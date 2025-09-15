A rendőrséghez fordul a helyi Fidesz a batidai fenyegetőzés miatt

A testi sértésre, emberek életének tönkretételére, a gyilkosságra történő buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény. Ezért jogi lépéseket teszünk – jelentette be a Promenád24 tudósítása szerint Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselője, a múlt hét pénteken a városhoz közeli Batidán szervezett „aszfaltrajzversenyen” történtek után.

Az eseményt Alpár György egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vásárhelyi aktivistája szervezte, de részt vett rajta a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt, Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter is.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a rajzolgatás keretében

olyan feliratok kerültek az aszfaltra Lázár János, építési és közlekedési miniszterre utalva, hogy „Könyörgöm, akasszuk fel” és „L.J.=C. Kirk”.

Ez utóbbival a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirk, amerikai konzervatív influenszer és a miniszter között húztak párhuzamot.