Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Németország Boris Pistorius NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Egyesült Államok

Beleköphet Trump és Putyin levesébe Németország: nagyon nem hiányzott Boris Pistorius kijelentése

2025. november 26. 19:24

Határozott elképzelései vannak a német védelmi miniszternek.

2025. november 26. 19:24
Németország

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerdán óva intett attól, hogy az ukrajnai háború rendezését szolgáló béketárgyalások során egyoldalúan területi engedményekre kényszerítsék a kijevi vezetést, „kapitulációs békére” törekedjenek.

Pistorius a német szövetségi parlament alsóházának (Bundestag) védelmi költségvetésről szóló berlini vitájában arról beszélt, hogy Ukrajnának a jövőben is képesnek kell lennie a védekezésre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ehhez pedig erős hadseregre, szilárd és megbízható biztonsági garanciákra van szüksége, mindenekelőtt az Egyesült Államoktól.

Mindemellett semmi olyasmiről nem lehet „a fejünk felett tárgyalni vagy dönteni”, ami az európai államok, a NATO vagy az EU jövőjéhez kapcsolódik. „Máshogy kifejezve: a jövőnkről mi magunk döntünk” – mondta Pistorius. „És nem lehet hamis a béke Ukrajna számára. Nem lehet kapitulációs béke” – hangoztatta.

Úgy vélte, Németországnak újra kell definiálnia szerepét az EU-ban és a NATO-ban,

„mert nem tudjuk, mely szövetségekre számíthatunk még a jövőben, és melyek mennyi ideig maradnak még fenn” – húzta alá. Ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy a katonai képességek erősítésére és jelentősen magasabb védelmi kiadásokra van szükség.

A német költségvetési tervezet szerint a védelmi kiadások a következő évben 108,2 milliárd euróra emelkednek, ami a hidegháború vége óta a legmagasabb szint. Idén 62,43 milliárd eurót a rendes védelmi költségvetésből és 24,06 milliárd eurót a hadsereg úgynevezett különvagyonából biztosítanak védelmi célokra.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. november 26. 21:46
Ok. Szöveg az van. És tehetség?
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2025. november 26. 21:32 Szerkesztve
Akkor fizesse ő saját zsebből az öldöklést, ne a más faszával verje a csalánt! És mindenekelőtt induljon azonnal a frontra a közeli és távoli pereputtyával együtt golyófogónak, de iziben!!!!!!!!!!!!! Ha visszajött élve, pofázhat a más dolgába bele, de csak utána!
Válasz erre
1
0
cint04
2025. november 26. 21:18
"„Máshogy kifejezve: a jövőnkről mi magunk döntünk” – mondta Pistorius." Komolyan?! Mióta?! NATO tagok vagytok ha nem tetszik ki lehet lépni. Legközelebb amikor belepofáznak abba mit csinálunk idehaza azzal hogy EU tagok vagyunk lehet rá emlékeztetni..
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2025. november 26. 21:16 Szerkesztve
Nagyon oda kell figyelni, mert Boris Pistorius kijelentései több mint vészjelzések! A 3. világháborúra, mint szerinte szükségszerű elkötelezettségre utal, amire Németország úgy tekint Ukrajnára mint ugródeszkára és gyújtózsinórra a puskaporos hordón. Jövőjük nagyhatalmi törekvését Ukrajna gyözelmével köti össze, amiről szerinte "nem lehet a fejük felett tárgyalni vagy dönteni”, "mert nem tudjuk, mely szövetségekre számíthatunk még a jövőben, és melyek mennyi ideig maradnak még fenn” ??? (1938-39 !!!)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!