Magyar Péterék jobb híján előhúzták a kukából a már Márki-Zaynál sem működő csodafegyvert

A Tisza Párt leporolja Márki-Zay Péter stratégiafüzetét, és megpróbálja hazahozni, vagy elszállítani külképviseletekre azokat a magyarokat, akik rájuk szavaznának. Még akkor is, ha mindez törvénysértő – írja a Magyar Nemzet. Mint arról a Mandiner is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. „Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. A párt ezzel megsérthetné a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül” – számol be a Magyar Nemzet.

Márki-Zay támogatja a Tiszát, szobrot is állítana Magyar Péternek

Az utóbbi időben Márki-Zay Péter többször egyértelművé tette, hogy támogatja a Tiszát, volt, amikor azt találta mondani, hogy szobrot állítana Magyar Péternek. Az sem kizárt, hogy ő maga hívta fel Magyar Péter figyelmét az utaztatásra. Mint ismert, Márki-Zay Péter hiába várta a csodát 2022-ben a Nyugat-Európában élő magyarok szavazataitól – milliókat elégetve Németországban és Nagy-Britanniában –, a kampány nem hozta meg a várt áttörést a baloldalnak.