Elszálló költségek és politikai vita: így készülnek a terror árnyékában a karácsonyra Németországban

Ilyen még nem volt karácsonyi vásáron: a terrorveszély és az agresszív migránsok miatt belépőt kell fizetni Németországban
Egyre többe kerül a terrortámadások elleni védekezés, az önkormányzatok lassan kifogynak a pénzből.
A közcélú rendezvények – különösen a karácsonyi vásárok – költségei az elmúlt három évben átlagosan 44 százalékkal emelkedtek – derül ki a Németországi Városok és Önkormányzatok Marketing Szövetségének (Bundesverband Stadtmarketing Deutschland) tanulmányából.
Az emelkedő költségek fő oka, hogy az elmúlt évek sorozatos támadásai miatt a megerősített biztonsági intézkedések elengedhetetlenné váltak.
A német közszolgálati médium, az NDR beszámolója szerint számos városban robbanásszerűen emelkednek a költségek. Hannover óvárosi karácsonyi vására például több mint félmillió euróval lesz drágább idén a megerősített biztonsági intézkedések miatt.
Az NDR információi szerint:
A karácsonyi vásárok körül a politikai vita is egyre éleződik. A németek jogosan kérik számon, hogy ilyen körülmények között gyakorlatilag lehetetlen meghitten készülni a karácsonyra, emellett a többletköltségek viselése is egyre több vitát generál arról, hogy végső soron kié a felelősség a költségekért.
A helyi önkormányzatok azt követelik, hogy a tartományi kormányok nagyobb részt vállaljanak a teherből, azzal az érveléssel, hogy a terrorizmus elleni küzdelem meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit.
Friedrich Merz kancellárjelölt ugyanakkor kijelentette, hogy a szövetségi kormány nem tervez további pénzügyi támogatást nyújtani, mivel a tartományi rendőrség felelős a biztonságért. A Német Városok és Önkormányzatok Szövetsége figyelmeztet: ha nem érkezik többlettámogatás, a szervezők kénytelenek lesznek a költségeket a látogatókra áthárítani. Egyes vásárok már bevezették a belépődíjat, például a Gendarmenmarkton, ahol mostantól 2 eurót kell fizetni a belépésért.
Korábban mi is írtunk arról, hogy Németország- és Ausztria-szerte több karácsonyi vásárt is lemondtak a terrorveszély, valamint a növekvő költségek miatt.
Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP
