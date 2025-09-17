Orbán Viktor a kormányülésről jelentkezett: sűrű napok jönnek, fontos döntések születhetnek

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot
Az elemző szerint a NER legyőzhetetlenségének mítosza újraéledhet, ha a Fidesz nyer 2026-ban.
Fontos döntések, hosszú frakcióülés és még egy kormányinfó is – Orbán Viktor szerint mozgalmas napok elé néz a Fidesz.
„Meló van!” – fogalmazott új Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, utalva ezzel az előtte álló eseménydús napokra.
Délután Albánia elnökével tárgyalok, addig meg kell hozzunk minden fontos döntést.”
– írta a kormányfő.
A megosztott képeken a kormányülés tagjai látszanak. A gyűlésen a miniszterelnök elmondása szerint is fontos döntéseket hoztak meg.
Ezt követi majd a Fidesz frakcióülése. Az eseményre Balatonfüreden kerül sor és maratoni hosszúsággal, két napon keresztül tárgyalnak majd a frakció tagjai. A gyűlést az őszi parlamenti kezdete kezdete indokolja.
Téma lesz a az ellenzéki adótervek, az orosz–ukrán háború, vagy az egyre fontosabb energiaszuverenitásra gondolata is.
A kormánypárt napját szerda délután négy órától még egy kormányinfó is kiegészíti.
Nyitókép: Facebook / ORbán Viktor
