12. 07.
vasárnap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt saját etikai kódexét sem tarthatja be

2025. december 07. 19:01

A politikus nemrég a szavazók szervezett buszoztatásáról beszélt.

2025. december 07. 19:01
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa megsértette a párt saját etikai kódexét – írta a Magyar Nemzet. A tatabányai Tisza-fórumon nyíltan elismerte: a párt már szervezi a külföldön élő magyar választópolgárok hazaszállítását a közelgő választásokra. Konkrétan buszok bérléséről, repülőjegyek finanszírozásáról és vállalkozókkal folytatott egyeztetésekről beszélt, hogy a külhoni szavazók „biztosan itt legyenek” a választás napján.

A lap szerint a politikus kijelentései bűncselekmény (szavazatok szervezett befolyásolása, szavazószállítás) alapos gyanúját is felvetették, ráadásul pártjának 12 pontból álló etikai kódexét is lábbal tiporta. A etikai kódex 4. pontja ugyanis így rendelkezik: 

„kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat”.

Magyar Péter személyesen küldte el ezt a kódexet minden ellenzéki pártnak, és arra szólította fel a pártvezetőket, hogy írják alá. Sőt, a választókat is arra kérte a Tisza elnöke: ne támogassanak olyan pártot, amelyik nem vállalja a tisztességes választás „minimumfeltételeit”.

A kódex bejelentésekor a Tisza elnöke azt is elmondta, hogy amely párt politikusai nem csatlakoznak az etikai kódexhez, azokról mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni.

Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI

