Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt saját etikai kódexét sem tarthatja be

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa megsértette a párt saját etikai kódexét – írta a Magyar Nemzet. A tatabányai Tisza-fórumon nyíltan elismerte: a párt már szervezi a külföldön élő magyar választópolgárok hazaszállítását a közelgő választásokra. Konkrétan buszok bérléséről, repülőjegyek finanszírozásáról és vállalkozókkal folytatott egyeztetésekről beszélt, hogy a külhoni szavazók „biztosan itt legyenek” a választás napján.

A lap szerint a politikus kijelentései bűncselekmény (szavazatok szervezett befolyásolása, szavazószállítás) alapos gyanúját is felvetették, ráadásul pártjának 12 pontból álló etikai kódexét is lábbal tiporta. A etikai kódex 4. pontja ugyanis így rendelkezik: