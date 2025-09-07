Az elemző rámutatott: ilyen átfogó helyzetértékelésre egyetlen más politikus sem képes Magyarországon

Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről!
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Deák Dániel emlékeztetett arra Orbán Viktor kötcsei beszéde kapcsán, a miniszterelnök korábban már többször figyelmeztette az európai vezetőket, hogy rossz úton járnak.
Orbán Viktor szokásához híven nagyon összetett értékelést adott, amelyben a háborúról, Európa és Amerika helyzetéről, Ázsia felemelkedésről és a belpolitikai helyzetről is beszélt.
Ilyen átfogó helyzetértékelésre egyetlen más politikus sem képes Magyarországon, a politikai ellenfelei pedig végképp nem,
ők továbbra is az alacsonyabb szintű aktuálpolitikai témákban dagonyáznak” — írta gyorselemzésében Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője azzal folytatta, ebből a szempontból jó is, hogy Magyar Péter is beszédet tartott vasárnap, így mindenki láthatja, hogy „ég és föld a különbség” Orbán Viktor javára.
Deák emlékeztetett, hogy a miniszterelnök korábban mind a migráció, a háború és a versenyképesség ügyében is figyelmeztette az európai vezetőket, hogy rossz úton járnak. Ők azonban nem hallgattak rá, ami miatt Európa komoly bajban van, Németország és Franciaország is gazdasági és politikai válságtól szenved.
Miután az idő Orbánt igazolta: míg az elmúlt évtized európai vezetői megbuktak, addig ő továbbra is hatalomban maradt”
– húzta alá az elemző.
Arra is kitért az elemzésben, hogy az elmúlt napokban kiszivárgott a Tisza adóemelési javaslata, Tarr Zoltán alelnök pedig nyíltan kimondta: nem mondanak el mindent a terveikből, mert abba belebuknának. A Fidesz erre értelemszerűen lecsapott, a témában nemzeti konzultáció is indul, ami nagyon kellemetlen Magyar Péter számára. Orbán Viktor is úgy fogalmazott, a bizalom elveszett a Tisza mögül.
Deák Dániel posztját végül azzal zárta, hogy a miniszterelnök felvázolta a győzelmi tervet is és világossá tette,
a Fidesz a választás esélyese, a győzelemhez azonban kemény munka kell a nemzeti oldal tagjaitól,
főként a digitális térben tovább kell erősíteni – tekintett előre az elemző.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala