, „újra és újra” megpróbálkoznának az átkeléssel. Shabana Mahmood brit belügyminiszter önmaga védelmében mindössze azzal vádolta a bevándorlókat, hogy „gúnyt űznek” a brit törvényekből.
„Csak beszél. Ugyanazokat a dolgokat mondják újra és újra, de ez semmin sem változtat. Nem érdekel, mit mond,
nem tudnak kitoloncolni. Beszélek egy ügyvéddel, és újra meg újra megpróbálok átkelni a csatornán”
– szögezi le szír egy migráns.
A Telegraph értesülései szerint a Keir Starmer és Emmanuel Macron által aláírt megegyezésre alapozva eddig mindössze egy embert tudtak visszaküldeni Franciaországba. A brit miniszterelnök maga is sürgette már a folyamatok felgyorsítását, miközben Donald Trump katonai beavatkozást javasolt.
Orbán Viktornak igaza lett. Ha egyszer bejönnek migránsok, akkor azokat nem lehet kitoloncolni az országból. Így vagy úgy visszajönnek, vagy egyszerűen itt ragadnak.
A jogi és fizikai határzárnak, a „zéró migráns” politikának köszönhetően ma Magyarország biztonságos hely. De egy rossz döntés, egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök gyűlésén hangsúlyozta:
Ki kell mondani, hogy a magyar migrációs politika jobb, mert Magyarország migránsmentes ország maradt.” (…) „Hiába ütnek-vernek bennünket Brüsszelben, bármilyen politikai túlerő fúj is ránk, bátornak kell maradnunk. Brüsszelben csikorgathatják a fogaikat, de itt nincs háború és nem is lesz. Nincsenek migránsok és nem is lesznek.”
Emlékezhetünk, itthon is milyen támadások érték a magyar politikát azért, hogy beengedjük a migránsokat. A rossz emlékű momentumos duó büszkén verte a mellét, hogy azért dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat, ahogy Gyurcsány és Dobrev Klára is élenjárt ezen a területen. Azóta Gyurcsány lelépett a politikából, ami önmagában mutatja, hogy a politikájában is hatalmas kudarcot volt kénytelen elszenvedni.
Most meg itt ül a nyakunkon Magyar Péter, akinél jobban senki nem akarja kiszolgálni a Brüsszel migrációs érdekeit, hiszen a mai hír szerint
Manfred Weber továbbra sem engedte felfüggeszteni Pojáca Peti mentelmi jogát. Ezzel is zsarolva őt az uniós politika melletti kitartásra, amelyben központi kérdés a migráció elfogadása.
Magyarország azonban stabilan áll a lábán. A magyar törvényekből nem űznek gúnyt a migránsok, nem röhögnek rajtuk teli torokból.
Legfeljebb Pojáca Peti pityereg miattuk.
De legyünk óvatosak. Erre int József Attila: „Pityereg – ne dőlj be néki! Nézz a furfangos csecsemőre: bömböl, hogy szánassa magát, de míg mosolyog az emlőre, növeszti körmét és fog át.”
Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP