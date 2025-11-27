Ft
Németország terrorveszély karácsonyi vásár karácsony

Elszálló költségek és politikai vita: így készülnek a terror árnyékában a karácsonyra Németországban

2025. november 27. 11:20

Egyre többe kerül a terrortámadások elleni védekezés, az önkormányzatok lassan kifogynak a pénzből.

2025. november 27. 11:20
null

A közcélú rendezvények – különösen a karácsonyi vásárok – költségei az elmúlt három évben átlagosan 44 százalékkal emelkedtek – derül ki a Németországi Városok és Önkormányzatok Marketing Szövetségének (Bundesverband Stadtmarketing Deutschland) tanulmányából.

Az emelkedő költségek fő oka, hogy az elmúlt évek sorozatos támadásai miatt a megerősített biztonsági intézkedések elengedhetetlenné váltak.

A német közszolgálati médium, az NDR beszámolója szerint számos városban robbanásszerűen emelkednek a költségek. Hannover óvárosi karácsonyi vására például több mint félmillió euróval lesz drágább idén a megerősített biztonsági intézkedések miatt.

Az NDR információi szerint:

  • Drezda idén 180 új betonakadályt vásárolt 1,9 millió euróért, valamint konténereket is bérel az utak lezárásához.
  • Göttingenben idén további 400 ezer euróval többet költenek a karácsonyi vásár biztosítására, annak ellenére is, hogy a város idei költségvetési hiánya már meghaladja a 100 millió eurót.
  • Wolfsburg közel egymillió eurót tervez biztonsági intézkedésekre fordítani, ebből 261 000 eurót betonakadályokra költ. A város emellett egyéb útakadályokra összesen 938 000 eurót fordít.

A karácsonyi vásárok körül a politikai vita is egyre éleződik. A németek jogosan kérik számon, hogy ilyen körülmények között gyakorlatilag lehetetlen meghitten készülni a karácsonyra, emellett a többletköltségek viselése is egyre több vitát generál arról, hogy végső soron kié a felelősség a költségekért.

A helyi önkormányzatok azt követelik, hogy a tartományi kormányok nagyobb részt vállaljanak a teherből, azzal az érveléssel, hogy a terrorizmus elleni küzdelem meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit.

Friedrich Merz kancellárjelölt ugyanakkor kijelentette, hogy a szövetségi kormány nem tervez további pénzügyi támogatást nyújtani, mivel a tartományi rendőrség felelős a biztonságért. A Német Városok és Önkormányzatok Szövetsége figyelmeztet: ha nem érkezik többlettámogatás, a szervezők kénytelenek lesznek a költségeket a látogatókra áthárítani. Egyes vásárok már bevezették a belépődíjat, például a Gendarmenmarkton, ahol mostantól 2 eurót kell fizetni a belépésért.

Korábban mi is írtunk arról, hogy Németország- és Ausztria-szerte több karácsonyi vásárt is lemondtak a terrorveszély, valamint a növekvő költségek miatt.

Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP

***

 

