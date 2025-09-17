A honvédelmi miniszter nem hagyta szó nélkül a vádakat: brutálisan helyretette Magyar Pétert

Ettől padlót fog Ruszin-Szendi Romulusz: Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyetlen mondattal döngölte földbe
A honvédelmi miniszter a Mandiner cikkét szemlézte a közösségi oldalán.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya semmilyen kapcsolatban nincs a hivatalban lévő miniszterek védelmével.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. A miniszter közölte:
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza „próbaidős politikusa”,
egy halálos töltényekkel felszerelt oldalfegyverrel jelent meg civilek, köztük gyerekek és idősek között. „Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a »szeretetországot«” – írta a Szalay-Bobrovniczky.
A politikus egyértelművé tette, hogy az esetnek semmi köze a hivatalban lévő miniszterek védelméhez. „Annak, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védenek, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel mászkál az emberek között” – fogalmazott.
„A törökországi vétlen lövés miatt megsérült személyvédő felépült, és azóta már szolgálatba is állt”
– tette hozzá.
Magyar Péter nagy bajban van, és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik”
– írta Szalay-Bobrovniczky, hozzátéve, hogy az incidens rámutat: a fegyveres politikus cselekedete komoly kockázatot jelent a közbiztonságra, és gyors, határozott lépéseket követel a hatóságoktól.
Amikor a politikusok pisztollyal mászkálnak a rendezvényeken és fellöknek minket a kérdéseink miatt, akkor elgondolkodik az ember, hogy feladja a riporteri munkát. Móna Márk írása.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt