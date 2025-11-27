Ft
Lukoil OFAC engedély Nagy-Britannia vállalat eszköz USA

Váratlan helyről kegyelmeztek meg a Lukoilnak – folytatódhat a kereskedés

2025. november 27. 22:09

Nagy-Britannia új határidőt is megszabott.

2025. november 27. 22:09
null

A brit kormány honlapján csütörtökön megjelent egy licenc, mely lehetővé teszi, hogy a Lukoil International GmbH-val és annak leányvállalataival kapcsolatos kifizetéseket teljesítsék vagy fogadják. Mindez a már meglévő és a frissen kötött szerződésekre is vonatkozik.

A döntés azért is fontos, mert London október közepén szankcionálta a Lukoilt, az USA pedig ugyanebben az időszakban a vállalatot felvette az SDN-listára, gyakorlatilag befagyasztva minden nemzetközi mozgásterét – írta az Interfax.

A cikkben felidézték, hogy a büntetőintézkedések bevezetése után a Lukoil kétségbeesett vevőkeresésbe kezdett a külföldi vagyoncsomagjára. Október 30-án bejelentették, hogy elfogadták a Gunvor ajánlatát – csakhogy az amerikai pénzügyminisztérium megtagadta a jóváhagyást, így a kereskedőcég visszalépett.

Ezután viszont valóságos licit alakult ki: a médiában felmerült a Chevron és az ExxonMobil neve, az abu-dzabi állami ADNOC, a Carlyle, az IHC, valamint Todd Boehly és emirátusi befektetőtársai is – sorolták.

Az Interfax szerint a külföldi eszközök értékesítésére az OFAC december 13-ig érvényes engedélyt adott, de külön figyelmeztetett: bármikor visszavonhatja, ha nem lát valódi előrehaladást az üzlet tető alá hozásában.

Nem törik meg a Lukoil

A Világgazdaság írásában rámutatott, hogy az orosz olajvállalat globális portfóliója jelentős: Azerbajdzsántól Irakig, Egyiptomtól Mexikóig tucatnyi országban van jelen, közel 2500 benzinkúttal, valamint bolgár, román és holland finomítókkal. 

2024 végén a nemzetközi projektek bizonyított olaj- és gázkészlete elérte az 1 billió 345 millió hordó olajegyenértéket.

A tavalyi kitermelés 3,9 millió tonna olajat és 16,2 milliárd köbméter gázt tett ki, míg az európai finomítói volumen 13,5 millió tonna volt – 18 százalékkal kevesebb, az ISAB finomító 2023-as eladása miatt – idézte fel a gazdasági portál.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

 

survivor
2025. november 27. 22:30
Utalom a Nyugatot !
nexata
2025. november 27. 22:24
London október közepén szankcionálta a Lukoilt és tökön lőtte magát.
monuskaroly
2025. november 27. 22:16
Nemsokára Putyin előtt térdel az összes nagypofájú libsi fasz és picsa!!!
NeMá
2025. november 27. 22:14
Hiányzik a kanőpénz!
