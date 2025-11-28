Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kőolaj Magyarország Oroszország földgáz Szijjártó Péter Orbán Viktor

„Az együttműködés alapvető nemzeti érdek” – brutális számokat közölt Szijjártó Péter arról, mennyi kőolaj és földgáz érkezett Magyarországra Oroszországból (VIDEÓ)

2025. november 28. 05:53

Orbán Viktor Moszkvába utazik, hogy Magyarország energiaellátásáról tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal.

2025. november 28. 05:53
null

Az idei esztendőben eddig 8,5 millió tonna kőolaj és több mint 7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszország irányából Magyarországra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Ezt is ajánljuk a témában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta: ennek az energiaegyüttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen. Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

Mint mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőműnek az új blokkjainak a megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll.

Ismertetése szerint Pakson gőzerővel zajlik a munka, zajlanak az első betonöntés előkészületei, amelyek menetrend szerint zajlanak, így február 5-én az első beton döntésére sor kerül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az építkezést.

A magyar-orosz energia együttműködése tehát alapvető nemzeti érdek, ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne magyar nemzeti érdekkel – fogalmazott Szijjártó Péter.

(MTI/Mandiner) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. november 28. 07:55
re: optimista üres acsarkodás(=kefezabálás) helyett tegyen ide egy pesszimista számítást. Legalább próbálkozzon.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. november 28. 07:31 Szerkesztve
Ezért szavazok a Fideszre. A fizikai és energetikai biztonság a prosperitás alapja. Ezt pedig a nemzeti kormány biztosítja, az ellenzék pedig éppen ezt kockáztatja. Módszeresen, összeesküdve a PÉNZMAFFIA IDEGEN JUTALÉKOSAIVAL.
Válasz erre
1
0
egyszeri
2025. november 28. 06:35
Még nem láttam, hallottam az ukránok részéről, hogy köszönetet mondtak volna azért az energiahordozókért amit ebből kaptak Magyarországtól.
Válasz erre
2
0
optimista-2
•••
2025. november 28. 06:16 Szerkesztve
"energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének" Ez így netto hazugság. Kohán Matyi már hónapokkal ezelőtt megírta: az MVM a lakosság részére piaci áron számol, az olcsó beszerzési ár feletti részt pedig az MVM zsebreteszi. ( Ezért nincs olyan nagy különbség az osztrák, német benzin árakhoz képest) A hír így lenne igaz: az orosz energiaimport nélkül az MVM nyeresége felére, harmadára zsugorodna
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!