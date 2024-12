Mélyütés Európa gazdaságának a német és francia válság

Nyitókép: Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár októberben.

Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Az, hogy összeomlott a berlini és a párizsi kormány is, már nem csupán a németek és a franciák baja, hanem egész Európáé – írta meg elemzésében a Euronews. Mindez nem meglepő, hiszen az Európai Unió gazdasági értelemben és egyébként is két legnagyobb és legbefolyásosabb országáról van szó.

A lap szerint a kormányok bukása, s az így kialakuló politikai vákuum hátráltatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Európa növekvő hiányának és romló versenyképességének kezelésére igyekeztek meghozni.

A lap emlékeztet: miután a francia parlament bizalmatlanságot szavazott a miniszterelnöknek, Michel Barnier lett az ötödik köztársaság legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője. Emmanuel Macron elnökre most nyomás nehezedik, hogy jelöljön ki egy új személyt – és még őt magát is lemondásra szólították fel. Az Euronews azt is hozzáfűzi: Barnier és a 2025-ös költségvetési terv, amibe – pontosabban a megszorításokba – belebukott, mutatja, mekkora bajban van a francia gazdaság, amely 6,2 százalékos GDP-arányos hiányával már most a legrosszabb költségvetéssel „büszkélkedhet” az eurozónában.