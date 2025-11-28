„Az együttműködés alapvető nemzeti érdek” – brutális számokat közölt Szijjártó Péter arról, mennyi kőolaj és földgáz érkezett Magyarországra Oroszországból (VIDEÓ)

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen. Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

Mint mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőműnek az új blokkjainak a megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll.