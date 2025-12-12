Márki-Zay önkormányzata akkora telekadót vetett ki, hogy az ügy az Alkotmánybírósághoz került – megszületett a döntés

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
Kevesebbért tudta eladni a telkét egy tulajdonos, mint amennyi adót bevasaltak volna tőle.
A hódmezővásárhelyi önkormányzat 2024-ben öt évre visszamenőleg összesen 1,2 millió forint adót vetett ki egy szántóként hasznosított területre a helyi rendeletben szereplő 140 forint/négyzetméteres kulcs szerint, miközben a tulajdonos ugyanebben az évben csak egy millióért tudta eladni – idézte fel a HVG.
Az ügy végül az Alkotmánybírósághoz került, amely az ügyben kiadott közleménye szerint megállapította:
a telekadó az elévülési ciklusban egyértelműen felemésztette az adótárgy értékét a szakvéleményben foglalt becsült értékhez képest”.
Továbbá azt is megállapították, hogy a rendelet
alaptörvény-ellenes, sérti az arányos közteherviselési kötelezettséget és a tulajdonhoz való jogot; ezért elrendelte az alaptörvény-ellenes adómérték alapügyben való alkalmazási tilalmát.”
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala