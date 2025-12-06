Ft
G. Fodor Gábor Márki-Zay Péter Mesterterv Magyar Péter Karácsony Gergely Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

2025. december 06. 06:03

Budapest főpolgármestere már bebizonyította, hogy a szponzorok villamosa bármikor megérkezhet. Kérdés, hogy a Tisza elnökének mennyire lehet félnivalója.

2025. december 06. 06:03
Mandiner
Mandiner

2021 talán egyik legnagyobb anekdotája volt, amikor Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek választásán kijelentette: akkor lépek vissza, ha elüt a villamos. Egy nap múlva a villamos érkezett is menetrend szerint miután kiderült, hogy Márki-Zay Péter esélyesebb a főpolgármesternél a végső győzelemre. Azóta eltelt négy év, és a baloldal már egy új vezér mögé sorakozott fel, akinek felívelő pályáját úgy tűnt, nem lehet megállítani. Magyar Péter azonban kezd belemenni azokba a hibákba, amiket 2021 és 2022 között szintén elkövetett az akkori egyesült ellenzék, és ez már a balos közvélemény-kutatók adataiban is látszik. Vajon megvan-e már Magyar Péternek is a jegye arra bizonyos villamosra, vagy még maradhat a megállóban? Erre kerestük a választ a Mestertervben.

 

Ne zárjuk ki annak az elméleti lehetőségét, hogy Magyar Péter is kap egy telefont

- kezdte gondolatmenetét G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy a "Bajnaiféle csapat" már 2012 óta próbálja befolyásolni Magyarországon az ellenzék mozgását, és növelni az esélyeket a kormányváltásra. Példaként említette a DATAdat-ot, valamint a Bajnai-Ficsor-Szigetvári "triumvirátust". „Olyan nem lehetséges-e, hogy ott van az a telefon, amely a villamosokat elindítja. Vagy máshol, ahol a Bajnai összeköttetésben van. Én azt gondolom, hogy ezek a számok: a Tisza megrekedése, hogy a Fidesz győzött, vagy a Tisza elvesztette az őszt; Magyar Péter alkalmasságának a problematikussága; már az ő intézeteiknél is szűkül az olló; ezek mind aggasztó jelek Magyar Péter idegrendszerének. Hogy vajon nem fog-e csörögni az a telefon és nem mondják neki, hogy figyelj: nézz ki az ablakon, jön a villamos” - mondta G. Fodor.

Min G. Fodor, mind Mráz egyetértett abban, hogy Magyar Péterért is jöhet a villamos(Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

Ha az Európai Parlament mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága ismét előveszi az aktáját Magyar Péternek, az a telefoncsörgéssel egyenértékű figyelmeztetés” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett, hogy Karácsonynak azért kellett félreállnia 2021 őszén, mert a Bajnai csapat Mráki-Zayt erősebbnek ítélte meg.

Ezek a körök nem Magyar Péterbe, vagy Márki-Zay Péterbe, vagy Karácsony Gergelybe szerelmesek, hanem egyetlen egy motivációjuk van: legyőzzék a Fidesz-kormányt és Orbán Viktort; és csak azt keresik, hogy ezt kivel tudják megtenni. Mindenki cserezabadatos, Magyar Péter is cserezabadatos

- mondta az elemző.

Nyitókép: ATV / Képernyőfotó

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
kobi40
2025. december 06. 08:19
Mese. A fővárost 2019-ben a FIDESZ-KDNP elengedte, kivették Tarlós kezéből a saját kampányát, és jégre vitték, átverték Tarlóst is, a szavazókat is.. Azóta sem érdekli őket a főváros különösképpen. Alexandra néha oda nyafog egyet-kettőt, és annyi. Legfeljebb Budavára, ahova nem magyarok, hanem a Habsburg Alapítvány fog költözni a kretén Habsburg utódokkal. Petőfi laktanyából Mária Terézia, a József nádor palota rekonstruálása, tovább is van, mondjam még? A nemzet elárulása. A vidékre betelepülők nem fognak használni a nemzeti oldal ügyének. Mit tudhat egy “dán, norvég, francia, svéd, német” betelepülő a nemzet ügyéről?! Zavarja a kutyaugatás, kakaskukorékolás. HARANGOZÁS! Éljen a falusi CSOK! Megvan, hogy mire kellett a MIHAM: most lehet engem mint 2002 óta Fideszre szavazót áttol ni a szélsőségesekhez. S hogy legyen egy csavar is a történetben: a MIHAM készül vissza, balra.
Válasz erre
0
0
Sándor
•••
2025. december 06. 08:01 Szerkesztve
a korrupcióban úszó brüsszeli gazdái mentelmi jog mögött lapító hazug garázda bűnözőnek, az egész eddigi életét megélhetési parazitaként tengető poloska petinek,... Hont András: »Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz. Olyan megkapóan írtad alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban, hogy attól látni kezdtek a vakok, hallani a süketek, szólni a némák, futni a rokkantak. Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők. Kommentjeid nyomán megrettent az ellenség, utólag vált hatalmas győzelem helyszínévé Muhi, Mohács, Világos, a Trianon-kastély és Irapuato. Műtermi képeidtől egy pillanatra megáll a Nap is az égen, aranyszínben virul föl a határ, s balzsamos illatok közt lengedez a Zephyr.«
Válasz erre
1
0
Héja
2025. december 06. 07:29
M. Péter az eddigi legalkalmatlanabb (Gyurcsányt is beleértve).
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. december 06. 07:12
Ha valaki azt gondolja, hogy a tiszafos egy új politikai erőtér, hát őszinte részvétem. Csak annyi, hogy a személyeiben és szándékaiban mindig ugyanaz a balfasz massza cserélgeti a sorban megbukó messiásait és most a tiszafostos van soron.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!