Az elemző rámutatott: ilyen átfogó helyzetértékelésre egyetlen más politikus sem képes Magyarországon

Orbán Viktor szokásához híven nagyon összetett értékelést adott, amelyben a háborúról, Európa és Amerika helyzetéről, Ázsia felemelkedésről és a belpolitikai helyzetről is beszélt.

Ilyen átfogó helyzetértékelésre egyetlen más politikus sem képes Magyarországon, a politikai ellenfelei pedig végképp nem,

ők továbbra is az alacsonyabb szintű aktuálpolitikai témákban dagonyáznak” — írta gyorselemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője azzal folytatta, ebből a szempontból jó is, hogy Magyar Péter is beszédet tartott vasárnap, így mindenki láthatja, hogy „ég és föld a különbség” Orbán Viktor javára.