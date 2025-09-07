Indulhat a kommentháború: régi „ismerőse” olvasott be Magyar Péternek

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen értékelte a 2025-ös őszi közéleti évadnyitó kötcsei eseményeit. Nagy

elszalasztott lehetőségként értékelte Magyar Péter kötcsei beszédét.

A szakértő azt is kiemelte: mivel még soha nem fordult elő, hogy Orbán Viktor kötcsei beszédével egy időben és egy helyszínen egy másik ellenzéki vezető is felszólaljon, Magyar Péter megjelenése érthetően fokozott érdeklődést váltott ki az országos sajtóban és médiában.

Majd azzal folytatta, ahogy a szeptember 7-i történéseket akár nyílt szónoklási versenynek is lehet minősíteni: délelőtt a Tisza Párt elnöke, késő délután pedig a hivatalban lévő miniszterelnök mondott beszédet ugyanazon a településen.

Ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint éles különbségek mutatkoztak meg a két beszéd között.

„Magyar Péter lehetőséget kapott arra, hogy az országos sajtó és média kiemelt figyelme közepette olyan nagy hatású beszédet tartson, amelyre hetekig, sőt akár hónapokig emlékezhetünk. Ehelyett azonban csak egy »semmi különös, túl vagyunk rajta« típusú beszédet mondott a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt elnöke. Ezzel szemben a hivatalban lévő miniszterelnök nagyságrendekkel érdekesebb és izgalmasabb beszéddel állt elő. Az ellenzéki politikus pechje ráadásul az volt, hogy

a két felszólalás között mindössze néhány óra telt el, így a különbség szinte azonnal szembetűnővé vált”

– sorolta a lap megkeresésére az elemző.