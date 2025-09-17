Orbán Viktor a kormányülésről jelentkezett: sűrű napok jönnek, fontos döntések születhetnek

Ezt követi majd a Fidesz frakcióülése. Az eseményre Balatonfüreden kerül sor és maratoni hosszúsággal, két napon keresztül tárgyalnak majd a frakció tagjai. A gyűlést az őszi parlamenti kezdete kezdete indokolja.

Téma lesz a az ellenzéki adótervek, az orosz–ukrán háború, vagy az egyre fontosabb energiaszuverenitásra gondolata is.

A kormánypárt napját szerda délután négy órától még egy kormányinfó is kiegészíti.

Nyitókép: Facebook / ORbán Viktor

***