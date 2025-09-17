Gyurcsány nyomdokain a TISZA Párt, ezúttal Tarr Zoltán leplezte le a gépezetüket

hiszen még a saját kádereik előtt is eltitkolták a kedvezőtlen gazdasági adatokat.

És a miniszterelnök azzal szintén tisztában volt, hogy a győztes voksolásokat követően nem tudnak mit tenni: az új balliberális kabinetnek megszorító politikát kellett bevezetnie.

„Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk, és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt” – fogalmazott Gyurcsány. Majd kiállt a megszorítások mellett: „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni.

Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.”

Végül úgy folytatta, „annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig”.