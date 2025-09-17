Ft
Tarr Zoltán őszödi beszéd Tisza-adó Magyar Péter Etyek adóemelés Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely

Gyurcsány nyomdokain a TISZA Párt, ezúttal Tarr Zoltán leplezte le a gépezetüket

2025. szeptember 17. 15:16

Immár tizenkilenc éve, hogy kiderült, hogyan titkolták el Gyurcsány Ferencék a megszorítási szándékaikat. Az őszödi beszéd után most a TISZA Párt alelnöke értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit – adóemelési szándékukat –, hiszen azzal nem lehet elnyerni a választók bizalmát.

2025. szeptember 17. 15:16
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgása után egyértelműbbé vált, mit jelentenek és mit takarnak igazán a magyarországi balliberális politikai erők kampányüzenetei.

Az őszödi beszéd után most a TISZA Párt alelnöke értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit
Az őszödi beszéd után most a TISZA Párt alelnöke értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit

Az immár visszavonult politikus, egykori kormányfő kiszivárgott „országértékelése” óriási hatással volt és van még a mai napig is a hazai közéletre.

Az eltitkolt, hazug, képmutató és hiteltelen politikai megszólalások értékelése ma már az „őszödi kategóriába” tartozik.

Azóta számtalan politikus esetében – Gyurcsány Ferencet követően például Bajnai Gordon vagy Karácsony Gergely – derült már ki, hogy a politikai üzenet (amelyet a nyilvánosságnak szán) nem egyeztethető össze a politikai valósággal. Kiszivárogtak az Együtt háttérmegbeszélései, amelyek során egyértelművé vált: az emlegetett reformok valójában megszorításokat takarnak.

Később napvilágot láttak az ellenzéki koordinációs viták jegyzőkönyvei, amelyekből azt lehetett leszűrni: az ellenzék a háttérben mást mond, mint a nyilvánosság előtt.

A főpolgármester esetében is ugyanez történt: akkori szövetségese, az MSZP meghatározó figuráival folytatott alkudozásokról beszélt, akiket – mint mondta – csak a hatalmi kérdések érdekelnek. Pár évre rá pedig főpolgármesteri kihívójáról, Vitézy Dávidról értekezett minősíthetetlen hangnemben. És most itt van Tarr Zoltán etyeki megnyilvánulása…

Gyurcsány Ferenc óta tudni, mit jelentenek hazánkra nézve a balliberális erők kampányüzenetei

Miről beszélt 2006. május 26-án Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő? Mások mellett arról,

hogy az, ami a kampányukban elhangzott, hazugság volt,

hiszen még a saját kádereik előtt is eltitkolták a kedvezőtlen gazdasági adatokat.

És a miniszterelnök azzal szintén tisztában volt, hogy a győztes voksolásokat követően nem tudnak mit tenni: az új balliberális kabinetnek megszorító politikát kellett bevezetnie.

„Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk, és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt” – fogalmazott Gyurcsány. Majd kiállt a megszorítások mellett: „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni.

Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.”

Végül úgy folytatta, „annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig”.

Őszödi beszéd után etyeki elszólás: a TISZA adóemelési javaslata nem csak beszéd, terv

És miről beszélt 2025. augusztus 27-én Tarr Zoltán TISZA-alelnök – Dálnoki Áron, az ellenzéki párt gazdasági munkacsoportjának vezetője – mellett ülve? Többek között arról, hogy a TISZA Párt többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, az adóemeléssel kapcsolatban pedig nem győzte hangsúlyozni:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”; „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Magyar Péter Tarr Zoltán megdöbbentő adóemelési okfejtéséről: igen, irányadó megszólalás

  • Gyurcsány őszödi beszéde egy megnyert választást követően hangzott el egy zártkörű eseményen, sajátjai előtt, amelyből egyértelműen kiviláglott: nem kizárólag a kampányban, de az előző ciklusban is hazudtak.
  • Tarr mint a legerősebb ellenzéki párt alelnöke nyilvános fórumon értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit, hiszen azzal nem lehet elnyerni a választók bizalmát.

Mindeközben felettese, Magyar Péter pártelnök adóemelési terveinek kiszivárgását követően nem győzi hangsúlyozni rendezvényein, hogy amennyiben jövőre kormányra kerülnének, nem lennének megszorítások. Ugyanakkor Tarr mondatait hallgatva ennek a politikai panelnek is kétséges a hitelessége, nem beszélve arról, hogy épp Magyar fogalmazott úgy:

nyilván, hogyha valaki TISZA-alelnökként vagy TISZA-munkacsoport vezetőjeként szólal meg, akkor irányadónak tekinthető, igen”.

Nyitókép forrása: Bodnár Boglárka / MTI

 

