Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

Ne zárjuk ki annak az elméleti lehetőségét, hogy Magyar Péter is kap egy telefont

- kezdte gondolatmenetét G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy a "Bajnaiféle csapat" már 2012 óta próbálja befolyásolni Magyarországon az ellenzék mozgását, és növelni az esélyeket a kormányváltásra. Példaként említette a DATAdat-ot, valamint a Bajnai-Ficsor-Szigetvári "triumvirátust". „Olyan nem lehetséges-e, hogy ott van az a telefon, amely a villamosokat elindítja. Vagy máshol, ahol a Bajnai összeköttetésben van. Én azt gondolom, hogy ezek a számok: a Tisza megrekedése, hogy a Fidesz győzött, vagy a Tisza elvesztette az őszt; Magyar Péter alkalmasságának a problematikussága; már az ő intézeteiknél is szűkül az olló; ezek mind aggasztó jelek Magyar Péter idegrendszerének. Hogy vajon nem fog-e csörögni az a telefon és nem mondják neki, hogy figyelj: nézz ki az ablakon, jön a villamos” - mondta G. Fodor.