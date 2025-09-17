Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot

A színjátéknak vége: már Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
Az elemző szerint a NER legyőzhetetlenségének mítosza újraéledhet, ha a Fidesz nyer 2026-ban.
Ha a Fidesz győz 2026-ban, Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot, vagyis példátlan módon, megszakítás nélkül legalább két évtizeden át állhatna kormányfőként az ország élén – mutatott rá Nagy Attila Tibor az Indexnek nyilatkozva.
Az elemző hozzátette:
a Tisza veresége esetén az ellenzéki szavazók elkeseredettek, dühösek és kiábrándultak lesznek, attól függően, mennyivel kapnak ki. A NER legyőzhetetlenségének mítosza pedig újraéledhet, ki tudja, mennyi időre.
Nagy Attila Tibor Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyéről is elmondta a véleményét.
Az elemző rámutatott, hogy Magyar Péter a kedd esti barcsi fórumán kényszerült magyarázkodásra Ruszin-Szendi Romulusz miatt.
A politológus szerint a volt vezérkari főnök nevéhez túl sok fura ügy kapcsolódik.
„A pisztolyos eset is azt a képet erősíti, hogy problémás ember. Felvetődik a kérdés, hogy Ruszin-Szendi nem okoz-e nagyobb kárt a Tiszának, mint amennyi hasznot hozhat. Jelenleg azt látom, hogy a személye támadási felületet jelent az ellenzéki párt számára. Magyar Péter feltehetően azért vette maga mellé korábban, mert abban bízott, hogy egykori vezérkari főnökként népszerű lehet a katonák körében” – fogalmazott.
Nagy Attila Tibor arról is vallott, hogy nemrég a Tisza Párt szimpatizánsai dühödt hozzászólásokban becsmérelték, amiért meg merte fogalmazni azon véleményét, hogy a kötcsei napot Orbán Viktor és nem Magyar Péter nyerte.
De
többször előfordult már az is, hogy maga Magyar Péter jelent meg Nagy Attila Tibor Facebook-oldalán, és ott bírálta az elemzőt.
„Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást” – jelentette ki Nagy Attila Tibor.
Nem először fordul elő, hogy ha erélyesen kritizálom Magyar Pétert, akkor az ellenzéki – tiszás – kommentelők erőteljesen nekem esnek, és nemegyszer durván mocskolódnak a személyem ellen”
– mondta Nagy Attila Tibor.
A tiszások úgy érzik, akadályozom az általuk vágyott hatalom- és rendszerváltást, amikor kritikát fogalmazok meg Magyar Péterrel szemben, és ezért háborodnak fel annyira, holott számukra »teljesen nyilvánvaló«, hogy ennek a hatalomnak mennie kell” – fejtette ki az elemző.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán