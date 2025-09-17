Ft
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Szalay-Bobrovniczky Magyar Péter

A honvédelmi miniszter nem hagyta szó nélkül a vádakat: brutálisan helyretette Magyar Pétert

2025. szeptember 17. 13:49

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya semmilyen kapcsolatban nincs a hivatalban lévő miniszterek védelmével.

2025. szeptember 17. 13:49
null

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. A miniszter közölte: 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza „próbaidős politikusa”,

egy halálos töltényekkel felszerelt oldalfegyverrel jelent meg civilek, köztük gyerekek és idősek között. „Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a »szeretetországot«” – írta a Szalay-Bobrovniczky. 

A politikus egyértelművé tette, hogy az esetnek semmi köze a hivatalban lévő miniszterek védelméhez. „Annak, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védenek, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel mászkál az emberek között” – fogalmazott. 

„A törökországi vétlen lövés miatt megsérült személyvédő felépült, és azóta már szolgálatba is állt”

– tette hozzá. 

Magyar Péter nagy bajban van, és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik”

– írta Szalay-Bobrovniczky, hozzátéve, hogy az incidens rámutat: a fegyveres politikus cselekedete komoly kockázatot jelent a közbiztonságra, és gyors, határozott lépéseket követel a hatóságoktól.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. szeptember 17. 16:11
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kaszinó miniszter akkor fogott fegyvert amikor gyerekkorában a strandon a kezébe adtak egy vízipisztolyt, de azt is elvették tőle, mert saját magát "lőtte" szembe. Katona nem volt, egyenruhát nem hordott, és jó ha a rendfokozatokat ismeri. De nincs is ezen semmi csodálkozni való, mert Varga Mihály távozása óta az egész kormányban egyetlen ember ért valamit ahhoz amit irányítania kell(ene), Pintér a rendőrséghez. Egy őskommunista rendőrt tábornok, akire rábízták az egészségügyet is meg az oktatásügyet is. Ez a hungarikum, nem a matyó hímzés.
Válasz erre
1
1
nogradi
2025. szeptember 17. 15:50
Semjén és Tóni előkerült már?
Válasz erre
1
2
llnnhegyi
2025. szeptember 17. 14:59
Bobri úr,egy "bocsánat" szó csusszana száján,minimum. Az istenadta néptől!
Válasz erre
2
1
august
2025. szeptember 17. 14:55
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 17. 14:38 • Szerkesztve Hát Magyar Péter akkor megint igazat mondott... vajon ha erre nem világít rá, akkor bevallotta volna a bohóc kaszinó-miniszter? ------------- :) Ez olyasmi információ, mint korábban Demeter Mártáé, most Magyar Péter is azt csinálja, hogy belső információkkal járja a pletykalapokat. Legközelebb a haditerv is nyilvánosságra kerül általa?
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!