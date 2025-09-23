Csak egy rossz választás, és mi is migránsország leszünk, mint Svédország vagy Nagy-Britannia

A migráció gyorsan ölő méreg, nem kérdés. A legkevésbé biztonságos európai fővárosok között Brüsszel áll az élen, az Unió fővárosa, azt követi szorosan az egykori jóléti államé, Stockholm. És a legfrissebb hír Nagy-Britanniából érkezett, ahol

a migránsok már nyíltan nevetnek a törvényeken, magasról tesznek arra, mit mond az angol jogszabály, ők a saját jogaik alapján szervezik az életüket. Megrogyni készülnek a polgári állam pillérei.

Ez a tény önmagában mutatja, hogy milyen rossz úton jár az Európai Bizottság. S azt is, milyen jól döntött Magyarország, milyen jól látta a helyzetet Orbán Viktor, amikor 2015-ben nem kitárta a kapukat az illegális bevándorlók előtt, hanem kerítést építtetett. Igaz, a kerítés után az Unió 200 millió euró, plusz napi egymillió eurós bírságot szabott ki hazánkra. De akkor is megéri, mondta a kormányfő. S láthatjuk a briteknél, milyen igaza van.

Nagy Britanniában a bevándorlási folyamat annak ellenére nem állt meg, hogy megszületett a francia-brit kitoloncolási megállapodás. Ennek ellenére soha nem látott mennyiségű bevándorló próbált átjutni idén a La Manche-csatornán. A kitoloncolási megállapodás eközben betarthatatlanná erodálódik. Ennek az elgyengülésnek a migránsok is tudatában vannak, s mint a Telegraph megírta, lapunk pedig szemlézte: az illegális bevándorlók már nyíltan gúnyolják brit hatóságokat. Mindezt civil szervezetektől kapott jogi tanácsokra alapozva teszik. Hogy itt a Soros-féle civil szervezetekről van szó, nem tudni biztosan, de lehet tippelni.