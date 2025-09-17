Gulyás Gergely nagyon jó hírt közölt a nyugdíjasokkal! – élőben a Kormányinfó

A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. A kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is – mondta a miniszter. A társasági adó kérdése is szerepelni fog. Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos – tette hozzá.