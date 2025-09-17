Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz tisza Telex tiszt Magyar Péter fegyver 444

Felsült a Tisza-tábor, a Telex és a 444 is: maga Magyar Péter beismerése borította Ruszin-Szendi Romulusz védelmét (VIDEÓ)

2025. szeptember 17. 14:51

Miközben a baloldali sajtó és a Tisza-párti kommentelők támadták a Mandiner cikkét, maga Magyar Péter ismerte el, hogy az egykori tiszt valóban fegyverrel ment fórumozni.

2025. szeptember 17. 14:51
null

A Mandiner legújabb Facebook-videójából kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz bevédésével a Telex, a 444 és a Tisza Párt kommentelői is felsültek.

Ezt is ajánljuk a témában

De jó ez a photoshop", „Ki más, mint a Mandiner”, „Szánalmasak vagytok”

– fogalmazott több, feltételezhetően tiszás kommentelő a Mandiner Ruszin-Szendi Romuluszt leleplező cikkje alatt.

A Tisza fegyverrel fórumra járó volt tisztje védelmére sietett a Telex és a 444 is, akik mind cáfolták a Mandiner cikkében állítottakat.

Azonban a baloldali sajtó próbálkozásainak maga Magyar Péter tett keresztbe, aki beismerte, valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.

Nyitókép: Facebook / Ruszin-Szendi Romulusz

***

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 17. 15:48
A szar és a képviselői...
Válasz erre
1
0
titi77
2025. szeptember 17. 15:37
ennek elkendőzésére, holnap előáll a soros-média egy másik hazugsággal. ott ez a napi rutin része! 99.9% hogy ez fog történni!
Válasz erre
1
0
helyrerakosgat
2025. szeptember 17. 15:11
"...a Telex és a 444 is, akik mind cáfolták a Mandiner cikkében állítottakat." Az is üdvös lenne, ha a jeles cikkíró végre megtanulná, felfogná, hogy mi a különbség a cáfol, tagad, vitat igék között. Azt gondolom, hogy ez egy normális világban még egy kezdő újságírótól is alapkövetelmény!
Válasz erre
2
0
helyrerakosgat
2025. szeptember 17. 15:02
Sokadszor is elmondom, hogy bevédeni mondjuk egy kapus tud egy lövést. Amikor a Mandiner ezt a gusztustalan börtönszlenget alkalmazza "újságírás" gyanánt, akkor a kételemis, primitív bűnözők nyelvén ír, akik az igekötők közül is csak egyet voltak képesek megjegyezni és alkalmazni, ezért volt náluk minden igekötő a be. Bevéd, betámad, behazudik stb. Gratulálok a szerkesztőségnek a folyamatos nyelvrontásért!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!