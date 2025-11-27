Váratlan helyről kegyelmeztek meg a Lukoilnak – folytatódhat a kereskedés

A brit kormány honlapján csütörtökön megjelent egy licenc, mely lehetővé teszi, hogy a Lukoil International GmbH-val és annak leányvállalataival kapcsolatos kifizetéseket teljesítsék vagy fogadják. Mindez a már meglévő és a frissen kötött szerződésekre is vonatkozik.

A döntés azért is fontos, mert London október közepén szankcionálta a Lukoilt, az USA pedig ugyanebben az időszakban a vállalatot felvette az SDN-listára, gyakorlatilag befagyasztva minden nemzetközi mozgásterét – írta az Interfax.