Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre
A zsebmessiás nem fog örömtáncot lejteni, amikor ezt elolvassa.
Budapest főpolgármestere már bebizonyította, hogy a szponzorok villamosa bármikor megérkezhet. Kérdés, hogy a Tisza elnökének mennyire lehet félnivalója.
2021 talán egyik legnagyobb anekdotája volt, amikor Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek választásán kijelentette: akkor lépek vissza, ha elüt a villamos. Egy nap múlva a villamos érkezett is menetrend szerint miután kiderült, hogy Márki-Zay Péter esélyesebb a főpolgármesternél a végső győzelemre. Azóta eltelt négy év, és a baloldal már egy új vezér mögé sorakozott fel, akinek felívelő pályáját úgy tűnt, nem lehet megállítani. Magyar Péter azonban kezd belemenni azokba a hibákba, amiket 2021 és 2022 között szintén elkövetett az akkori egyesült ellenzék, és ez már a balos közvélemény-kutatók adataiban is látszik. Vajon megvan-e már Magyar Péternek is a jegye arra bizonyos villamosra, vagy még maradhat a megállóban? Erre kerestük a választ a Mestertervben.
Ne zárjuk ki annak az elméleti lehetőségét, hogy Magyar Péter is kap egy telefont
- kezdte gondolatmenetét G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy a "Bajnaiféle csapat" már 2012 óta próbálja befolyásolni Magyarországon az ellenzék mozgását, és növelni az esélyeket a kormányváltásra. Példaként említette a DATAdat-ot, valamint a Bajnai-Ficsor-Szigetvári "triumvirátust". „Olyan nem lehetséges-e, hogy ott van az a telefon, amely a villamosokat elindítja. Vagy máshol, ahol a Bajnai összeköttetésben van. Én azt gondolom, hogy ezek a számok: a Tisza megrekedése, hogy a Fidesz győzött, vagy a Tisza elvesztette az őszt; Magyar Péter alkalmasságának a problematikussága; már az ő intézeteiknél is szűkül az olló; ezek mind aggasztó jelek Magyar Péter idegrendszerének. Hogy vajon nem fog-e csörögni az a telefon és nem mondják neki, hogy figyelj: nézz ki az ablakon, jön a villamos” - mondta G. Fodor.
„Ha az Európai Parlament mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága ismét előveszi az aktáját Magyar Péternek, az a telefoncsörgéssel egyenértékű figyelmeztetés” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett, hogy Karácsonynak azért kellett félreállnia 2021 őszén, mert a Bajnai csapat Mráki-Zayt erősebbnek ítélte meg.
Ezek a körök nem Magyar Péterbe, vagy Márki-Zay Péterbe, vagy Karácsony Gergelybe szerelmesek, hanem egyetlen egy motivációjuk van: legyőzzék a Fidesz-kormányt és Orbán Viktort; és csak azt keresik, hogy ezt kivel tudják megtenni. Mindenki cserezabadatos, Magyar Péter is cserezabadatos
- mondta az elemző.
Nyitókép: ATV / Képernyőfotó