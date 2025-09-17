Felsült a Tisza-tábor, a Telex és a 444 is: maga Magyar Péter beismerése borította Ruszin-Szendi Romulusz védelmét (VIDEÓ)

Volt helyettese szerint teli táras fegyverrel jelent meg a Tisza fórumán Ruszin-Szendi Romulusz
Pintér Ferenc szerint a politikus viselkedésének motivációja a kivagyiság és pszichés tényezők lehetnek.
Miközben a baloldali sajtó és a Tisza-párti kommentelők támadták a Mandiner cikkét, maga Magyar Péter ismerte el, hogy az egykori tiszt valóban fegyverrel ment fórumozni.
A Mandiner legújabb Facebook-videójából kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz bevédésével a Telex, a 444 és a Tisza Párt kommentelői is felsültek.
De jó ez a photoshop", „Ki más, mint a Mandiner”, „Szánalmasak vagytok”
– fogalmazott több, feltételezhetően tiszás kommentelő a Mandiner Ruszin-Szendi Romuluszt leleplező cikkje alatt.
A Tisza fegyverrel fórumra járó volt tisztje védelmére sietett a Telex és a 444 is, akik mind cáfolták a Mandiner cikkében állítottakat.
Azonban a baloldali sajtó próbálkozásainak maga Magyar Péter tett keresztbe, aki beismerte, valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.
