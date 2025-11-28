„Azért megyek Moszkvába, hogy biztosítva legyen Magyarország energiaellátása” – Orbán Viktor elindult Vlagyimir Putyinhoz (VIDEÓ)
A kormányfő azt is elárulta, hogy szóba kerül-e a béke kérdése az orosz elnökkel folytatott tárgyaláson.
A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében.
„Orbán Viktor Moszkvába utazik. A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő azt is elárulta, hogy szóba kerül-e a béke kérdése az orosz elnökkel folytatott tárgyaláson.
A tét óriási, hiszen azt látjuk, hogy Európa számos országában már most komoly gondot okoznak a megemelkedett energiaárak, Szerbiában pedig egyik napról a másikra omlott össze az energiaellátás.
A magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy Magyarországon hasonló helyzet ne alakulhasson ki, és hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.
Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logikában gondolkodik. Ennek része az is, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiáról. Ha ezt végrehajtanánk, az a magyar háztartások számára azonnal három-négyszeres rezsiköltséget, valamint 1000 forintos üzemanyagárat jelentene.
Magyarország álláspontja világos: a magyar családok nem akarják megfizetni a háború és a szankciók árát magasabb energiaárak formájában. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, erre nem is fog sor kerülni.”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán