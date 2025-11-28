A magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy Magyarországon hasonló helyzet ne alakulhasson ki, és hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.

Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logikában gondolkodik. Ennek része az is, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiáról. Ha ezt végrehajtanánk, az a magyar háztartások számára azonnal három-négyszeres rezsiköltséget, valamint 1000 forintos üzemanyagárat jelentene.