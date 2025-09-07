Orbán Viktor felvázolta, hogyan menthető meg az Európai Unió a széteséstől – élőben a kormányfő beszéde (VIDEÓ)

Cikkünk folyamatosan frissül.



Orbán Viktor kormányő Kötcsén a beszéde elején felmutatott egy nemzeti színű oroszlánt. Közölte, hogy a korábbi évektől eltérően most mindenki látja őket, így a trollkodások és csípkelődések most elmaradnak. A miniszterelnök szerint a mostani kötcsei évadnyitó is egy évadnyitó. Az ellenfelek miatt tették nyilvánossá, mert legyártották a két legfontosdabb mondatot: n

em beszélhetünk róla, mert a választásokat elvesztenénk, meg kell nyerni a választást, és utána mindent lehet.

Mi nyílt lapokkal játszunk, és csak jószándékaink vannak, így nincs mit titkolnunk. Egymillió munkahelyet munkahelyet ígértünk, csökkentjük az adókat és vissaadjuk a 13. havi nyugdíjat is, és ezeket is teljesítettük. Az előttünk álló választás legfőbb kérdése, kiben lehet megbízni. Gyurcsányéknak több eszük volt, mert ők a választások után közölték, hogy átverték az embereket, míg a tiszások előtte – mondta.

Súlyos bizalomveszésben vannak a tiszások, és ennek súlyos következményei vannak.

A balhécsinálásból áll csupán a Tisza politikai fegyvere, mert csak ennyi maradt nekik – mondta Orbán Viktor. A kiskakas politikáját folytatják, mert ott kukorékol, ahol a nagyok szoktak, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – tette hozzá.

Orbán Viktor: Ez a napi politikán túli küldetésünk!

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nyugati világot az tartja össze, hogy a hit és az ész összeegyeztetése elvezet egy igazságos világhoz. Nem lehet az európai rendszerből kiiktatni a hitet, mint ahogy Nyugat-Európában látszik, ahol felépült egy liberális civilizáció, amiből nem lehet nyugati civilizációt csinálni. Az amit nyugati civilizációnak hiszünk, annak már csak Közép-Európában van helye – tette hozzá. Ez a napi politikán túli küldetésünk.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2024-ben Kötcsén többek között arról beszélt, hogy lesz-e új amerikai győzelem, lesz-e orosz katonai győzelem, tovább erősödik-e a Brics, sikerül-e az EU-nak az alapdillemát megoldania. Több kérdésre igen, míg másokra nem válasz született. Az amerikaiak több realitással néztek szembe: az oroszok megnyerték a háborút, Kína egyre nagyobb hitelezője az amerikai gazdaságnak.

Kínáról hosszú ideig nem lehet leválasztani az oroszokat –

ezt is felismerték. Az amerikai erők visszaszorulóban vannak a csendes ázsiai térségből is. Ezeket a realitásokat ismerte fel az amerikai politikai, többek között azt is, hogy Európa továbbra is gyenge lesz.

Nagyhatalmi politikát folytat az USA

Ebben a helyzetben az USA stratégiai lényege, hogy véget ért a demokráciaexport is, valamint egyfajta regionális gazdaságot építenek ki. Az amerikaiak visszatérnek a nagyhatalmi politikához is – mondta Orbán.

Európáról azt mondta, hogy a legfőbb kérdés, hogy talpra áll-e az európai gazdaság. A kormányfő szerint semmilyen versenyképes modellt nem mutattak be, és egyre nagyobbak az államadósságok. Lengyelországban a liberális elnyomás a végéhez közeledik – tette hozzá. A háborúról azt mondta, hogy az oroszok elnöke a helyén marad, pedig az amerikaiak korábban meghirdették az orosz rezsimváltást, míg Ukrajnát éppen most osztják fel.

Jelenleg arról szól a vita, hogy az orosz zóna határától mekkora távolságig érjen a demilitarizált zóna.

Azon túl lesz a nyugati zóna. Ezeknek a határai még nem világosak, de folyamatos vita van erről – tette hozzá.

Zuhanásban van Európa

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2008 óta jelentősen visszaesett az európai gazdaságok világgazdasági súlya, nyol százalékot vesztettek ezek az országok. Az amerikaiak mára elhúztak, míg 2008-ban egy szinten voltunk. Mindennek az oka, az elhibázott európai politika – tette hozzá.

Az EU a szétfeslés és széttagolódás állapotába lépett, ha minden így marad, akkor az unió az európai hanyatlás egyik jelképe lesz –

mondta Orbán Viktor. Pedig a terv az volt, hogy Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő szabadkereskedelmi övezet lesz, de ezt nem sikerült felépíteni – tette hozzá. Mind az oroszokat, mint a törököket elvesztettük – mondta. Európa azért nem lett vezető világgazdasági tényező, mert létrejött egy politikai unió, és van közös monetáris politika, de nincsen közös költségvetési politika – ismertette a kormányfő. Csak idő kérdése, hogy az euró meg fog reccsenni. Mindebből az következik, hogyha sikerül elfogadni a 2028-2035-ös uniós büdzsét, akkor az lesz az utolsó hétéves költségvetés, ha minden így marad. Ebből a helyzetből a kiút az lehet, ha az EU-t alapjaiban újraszervezzük – mondta Orbán Viktor. Ehhez egy nagyon komoly átszervezés kell, aminek a lényege, hogy egy körkörös szerkezet kell.

A katonai és az energiabiztonság kérdése lenne az egyik kör, a második kör a közös piac lenne, a harmadik kör azon országok együttese, akik közös pénzt is akarnak, a negyedik kör lenne azon országok csoportja, akik politikailag is együtt akarnak működni.

Orbán Viktor szerint, ha át tudunk állni egy ilyen együttműködésre, akkor az EU túlélheti a következő tíz évet.

Ez a magyar modell

Magyarország 2010 után levált az európai gazdasági modellről, és egy munkaállamot épített fel a segélyezés helyett. A legpiacbarátabb munkaerőpiac lett itthon kiépítve, a munkanélküli segélyezés is teljesen megváltozott. Az adórendszer is teljesen más, mint a nyugatiaké, hasonlóan a családtámogatási rendszerhez – tette hozzá.

