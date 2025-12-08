Magyar Péterék jobb híján előhúzták a kukából a már Márki-Zaynál sem működő csodafegyvert

Számokat közölt a neves amerikai kutatócég: magabiztosan győzne a Fidesz, ha most vasárnap lenne a választás
A Donald Trumpnak is dolgozó cég szerint a helyzet egyértelmű Magyarországon.
Törvénysértő eszközhöz nyúlna a Tisza Párt – legalábbis ezt kotyogta ki Ruszin-Szendi Romulusz. A stratégiával már Márki-Zayék is megpróbálkoztak, nem jött be.
A Tisza Párt leporolja Márki-Zay Péter stratégiafüzetét, és megpróbálja hazahozni, vagy elszállítani külképviseletekre azokat a magyarokat, akik rájuk szavaznának. Még akkor is, ha mindez törvénysértő – írja a Magyar Nemzet. Mint arról a Mandiner is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. „Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. A párt ezzel megsérthetné a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül” – számol be a Magyar Nemzet.
Az utóbbi időben Márki-Zay Péter többször egyértelművé tette, hogy támogatja a Tiszát, volt, amikor azt találta mondani, hogy szobrot állítana Magyar Péternek. Az sem kizárt, hogy ő maga hívta fel Magyar Péter figyelmét az utaztatásra. Mint ismert, Márki-Zay Péter hiába várta a csodát 2022-ben a Nyugat-Európában élő magyarok szavazataitól – milliókat elégetve Németországban és Nagy-Britanniában –, a kampány nem hozta meg a várt áttörést a baloldalnak.
Néhány héttel később az ellenzék korábbi vezetője azt találta mondani az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, hogy annak a félmilliónál is több magyarnak a szavazatán is múlhat a kormányváltás, akik külföldön, többségükben valahol Nyugat-Európában élnek, ezért arra buzdítja őket, hogy akár charter gépekkel, akár telekocsival, de utazzanak haza az áprilisi választásokra, és jelentkezzenek be a magyar lakcímükre.
Ez az ötlet igencsak hajaz a 2022-es Repülővel jöttünk kezdeményezésre. „Bárhogy is döntesz a szavazásod helyét illetően, a Repülővel jöttünk kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy teljen meg egy teljes repülőgép azokkal az angliai magyarokkal, akik egy hosszú hétvégével és családlátogatással kötnék össze a 2022-es választást Magyarországon” – állt 2022-ben valasztas22.uk oldalon. Az oldalon telekocsi is szerveződött azok részére, akik külképviseleten szerették volna leadni a voksukat. Ifj. Lomnici Zoltán akkor a Magyar Nemzetnek elmondta: amire Márki-Zay Péter biztatta a londoniakat, az akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.
Nem véletlen, hogy ennyire komolyan vették a külföldi kampányt Márki-Zayék, hiszen sok választópolgárról van szó. 2022-ben összesen 65 480-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 57 623-an el is mentek szavazni.
Nyitókép: montázs. Kisbenedek Attila/AFP/Mirkó István/Magyar Nemzet