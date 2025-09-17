Ft
09. 17.
szerda
olaj klímaügy Párizsi Megállapodás klímapolitika Egyesült Államok

Még az amerikai lap elismeri: az egész világ belefáradt a klímapolitikába

2025. szeptember 17. 14:35

Tíz évvel ezelőtt írták alá a párizsi éghajlatvédelmi egyezményt, azonban az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott az emberek hozzáállása a klímapolitikához – írja a New York Times.

2025. szeptember 17. 14:35
null

A New York Times egy elemzéssel emlékezett meg arról, hogy 10 évvel ezelőtt fogadták el a párizsi egyezményt. Barack Obama, akkor azzal üdvözölte a megállapodást, hogy kijelentette: 

Párizs „a legjobb esélyünk arra, hogy megmentsük az egyetlen bolygónkat”.

Azonban a cikk megjegyzi: „Párizs nem csupán egy rövid ideig tartó optimizmus volt a klíma ügyében. Sokak számára egy teljesen új korszak ígéretének tűnt, nemcsak a klíma, hanem a közös politikai jövőnk szempontjából is ezen a földön. Akkoriban Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára szeretett arról beszélni, hogy a fenntarthatóság ebben a században ugyanazt fogja jelenteni, mint az emberi jogok az előzőben – egy új erkölcsi és politikai rend alapját. Utódja, António Guterres még határozottabb klíma-párti lett, és úgy kezelte a Párizsi Megállapodást, mintha annak jelentősége megközelítené, ha nem is haladná meg az ENSZ alapokmányának jelentőségét.”

Azonban, a megegyezés csak az első lépés kellett volna, hogy legyen. Azonban az amerikai lap szerzője elismeri: más világban élünk, mint 2015-ben. 

A tavalyi ENSZ Klímakonferencián (COP29) a házigazda ország Azerbajdzsán elnöke az olajat és a gázt „Isten ajándékának” nevezte, és bár a párizsi konferencia óta az éves konferenciák gyakran nagy horderejű, sztárokkal teli események voltak, ezúttal kevés világvezető volt jelen. 

A konferencia előkészítése során egy hivatalos ENSZ-jelentés közölte, hogy az előző évben egyáltalán nem történt előrelépés a klímaügyben,

és a párizsi egyezményhez vezető diplomáciai folyamat legjelentősebb alakjai közül többen nyilvános levelet tettek közzé, amelyben kijelentették, hogy a megállapodás szerkezete elavult és jelentős reformokra szorul.

Amikor februárban lejárt az első hivatalos határidő, csak 15 ország – mindössze 8 százalék – teljesítette a kitűzött feladatot. 

Amikor a Párizsi Megállapodás megszületett, az Egyesült Államok jelentéktelen földgázexportőr volt, és még mindig illegális volt amerikai olajat külföldre szállítani. Trump második beiktatása előtt az ország már a világ legnagyobb finomított olaj- és cseppfolyósított földgáztermelője és -exportőre lett.

A klímapolitikából való visszavonulás széles körben elterjedt, még a globális zöldenergia-boom közepette is. Az energiaelemző Nat Bullard szerint 2019 és 2021 között a világ kormányai évente több mint 300 klímaalkalmazkodási és -mérséklési politikát vezettek be. 2023-ban ez a szám 200 alá esett. 2024-ben már csak körülbelül 50 volt. Sok helyen – például Dél-Amerikában és Európában – a meglévő törvényeket már gyengítették, vagy nyomás alatt vannak a változó politikai koalíciók, amelyek most azok aláásására törekednek.

„Ma egyetlen globális konferencián sem lehet két lépést tenni anélkül, hogy a „pragmatizmus” és a „realisztikus gondolkodás” ne lenne a napirenden” 

– mondta a lapnak Jason Bordoff, Obama volt energiaügyi tanácsadója, aki jelenleg a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központját vezeti. 

Magyarul: a választók sehol nem kérnek a gazdaságokat megrendítő klímapolitikából, így a legnagyobb támogatói is kénytelenek engedni. 

Nyitókép: Mouneb Taim / ANADOLU / Anadolu via AFP

