11. 28.
péntek
Európa energiaárak Moszkva Magyarország szankciók Orbán Viktor

Orbán Viktor Moszkvába utazik

2025. november 28. 08:29

A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében.

2025. november 28. 08:29
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

Orbán Viktor Moszkvába utazik. A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében.

A tét óriási, hiszen azt látjuk, hogy Európa számos országában már most komoly gondot okoznak a megemelkedett energiaárak, Szerbiában pedig egyik napról a másikra omlott össze az energiaellátás.

A magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy Magyarországon hasonló helyzet ne alakulhasson ki, és hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.

Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logikában gondolkodik. Ennek része az is, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiáról. Ha ezt végrehajtanánk, az a magyar háztartások számára azonnal három-négyszeres rezsiköltséget, valamint 1000 forintos üzemanyagárat jelentene.

Magyarország álláspontja világos: a magyar családok nem akarják megfizetni a háború és a szankciók árát magasabb energiaárak formájában. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, erre nem is fog sor kerülni.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Héja
2025. november 28. 11:22
Én biztos nem akarok többet fizetni.
Tegnap
2025. november 28. 09:53
Orbán Viktor Moszkvába megy, az ország, a magyarok érdekeit képviselni. Az energiahordozók mellett, az is érdeke a magyaroknak, hogy a háború lezáródjon. Orbán viszi a józan észt, hogy ebben segítsen.
