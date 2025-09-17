Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Pintér Ferenc fegyver

Volt helyettese szerint teli táras fegyverrel jelent meg a Tisza fórumán Ruszin-Szendi Romulusz

2025. szeptember 17. 14:18

Pintér Ferenc szerint a politikus viselkedésének motivációja a kivagyiság és pszichés tényezők lehetnek.

2025. szeptember 17. 14:18
null

Pintér Ferenc, Ruszin-Szendi Romulusz egykori helyettese szerint 

a volt vezérkari főnök minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét”

a Tisza Párt fórumán – olvasható a Magyar Nemzeten

Ezt is ajánljuk a témában

Az alezredes hangsúlyozta: bár az önvédelmi fegyvert jogosult személy esetében természetes, hogy töltve hordja, „egy ilyen rendezvényen egy valóban kiképzett személy sosem hordana önvédelmi fegyvert. Ez íratlan »ökölszabály«, mert egy esetleges védelmi helyzetben sokkal nagyobb biztonsági kockázatot jelent a hordása, használata, mint amekkorát esetleg el tudna hárítani a viselője!”

Pintér szerint a fegyveres megjelenés „értelmetlen és indokolatlan” volt,

és aki valóban életveszélyben érzi magát, ne menjen nyilvános rendezvényre, hanem kérje a rendőrség segítségét. Az alezredes azt valószínűsítette, hogy Ruszin-Szendi egy Glock 17 Gen 4 vagy 5 típusú pisztolyt hordott, amely 17–19 töltényt képes befogadni. 

Pintér kiemelte: „Ha esetleg egy ilyen környezetben használja a fegyvert a támadója ellen, a kilőtt lövedékek más személyeket is eltalálhatnak, és több vétlen személy is megsérülhet vagy akár meg is halhat. Tehát totálisan szakmaiatlan és felkészületlen dolog egy tömegrendezvényen töltött lőfegyverrel megjelenni.”

Pintér Ferenc szerint Ruszin-Szendi viselkedésének motivációja a kivagyiság és pszichés tényezők lehetnek.

„Amikor a helyetteseként dolgoztam, akkor is szeretett »játszani«. Előtte irodakatona volt, ezért lehet benne egy elfojtott vágy, amiért nem »játszotta ki« magát fiatalabb tiszt korában. Csak elég későn került olyan beosztásba, ahol valóban kellett fegyvert hordania, használnia, amit azzal igyekezett kompenzálni, hogy a fizikai teljesítmény terén próbálta felvenni a versenyt a katonákkal” – idézte fel az alezredes.

Az alezredes hozzátette, hogy Ruszin-Szendi korábban is „trükközött” a fegyvervizsgákon és orvosi vizsgálatokon: 

Ruszin-Szendinek nem jó a látása, már a főiskolában is kontaktlencsét viselt, s akkor sem találta el a céltáblát.

Többször »huncutsággal« ment át az orvosi vizsgálaton: az ejtőernyős orvosi vizsgálatán például beküldött valaki mást maga helyett.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
niof78
2025. szeptember 17. 15:43
Nem kell ehhez pszichológiai képzettség, elég néhány vele készült riportot megnézni, meghallgatni. Egy pökhendi, kivagyi, nagyképű alak.
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2025. szeptember 17. 15:02
Gyanús nekem ez az egész. És igen, itt a kormány és a hadügy is hibázhatott. Hogyan jutott ilyen magasra ez a csákó? Fel kellene göngyölíteni tokkal - vonóval a karrierje állomásait! És főleg: mi a státusza ebben a pillanatban? Lehet, hogy itt még van valami a háttérben, láthatólag érinthetetlennek tartja magát. Ki ez a csávó igazából?
Válasz erre
1
0
hakapeszim
•••
2025. szeptember 17. 14:58 Szerkesztve
Végre arról szeretnék olvasni, hogy most mi történik! A rendőrség előállította Rombuszt, a fegyverét visszaélés gyanúja miatt lefoglalta. A volt vezérkari tiszt előzetes letartóztatásban/házi őrizetben védekezik. Ha fegyverrel való visszaélés a gyanú, ha a fegyvert viselő pszichológiai alkalmassága kérdőjeleződik meg, akkor ott mi a francra kell várni? Mit kell még tennie, hogy történjen valami? Lőjön a fegyverrel valahol emberek között?
Válasz erre
0
0
fotos88
2025. szeptember 17. 14:58
A Fidesz közpénzen épített egy szolgálati ingatlant a vezérkari főnöknek. A honvédelmi miniszter kitüntette, méltatta, dícséretben részesítette. Igazi hazafi. Ez addig ment, míg meg nem jelent Magyar Péter oldalán. Másnap elkezdték kicsinálni. Már Szalay miniszter azt mondta beteg, veszélyes, hazaáruló. A villáról, amit nem Romulusz építtetett magának előtte szó sem volt. Amint Tiszás lett, lett egy luxus villája is. Szerintetek mennyi ilyen villa épülne hirtelen a propagandában ha egyik napról a másikra elpártolna 10-20 Fideszes? Akkor sem gondolnátok, hogy valami nem stimmel a Fidesz háza táján? Jól példázza az ő esete a maffia kormány működését.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!