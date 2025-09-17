Volt helyettese szerint teli táras fegyverrel jelent meg a Tisza fórumán Ruszin-Szendi Romulusz

Pintér szerint a fegyveres megjelenés „értelmetlen és indokolatlan” volt,

és aki valóban életveszélyben érzi magát, ne menjen nyilvános rendezvényre, hanem kérje a rendőrség segítségét. Az alezredes azt valószínűsítette, hogy Ruszin-Szendi egy Glock 17 Gen 4 vagy 5 típusú pisztolyt hordott, amely 17–19 töltényt képes befogadni.

Pintér kiemelte: „Ha esetleg egy ilyen környezetben használja a fegyvert a támadója ellen, a kilőtt lövedékek más személyeket is eltalálhatnak, és több vétlen személy is megsérülhet vagy akár meg is halhat. Tehát totálisan szakmaiatlan és felkészületlen dolog egy tömegrendezvényen töltött lőfegyverrel megjelenni.”

Pintér Ferenc szerint Ruszin-Szendi viselkedésének motivációja a kivagyiság és pszichés tényezők lehetnek.

„Amikor a helyetteseként dolgoztam, akkor is szeretett »játszani«. Előtte irodakatona volt, ezért lehet benne egy elfojtott vágy, amiért nem »játszotta ki« magát fiatalabb tiszt korában. Csak elég későn került olyan beosztásba, ahol valóban kellett fegyvert hordania, használnia, amit azzal igyekezett kompenzálni, hogy a fizikai teljesítmény terén próbálta felvenni a versenyt a katonákkal” – idézte fel az alezredes.