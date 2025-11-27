Váratlan helyről kegyelmeztek meg a Lukoilnak – folytatódhat a kereskedés

Ezt nem láttuk jönni: üzenetet küldött Trumpnak Zelenszkij hálaadás napja alkalmából
Nagy-Britannia új határidőt is megszabott.
A brit kormány honlapján csütörtökön megjelent egy licenc, mely lehetővé teszi, hogy a Lukoil International GmbH-val és annak leányvállalataival kapcsolatos kifizetéseket teljesítsék vagy fogadják. Mindez a már meglévő és a frissen kötött szerződésekre is vonatkozik.
A döntés azért is fontos, mert London október közepén szankcionálta a Lukoilt, az USA pedig ugyanebben az időszakban a vállalatot felvette az SDN-listára, gyakorlatilag befagyasztva minden nemzetközi mozgásterét – írta az Interfax.
A cikkben felidézték, hogy a büntetőintézkedések bevezetése után a Lukoil kétségbeesett vevőkeresésbe kezdett a külföldi vagyoncsomagjára. Október 30-án bejelentették, hogy elfogadták a Gunvor ajánlatát – csakhogy az amerikai pénzügyminisztérium megtagadta a jóváhagyást, így a kereskedőcég visszalépett.
Ezután viszont valóságos licit alakult ki: a médiában felmerült a Chevron és az ExxonMobil neve, az abu-dzabi állami ADNOC, a Carlyle, az IHC, valamint Todd Boehly és emirátusi befektetőtársai is – sorolták.
Az Interfax szerint a külföldi eszközök értékesítésére az OFAC december 13-ig érvényes engedélyt adott, de külön figyelmeztetett: bármikor visszavonhatja, ha nem lát valódi előrehaladást az üzlet tető alá hozásában.
A Világgazdaság írásában rámutatott, hogy az orosz olajvállalat globális portfóliója jelentős: Azerbajdzsántól Irakig, Egyiptomtól Mexikóig tucatnyi országban van jelen, közel 2500 benzinkúttal, valamint bolgár, román és holland finomítókkal.
2024 végén a nemzetközi projektek bizonyított olaj- és gázkészlete elérte az 1 billió 345 millió hordó olajegyenértéket.
A tavalyi kitermelés 3,9 millió tonna olajat és 16,2 milliárd köbméter gázt tett ki, míg az európai finomítói volumen 13,5 millió tonna volt – 18 százalékkal kevesebb, az ISAB finomító 2023-as eladása miatt – idézte fel a gazdasági portál.
