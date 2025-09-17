Gulyás Gergely nagyon jó hírt közölt a nyugdíjasokkal! – élőben a Kormányinfó

Menczer Tamás mindenkit emlékeztetett a Tisza botrányos tervére: Magyar Péterék súlyos adóemelésre készülnek
Nem a megszokott időpontban, hanem szerdán 16 órakor kezdődik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatója. A Kormányinfón minden bizonnyal téma lesz az Otthon Start program is.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón arról beszélt, hogy a kabinet döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről.
A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. A kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is – mondta a miniszter. A társasági adó kérdése is szerepelni fog. Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos – tette hozzá.
A Tisza Párt akár 33 százalékra is emelheti a magyar emberek adóját.
Az Otthon Startról azt mondta, hogy két hét után már 10 ezer hiteligénylés van a bankok előtt. Ez egyértelmű sikert mutat – ismertette a miniszter. Minden településtípuson nagy az érdeklődés. Még az idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg még idén – mondta Gulyás Gergely.
10,2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások a mögöttünk hagyott héten – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, semmi nem változott a honvédelmi miniszter védelmével kapcsolatban a fél évvel ezelőtti baleset ellenére sem. Az ügyet kivizsgálták, és semmilyen törvénysértés nem történt, az érintett személy továbbra is végzi a munkáját.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya semmilyen kapcsolatban nincs a hivatalban lévő miniszterek védelmével.
Nyíltan elmondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy hazudni fognak a választások előtt – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.
Immár tizenkilenc éve, hogy kiderült, hogyan titkolták el Gyurcsány Ferencék a megszorítási szándékaikat. Az őszödi beszéd után most a TISZA Párt alelnöke értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit – adóemelési szándékukat –, hiszen azzal nem lehet elnyerni a választók bizalmát.
A kormányülésről Orbán Viktor kormányfő is közzétett egy bejegyzést a közösségi oldalán.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI