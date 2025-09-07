Ft
Tisza Párt Nagy Attila Tibor Magyar Péter média Fidesz versenyhátrány figyelem Orbán Viktor sajtó beszéd

Indulhat a kommentháború: régi „ismerőse” olvasott be Magyar Péternek

2025. szeptember 07. 21:30

„Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást” – jelentette ki Nagy Attila Tibor.

2025. szeptember 07. 21:30
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen értékelte a 2025-ös őszi közéleti évadnyitó kötcsei eseményeit. Nagy 

elszalasztott lehetőségként értékelte Magyar Péter kötcsei beszédét.

A szakértő azt is kiemelte: mivel még soha nem fordult elő, hogy Orbán Viktor kötcsei beszédével egy időben és egy helyszínen egy másik ellenzéki vezető is felszólaljon, Magyar Péter megjelenése érthetően fokozott érdeklődést váltott ki az országos sajtóban és médiában.

Majd azzal folytatta, ahogy a szeptember 7-i történéseket akár nyílt szónoklási versenynek is lehet minősíteni: délelőtt a Tisza Párt elnöke, késő délután pedig a hivatalban lévő miniszterelnök mondott beszédet ugyanazon a településen. 

Ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint éles különbségek mutatkoztak meg a két beszéd között.

„Magyar Péter lehetőséget kapott arra, hogy az országos sajtó és média kiemelt figyelme közepette olyan nagy hatású beszédet tartson, amelyre hetekig, sőt akár hónapokig emlékezhetünk. Ehelyett azonban csak egy »semmi különös, túl vagyunk rajta« típusú beszédet mondott a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt elnöke. Ezzel szemben a hivatalban lévő miniszterelnök nagyságrendekkel érdekesebb és izgalmasabb beszéddel állt elő. Az ellenzéki politikus pechje ráadásul az volt, hogy 

a két felszólalás között mindössze néhány óra telt el, így a különbség szinte azonnal szembetűnővé vált”

– sorolta a lap megkeresésére az elemző.

Nagy arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar nagyrészt a korábbi beszédei összeollózott változatát adta elő, és szinte semmi újdonsággal nem szolgált.

Kifulladt belőle az a lendület, amely tavaly még hajtotta, és jelentős sikert hozott a pártjának. 

Orbán Viktor ezzel szemben intellektuálisan és világlátásban egyértelműen a Tisza elnöke fölé kerekedett” – fűzte hozzá.

Valamivel később Nagy Attila Tibor arra is kitért, hogy érződött, Orbán Viktor a sokkal tapasztaltabb politikus: nagyobb politikai világlátással és több információval rendelkezik ellenfelénél. Hozzátette, hogy a kormányfőtől amúgy sem áll távol a nagy összefüggések fejtegetése.

„Kötcsei beszéde afféle Tusványos 2.0 volt: a júliusihoz képest 

most derűsebb, bizakodóbb hangulatban szólalt meg, lendületes beszédet tartott, és több megjegyezhető, erős állítással élt. 

Ennek eredményeként Orbán Viktor a kötcsei szónokcsatán meggyőzőbbnek tűnt Magyar Péternél” – hangoztatta.

Ezután összegezve leszögezte, „a kötcsei napot Orbán Viktor nyerte meg összeszedett, határozott és élvezetes – bár tartalmilag vitatható – beszédével. Magyar Péter nem tudott élni a felkínált lehetőséggel. 

Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást. 

Csakhogy a voksolásig még nagyjából hét hónap van hátra, a gazdasági helyzet kedvezőtlen, és az élelmiszer-inflációt a lakosság ma is erősen érzi – ez pedig versenyhátrányt jelent a kormányzó Fidesz–KDNP számára – jegyezte meg Nagy Attila Tibor, hozzátéve, hogy Magyar Péter még tarthat jobb beszédet is, de ezt a lehetőséget ezúttal „elpuskázta”.

A teljes elemzés ITT olvasható.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

