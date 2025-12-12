Ft
Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen telekadó alkotmánybíróság

Márki-Zay önkormányzata akkora telekadót vetett ki, hogy az ügy az Alkotmánybírósághoz került – megszületett a döntés

2025. december 12. 18:48

Kevesebbért tudta eladni a telkét egy tulajdonos, mint amennyi adót bevasaltak volna tőle.

2025. december 12. 18:48
A hódmezővásárhelyi önkormányzat 2024-ben öt évre visszamenőleg összesen 1,2 millió forint adót vetett ki egy szántóként hasznosított területre a helyi rendeletben szereplő 140 forint/négyzetméteres kulcs szerint, miközben a tulajdonos ugyanebben az évben csak egy millióért tudta eladni – idézte fel a HVG.

Az ügy végül az Alkotmánybírósághoz került, amely az ügyben kiadott közleménye szerint megállapította: 

a telekadó az elévülési ciklusban egyértelműen felemésztette az adótárgy értékét a szakvéleményben foglalt becsült értékhez képest”.

Továbbá azt is megállapították, hogy a rendelet 

alaptörvény-ellenes, sérti az arányos közteherviselési kötelezettséget és a tulajdonhoz való jogot; ezért elrendelte az alaptörvény-ellenes adómérték alapügyben való alkalmazási tilalmát.”

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala
 

 

komloisracok
2025. december 12. 20:34
"2024-ben öt évre visszamenőleg összesen 1,2 millió forint adót vetett ki " És még a Fideszt vádolták visszamenőlegességgel?
komloisracok
2025. december 12. 20:33
Bukott a faszfej Makizaj
Chekke-Faint
2025. december 12. 19:52
No akkor most ki is etette trágyával gombákat?....DDD Ime az illetékes, Márkiszar elvtás....
fogas paduc
2025. december 12. 19:25
A vásárhelyiek imádják, ha sanyargatják őket. Ők már csak ilyen mazochisták.
