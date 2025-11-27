A románok rácsapták Magyarországra az ajtót: végleg meghiúsult az MVM üzlete

A vétóval egy több hónapos, politikailag is terhelt ügy zárult le – a háttérben pedig az a magyar-orosz energetikai viszony is szerepet játszott – tette hozzá a lap.

Emlékeztettek, a tranzakció elbukását nem először jelezték a román hatóságok. Augusztusban a külföldi befektetéseket vizsgáló CEISD is kedvezőtlen véleményt adott a magyar felvásárlásról, de a végső döntést a CSAT hozta meg. A román Energiaügyi Minisztérium szintén ellenezte az MVM belépését, elsősorban Magyarország és Oroszország szoros energetikai együttműködésére hivatkozva.