olaj Moszkva orosz-ukrán háború szankciók Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

„Azért megyek Moszkvába, hogy biztosítva legyen Magyarország energiaellátása” – Orbán Viktor elindult Vlagyimir Putyinhoz (VIDEÓ)

2025. november 28. 05:42

A kormányfő azt is elárulta, hogy szóba kerül-e a béke kérdése az orosz elnökkel folytatott tárgyaláson.

2025. november 28. 05:42
Azért utazok Moszkvába, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron – nyilatkozta a miniszerelnök a közmédiának, aki pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.

Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának nyilatkozott Moszkvába utazása előtt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 

A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: a terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra. 

Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni – mondta.

Ismertetése szerint magyar szempontból a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól – tette hozzá.

Nagy harc ez, egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat, és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában. Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Emlékeztetett, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, azért voltunk Washingtonban nem olyan régen, hogy ezek alól a szankciók alól Magyarországot kivegyék. „Ezt sikerült is elérnünk, ez remek. Most már csak gáz, meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni. 

Azért megyek tehát oda, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy a béke kérdése szóba kerül-e a tárgyalásokon Putyin elnökkel, Orbán Viktor azt mondta: „aligha tudjuk elkerülni”.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

