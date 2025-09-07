Indulhat a kommentháború: régi „ismerőse” olvasott be Magyar Péternek

Szinte semmi újdonsággal nem szolgált Magyar Péter
Nagy arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar nagyrészt a korábbi beszédei összeollózott változatát adta elő, és szinte semmi újdonsággal nem szolgált.
Kifulladt belőle az a lendület, amely tavaly még hajtotta, és jelentős sikert hozott a pártjának.
Orbán Viktor ezzel szemben intellektuálisan és világlátásban egyértelműen a Tisza elnöke fölé kerekedett” – fűzte hozzá.
Valamivel később Nagy Attila Tibor arra is kitért, hogy érződött, Orbán Viktor a sokkal tapasztaltabb politikus: nagyobb politikai világlátással és több információval rendelkezik ellenfelénél. Hozzátette, hogy a kormányfőtől amúgy sem áll távol a nagy összefüggések fejtegetése.
„Kötcsei beszéde afféle Tusványos 2.0 volt: a júliusihoz képest
most derűsebb, bizakodóbb hangulatban szólalt meg, lendületes beszédet tartott, és több megjegyezhető, erős állítással élt.
Ennek eredményeként Orbán Viktor a kötcsei szónokcsatán meggyőzőbbnek tűnt Magyar Péternél” – hangoztatta.
Ezután összegezve leszögezte, „a kötcsei napot Orbán Viktor nyerte meg összeszedett, határozott és élvezetes – bár tartalmilag vitatható – beszédével. Magyar Péter nem tudott élni a felkínált lehetőséggel.
Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást.
Csakhogy a voksolásig még nagyjából hét hónap van hátra, a gazdasági helyzet kedvezőtlen, és az élelmiszer-inflációt a lakosság ma is erősen érzi – ez pedig versenyhátrányt jelent a kormányzó Fidesz–KDNP számára – jegyezte meg Nagy Attila Tibor, hozzátéve, hogy Magyar Péter még tarthat jobb beszédet is, de ezt a lehetőséget ezúttal „elpuskázta”.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala