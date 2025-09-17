Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot

Ha a Fidesz győz 2026-ban, Orbán Viktor akár 2030-ig is vezetheti Magyarországot, vagyis példátlan módon, megszakítás nélkül legalább két évtizeden át állhatna kormányfőként az ország élén – mutatott rá Nagy Attila Tibor az Indexnek nyilatkozva.

Az elemző hozzátette:

a Tisza veresége esetén az ellenzéki szavazók elkeseredettek, dühösek és kiábrándultak lesznek, attól függően, mennyivel kapnak ki. A NER legyőzhetetlenségének mítosza pedig újraéledhet, ki tudja, mennyi időre.

A pisztolyos eset is azt a képet erősíti, hogy Ruszin-Szendi problémás ember

Nagy Attila Tibor Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyéről is elmondta a véleményét.