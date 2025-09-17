Ft
09. 17.
szerda
Nagy Attila Tibor kampány Magyar Péter Orbán Viktor

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot

2025. szeptember 17. 12:01

Az elemző szerint a NER legyőzhetetlenségének mítosza újraéledhet, ha a Fidesz nyer 2026-ban.

2025. szeptember 17. 12:01
null

Ha a Fidesz győz 2026-ban, Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot, vagyis példátlan módon, megszakítás nélkül legalább két évtizeden át állhatna kormányfőként az ország élén – mutatott rá Nagy Attila Tibor az Indexnek nyilatkozva.

Az elemző hozzátette: 

a Tisza veresége esetén az ellenzéki szavazók elkeseredettek, dühösek és kiábrándultak lesznek, attól függően, mennyivel kapnak ki. A NER legyőzhetetlenségének mítosza pedig újraéledhet, ki tudja, mennyi időre.

A pisztolyos eset is azt a képet erősíti, hogy Ruszin-Szendi problémás ember

Nagy Attila Tibor Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyéről is elmondta a véleményét.

Az elemző rámutatott, hogy Magyar Péter a kedd esti barcsi fórumán kényszerült magyarázkodásra Ruszin-Szendi Romulusz miatt. 

A politológus szerint a volt vezérkari főnök nevéhez túl sok fura ügy kapcsolódik.

„A pisztolyos eset is azt a képet erősíti, hogy problémás ember. Felvetődik a kérdés, hogy Ruszin-Szendi nem okoz-e nagyobb kárt a Tiszának, mint amennyi hasznot hozhat. Jelenleg azt látom, hogy a személye támadási felületet jelent az ellenzéki párt számára. Magyar Péter feltehetően azért vette maga mellé korábban, mert abban bízott, hogy egykori vezérkari főnökként népszerű lehet a katonák körében” – fogalmazott.

Már az elemzőket is személyesen támadja Magyar Péter, hívei pedig követik

Nagy Attila Tibor arról is vallott, hogy nemrég a Tisza Párt szimpatizánsai dühödt hozzászólásokban becsmérelték, amiért meg merte fogalmazni azon véleményét, hogy a kötcsei napot Orbán Viktor és nem Magyar Péter nyerte.

De 

többször előfordult már az is, hogy maga Magyar Péter jelent meg Nagy Attila Tibor Facebook-oldalán, és ott bírálta az elemzőt.

Nem először fordul elő, hogy ha erélyesen kritizálom Magyar Pétert, akkor az ellenzéki – tiszás – kommentelők erőteljesen nekem esnek, és nemegyszer durván mocskolódnak a személyem ellen” 

mondta Nagy Attila Tibor. 

A tiszások úgy érzik, akadályozom az általuk vágyott hatalom- és rendszerváltást, amikor kritikát fogalmazok meg Magyar Péterrel szemben, és ezért háborodnak fel annyira, holott számukra »teljesen nyilvánvaló«, hogy ennek a hatalomnak mennie kell” – fejtette ki az elemző.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 

ördöngös pepecselés
2025. szeptember 17. 13:40
"Felvetődik a kérdés, hogy Ruszin-Szendi nem okoz-e nagyobb kárt a Tiszának, mint amennyi hasznot hozhat" épeszű ember nem áll tiszásnak úgyhogy problémás vagy sem, felesleges futóbolondot cserélni. a jelöltjeikkel is azért nem állnak elő mert két nap alatt tökön lőnék magukat. Apropó. Hol rejtegetik a Kulja zseniális cseréjét? Egy gumiszobában?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 17. 13:26
"»teljesen nyilvánvaló«, hogy ennek a hatalomnak mennie kell” – fejtette ki az elemző." Ennek a hatalomnak kennie mell – fejeltette ki az emlőző.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 17. 13:24
Nincs olyan mítosz, hogy a Fidesz vagy bárki legyőzhetetlen! A kérdés mindig ugyanaz: Van-e jobb, mint az Orbán Viktor vezette Fidesz, ha az ország kormányzásáról van szó. Erre a vegytiszta kérdésre keresi minden választó a választások előtt a választ. Nos, nincs jobb. Eddig nem volt, és a helyzet, hogy most sincs. Ennyi.
Válasz erre
5
0
Hangillat
2025. szeptember 17. 13:20
NAT ravasz nélküli ravaszdi politológus; a proli polgárok, M.Agyar prolpolgijai folyami habveréstől tajtékzanak- vesztésig nyerőre állnak...és most NAT! ". ingyom-bingyom tálibe, tutálibe málibe..." NAT tutáliberális politológus, kezdettől málibe.
Válasz erre
1
0
