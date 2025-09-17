A honvédelmi miniszter nem hagyta szó nélkül a vádakat: brutálisan helyretette Magyar Pétert

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. A miniszter közölte:

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza „próbaidős politikusa”,

egy halálos töltényekkel felszerelt oldalfegyverrel jelent meg civilek, köztük gyerekek és idősek között. „Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a »szeretetországot«” – írta a Szalay-Bobrovniczky.