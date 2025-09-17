Ft
Orbán Viktor a kormányülésről jelentkezett: sűrű napok jönnek, fontos döntések születhetnek

2025. szeptember 17. 14:24

Fontos döntések, hosszú frakcióülés és még egy kormányinfó is – Orbán Viktor szerint mozgalmas napok elé néz a Fidesz.

2025. szeptember 17. 14:24
null

„Meló van!” – fogalmazott új Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, utalva ezzel az előtte álló eseménydús napokra.

Délután Albánia elnökével tárgyalok, addig meg kell hozzunk minden fontos döntést.”

– írta a kormányfő.

A megosztott képeken a kormányülés tagjai látszanak. A gyűlésen a miniszterelnök elmondása szerint is fontos döntéseket hoztak meg. 

Ezt követi majd a Fidesz frakcióülése. Az eseményre Balatonfüreden kerül sor és maratoni hosszúsággal, két napon keresztül tárgyalnak majd a frakció tagjai. A gyűlést az őszi parlamenti kezdete kezdete indokolja.

Téma lesz a az ellenzéki adótervek, az orosz–ukrán háború, vagy az egyre fontosabb energiaszuverenitásra gondolata is.

A kormánypárt napját szerda délután négy órától még egy kormányinfó is kiegészíti.

Dixtroy
2025. szeptember 17. 15:24
Két nap? Nem is tudom, fegyvert visznek?
