feljelentés Márki-Zay Péter Lázár János miniszter Hódmezővásárhely

A rendőrséghez fordul a helyi Fidesz a batidai fenyegetőzés miatt

2025. szeptember 15. 17:16

A kormánypárt szerint több bűncselekmény is megvalósulhatott.

2025. szeptember 15. 17:16
A testi sértésre, emberek életének tönkretételére, a gyilkosságra történő buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény. Ezért jogi lépéseket teszünk – jelentette be a Promenád24 tudósítása szerint Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselője, a múlt hét pénteken a városhoz közeli Batidán szervezett „aszfaltrajzversenyen” történtek után. 

Az eseményt Alpár György egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vásárhelyi aktivistája szervezte, de részt vett rajta a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt, Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter is. 

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a rajzolgatás keretében 

olyan feliratok kerültek az aszfaltra Lázár János, építési és közlekedési miniszterre utalva, hogy „Könyörgöm, akasszuk fel” és „L.J.=C. Kirk”. 

Ez utóbbival a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirk, amerikai konzervatív influenszer és a miniszter között húztak párhuzamot. 

A fideszes képviselő hozzátette, a rajzverseny utáni este Márki-Zay Péter és Alpár György élőben jelentkeztek be a Facebookon, és megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. 

„A nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt álló két úriember tovább rontotta a helyzetüket, és elgondolkodtató, hogy milyen lélekre vall az, amikor egy fiatal kétgyermekes édesapa halála után röhögcsélnek” – hívta fel a figyelmet a politikus, aki bejelentette: 

feljelentést tesznek a szervezőkkel szemben.

A képviselő szerint többféle bűncselekmény is megvalósult az eseménnyel kapcsolatban, például zaklatás, fenyegetés, közösség elleni erőszak, továbbá internetes agresszió, amelyek miatt feljelentéseket teszünk az elkövetőkkel szemben.

Emellett határozottan felszólítják a rendőrséget és a nyomozóhatóságokat, hogy hivatalból is rendeljenek el nyomozást. A Márki-Zay Pétert támogató képviselőktől pedig azt kérik, hogy határolódjanak el a Batidán történtektől.
 

 

Összesen 4 komment

makapaka2
2025. szeptember 15. 17:56
Feljelenteni, és elítélni, minden egyes gyilkolászással fenyegetőt! Még idejében meg kell állítani az aljasságra felbujtókat!
4
google-2
2025. szeptember 15. 17:32
Vérszagra gyűl az éji vad.
4
csulak
2025. szeptember 15. 17:29
kezdetnek jo lepes
6
karcos-2
2025. szeptember 15. 17:21
Majka és Krubi hatása
6
