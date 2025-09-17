Ft
Kormányzati Tájékoztatási Központ Vitályos Eszter Gulyás Gergely Kormányinfó

Gulyás Gergely nagyon jó hírt közölt a nyugdíjasokkal! – élőben a Kormányinfó

2025. szeptember 17. 15:27

Nem a megszokott időpontban, hanem szerdán 16 órakor kezdődik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatója. A Kormányinfón minden bizonnyal téma lesz az Otthon Start program is.

2025. szeptember 17. 15:27
null
Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón arról beszélt, hogy a kabinet döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. 

Kormányinfó
Most szerdán tartják a Kormányinfót
  • 4,8 százalék a nyugdíjasinfláció mértéke, így 1,6 százalékos emelést kapnak visszamenőleg a nyugdíjasok. 
  • Átlagosan összessen 51 155 forintot fizet ki a kormány minden nyugdíjasnak. 
  • Átlagosan 42 700 forintot kapnak novemberben, míg decemberben a további összeget kapják meg a szépkorúak. 112 milliárdot fordít erre a kormány.

Kormányinfó: Erről szól a nemzeti konzultáció

A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. A kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is – mondta a miniszter. A társasági adó kérdése is szerepelni fog. Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos – tette hozzá. 

Az Otthon Startról azt mondta, hogy két hét után már 10 ezer hiteligénylés van a bankok előtt. Ez egyértelmű sikert mutat – ismertette a miniszter. Minden településtípuson nagy az érdeklődés. Még az idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg még idén – mondta Gulyás Gergely. 

10,2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások a mögöttünk hagyott héten – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Tarr Zoltán nyíltan hazudott

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, semmi nem változott a honvédelmi miniszter védelmével kapcsolatban a fél évvel ezelőtti baleset ellenére sem. Az ügyet kivizsgálták, és semmilyen törvénysértés nem történt, az érintett személy továbbra is végzi a munkáját. 

Nyíltan elmondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy hazudni fognak a választások előtt – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

Orbán Viktor is beszámolt a Kormányülésről

A kormányülésről Orbán Viktor kormányfő is közzétett egy bejegyzést a közösségi oldalán. 

Cikkünk folyamatosan frissül.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

nogradi
2025. szeptember 17. 16:25
A fidesz közpénzből kampányol.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 17. 16:18
Az utolsó percig titkolták, térfigyelőkkel és valtonosokkal védik a Fidesz frakcióülését A sajtót és a kíváncsiskodókat kordonokkal tartják távol, és csak a legbátrabbak vállalják be felszínen az utat a parkolótól a szállodáig. Este Orbán Viktor tart eligazítást.
Válasz erre
0
1
nogradi
2025. szeptember 17. 15:54
MP a hibás mert ufófejü kaszinósék törökországban részegen lövöldöznek.
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. szeptember 17. 15:48
"de akár olyan aktuális hírek is, miszerint az Egyesült Államok megszüntette a vízummentességi korlátozásokat." Kíváncsi vagyok, mit talál majd ki az ellenzék! Amikor a húgyos bili idejében bevezették az Orbán hibája volt. Most, hogy eltörlik, szintén Orbán hibája lesz, ez egyértelmű, csak nem tudom, mi lesz az indok. Kíváncsian várom.
Válasz erre
1
0
