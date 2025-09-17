Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!

Emlékszem, mindig megdöbbenten figyeltem a szüleim, nagyszüleim korosztályának beszámolóit arról, hogyan kellett teljes generációknak az életét adniuk azért, hogy szabadon gondolkozhassanak, beszélhessenek és kérdezhessenek.

Ez ma veszélyben van!

A tengerentúlon egy 32 éves családapának meg kellett halnia, amiért el merte mondani a véleményét. Engem ma amiatt lökdösnek és ér fizikai erőszak, mert kérdezni merek.

Azért akarnak megverni és azért löknek fel, mert meg merem kérdezni a Tisza Párt politikusait a kiszivárgott adóemelési tervükről és Tarr Zoltán kijelentéseiről. Arról, hogy mit titkolnak, mi az, amiről nem beszélhetnek, ugyanis abba belebukna a Tisza Párt.