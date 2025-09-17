Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!

Ruszin-Szendi bevallotta: közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet (VIDEÓ)
A Tisza politikusának vallomása különösen aggasztó annak tükrében, hogy nemrég fegyverrel az inge alatt jelent meg a párt egyik fórumán.
Amikor a politikusok pisztollyal mászkálnak a rendezvényeken és fellöknek minket a kérdéseink miatt, akkor elgondolkodik az ember, hogy feladja a riporteri munkát.
Emlékszem, mindig megdöbbenten figyeltem a szüleim, nagyszüleim korosztályának beszámolóit arról, hogyan kellett teljes generációknak az életét adniuk azért, hogy szabadon gondolkozhassanak, beszélhessenek és kérdezhessenek.
Ez ma veszélyben van!
A tengerentúlon egy 32 éves családapának meg kellett halnia, amiért el merte mondani a véleményét. Engem ma amiatt lökdösnek és ér fizikai erőszak, mert kérdezni merek.
Azért akarnak megverni és azért löknek fel, mert meg merem kérdezni a Tisza Párt politikusait a kiszivárgott adóemelési tervükről és Tarr Zoltán kijelentéseiről. Arról, hogy mit titkolnak, mi az, amiről nem beszélhetnek, ugyanis abba belebukna a Tisza Párt.
Ma még csak lökdösnek, fegyverrel járnak lakossági fórumokra és akasztással fenyegetnek. De mi jön holnap? Lelőnek? Be kéne fognom a számat?
Le kéne nyelnem a kérdéseimet? Tűrnöm kéne az erőszakot?
„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.
Kirk halála után anyám sírva hívott. A vonal túlsó végén halkan azt mondta, hogy a gyermekkori fényképeimet nézegette, majd megszólalt, és könnyes hangon így szólt:
„Fiam, ezt most abba kell hagynod. Csak huszonnégy éves vagy.”
— „De mama, ők maguk mondták, hogy titkolóznak, és kiszivárgott a tervük” – válaszoltam.
Anyám határozottan elutasította a felvetésemet: „Hagyjad már azt a hülye politikát! Itt nem erről van szó! Nincs olyan kiszivárgott adóemelési terv, sőt egyáltalán nincs olyan kérdés, ami miatt ennyire fiatalon meg kéne halnod. Ezt a szegény embert is lelőtték Amerikában, amikor vitatkozott.”
Ruszin-Szendi Romulusz legújabban nyilvánosságra került, fenyegetőző mondatai ismét megdöbbentettek: „Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni.”
És ez az ember pisztollyal az oldalán közlekedik és tart olyan lakossági fórumokat, ahol én is kérdezni próbálom.
Az elmúlt pár napban komolyan elgondolkodtam azon, hogy otthagyom a közéletet, az újságírást és másik szakmát keresek magamnak. Ki is nyomtattam a felmondásomat. Egy életem van. Ez már nem játék.
Ez az egész ügy még csak nem is arról szól, hogy mit gondolok a világról, ez már túlmutat a Tisza Párt titkolózásán. Magyar Péter a hozzá világnézetileg közelebb álló újságírókat is Dunába lökéssel fenyegette. Végül a barátaim biztatására megembereltem magam.
Ha engem elnémítanak, mi a garancia arra, hogy másokat nem fognak?
Nem azért haltak meg annyian a szólásszabadságért, hogy én most kussoljak! Nem vagyok hajlandó befogni a számat, továbbra is felteszem majd a kérdéseimet, még az olyan kényes esetekben is, mint a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve, ugyanis ahol a sajtót elhallgattatják, ott mindenkit elhallgattatnak.
Ruszin úr! Nekem csak mikrofon van a kezemben.
Ne féljen, ne lökdössön, és főleg: ne lőjön! Én nem bántok senkit. Nem akarok rosszat senkinek.
Én csak kérdezek.
(Nyitókép: Hatlaczki Balázs / MW)
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak. Francesca Rivafinoli írása.