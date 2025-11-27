Ft
Németh Kristóf elárulta, hogyan reagált az RTL az Orbán Viktorral közös fotójára (VIDEÓ)

2025. november 27. 18:17

Miről beszélget régen halott édesapjával? – ezt is elárulja Németh Kristóf, a népszerű színész, színházvezető a Négyszemköztben Andor Évának. A beszélgetésben előkerül a Szomszédok, a TV2 sikersorozata, sikerek és sérelmek, hit, család és politika is.

Csodák megtörténhetnek a színpadon és a nézőtéren egyaránt – vallja Németh Kristóf. A Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában beszél nem csak a színházhoz, de a vidéki léthez való viszonyáról, a család és az értékteremtés fontosságáról is.

A művész kifejti, miben vethető össze a templomi és a színházi élmény, és felidézi, 

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
hogyan élte meg – 11-12 évesen – első televíziós szereplését a Szomszédok című sorozatban.

Az interjúban Németh Kristóf mesél a mestereiről, a színész-szakma változásairól, a celeblétről és elárulja azt is, 

miért nem fél a politikai állásfoglalástól,

illetve hogy hogyan élte meg a támadásokat, amiket az Orbán Viktorral közös kép után kapott.

A teljes interjú a Mandiner Kontextus csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Kontextus

Na! Klassz! Majd aki akarja megnézi.
