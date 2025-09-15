A rendőrséghez fordul a helyi Fidesz a batidai fenyegetőzés miatt

Egyenlőségjelet rajzoltak ellenzéki aktivisták Lázár János és a merényletben meghalt Charlie Kirk neve közé – Orbán Viktor is reagált
A botrányos incidensre a közösségi oldalán reagált a miniszterelnök.
A kormánypárt szerint több bűncselekmény is megvalósulhatott.
A testi sértésre, emberek életének tönkretételére, a gyilkosságra történő buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény. Ezért jogi lépéseket teszünk – jelentette be a Promenád24 tudósítása szerint Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselője, a múlt hét pénteken a városhoz közeli Batidán szervezett „aszfaltrajzversenyen” történtek után.
Az eseményt Alpár György egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vásárhelyi aktivistája szervezte, de részt vett rajta a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt, Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter is.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, a rajzolgatás keretében
olyan feliratok kerültek az aszfaltra Lázár János, építési és közlekedési miniszterre utalva, hogy „Könyörgöm, akasszuk fel” és „L.J.=C. Kirk”.
Ez utóbbival a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirk, amerikai konzervatív influenszer és a miniszter között húztak párhuzamot.
A fideszes képviselő hozzátette, a rajzverseny utáni este Márki-Zay Péter és Alpár György élőben jelentkeztek be a Facebookon, és megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
„A nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt álló két úriember tovább rontotta a helyzetüket, és elgondolkodtató, hogy milyen lélekre vall az, amikor egy fiatal kétgyermekes édesapa halála után röhögcsélnek” – hívta fel a figyelmet a politikus, aki bejelentette:
feljelentést tesznek a szervezőkkel szemben.
A képviselő szerint többféle bűncselekmény is megvalósult az eseménnyel kapcsolatban, például zaklatás, fenyegetés, közösség elleni erőszak, továbbá internetes agresszió, amelyek miatt feljelentéseket teszünk az elkövetőkkel szemben.
Emellett határozottan felszólítják a rendőrséget és a nyomozóhatóságokat, hogy hivatalból is rendeljenek el nyomozást. A Márki-Zay Pétert támogató képviselőktől pedig azt kérik, hogy határolódjanak el a Batidán történtektől.