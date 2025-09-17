Felsült a Tisza-tábor, a Telex és a 444 is: maga Magyar Péter beismerése borította Ruszin-Szendi Romulusz védelmét (VIDEÓ)

Gyurcsány nyomdokain a TISZA Párt, ezúttal Tarr Zoltán leplezte le a gépezetüket

Immár tizenkilenc éve, hogy kiderült, hogyan titkolták el Gyurcsány Ferencék a megszorítási szándékaikat. Az őszödi beszéd után most a TISZA Párt alelnöke értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit – adóemelési szándékukat –, hiszen azzal nem lehet elnyerni a választók bizalmát.