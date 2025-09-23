Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Ruszin Szendi Romulusz Magyar Péter lőfegyver

Gyerekek jelenlétében is fegyverrel pózolhatott Ruszin Szendi Romulusz Magyar Péter mellett – gyanús a csend a Tisza részéről

2025. szeptember 23. 23:04

Az előzményeket ismerve a választóknak joggal lehetnek kíváncsiak rá, vajon Ruszin Szendi Romulusz tényleg lőfegyverrel járkált gyerekeke között, de sem ő, sem a Tisza nem méltatta válaszra kérdéseinket.

2025. szeptember 23. 23:04
null

Napok óta nem kapunk választ sem a Tisza Párttól, sem pedig Ruszin Szendi Romulusztól arra a kérdésünkre, volt-e a Tisza politikusánál bármiféle fegyver, riasztófegyver, lőfegyver az „Egymillió lépés a nemzeti összefogásért” május 22-i eseményén, és annak Zsáka nagyközségi állomásán.

Ahogy azt korábban megírtuk

újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Ruszin Szendi és Magyar

Nem tudni, mi lehet az említett tárgy, de a korábbi esetet ismerve a szavazóknak joga van tudni, hogy egy vagy több alkalommal is fegyvert viselt-e a politikus, miközben nyilvános rendezvényeken vesz részt. Különösen, hogy az említett rendezvényen gyerekek is jelen voltak.

A kérdéseinket pénteken küldtük el Ruszin Szendi Romulusznak és a Tisza Pártnak, de egyik címről sem méltatták válaszra olvasóinkat.

Mint ismert, az egykori vezérkari főnökről a közelmúltban derült ki, hogy a párt rendezvényén a színpadon egy gyanúsan pisztolyra hasonlító tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt. 

A TISZA Párt a média megkeresésére először úgy reagált „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”, de aztán

gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, az is.

 Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!