Elszálló költségek és politikai vita: így készülnek a terror árnyékában a karácsonyra Németországban

A karácsonyi vásárok körül a politikai vita is egyre éleződik. A németek jogosan kérik számon, hogy ilyen körülmények között gyakorlatilag lehetetlen meghitten készülni a karácsonyra, emellett a többletköltségek viselése is egyre több vitát generál arról, hogy végső soron kié a felelősség a költségekért.

A helyi önkormányzatok azt követelik, hogy a tartományi kormányok nagyobb részt vállaljanak a teherből, azzal az érveléssel, hogy a terrorizmus elleni küzdelem meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit.

Friedrich Merz kancellárjelölt ugyanakkor kijelentette, hogy a szövetségi kormány nem tervez további pénzügyi támogatást nyújtani, mivel a tartományi rendőrség felelős a biztonságért. A Német Városok és Önkormányzatok Szövetsége figyelmeztet: ha nem érkezik többlettámogatás, a szervezők kénytelenek lesznek a költségeket a látogatókra áthárítani. Egyes vásárok már bevezették a belépődíjat, például a Gendarmenmarkton, ahol mostantól 2 eurót kell fizetni a belépésért.

Korábban mi is írtunk arról, hogy Németország- és Ausztria-szerte több karácsonyi vásárt is lemondtak a terrorveszély, valamint a növekvő költségek miatt.

Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP