E ON MVM gáz Magyarország üzlet energiaszektor felülvizsgálat

A románok rácsapták Magyarországra az ajtót: végleg meghiúsult az MVM üzlete

2025. november 27. 21:32

A magyar energiaóriás még bírósági felülvizsgálatot sem kér az ügyben.

null

A román Legfőbb Védelmi Tanács végleg nemet mondott arra a tranzakcióra, amelynek révén az MVM megszerezhette volna az E.ON romániai érdekeltségeit. A bukaresti kormány 60 napon belül értesíti a magyar vállalatot a döntésről, de már nincs miről tárgyalni: 

az MVM korábban bejelentette, eláll az üzlettől, így nem kér bírósági felülvizsgálatot sem

 – írta a maszol.ro.

A vétóval egy több hónapos, politikailag is terhelt ügy zárult le – a háttérben pedig az a magyar-orosz energetikai viszony is szerepet játszott – tette hozzá a lap.

Emlékeztettek, a tranzakció elbukását nem először jelezték a román hatóságok. Augusztusban a külföldi befektetéseket vizsgáló CEISD is kedvezőtlen véleményt adott a magyar felvásárlásról, de a végső döntést a CSAT hozta meg. A román Energiaügyi Minisztérium szintén ellenezte az MVM belépését, elsősorban Magyarország és Oroszország szoros energetikai együttműködésére hivatkozva.

Maradt az orosz „gázéhség”

A maszol.ro hangsúlyozta, az ügylet tétje jelentős volt: ugyanis az E.ON a román energiaszektor egyik legnagyobb szereplője, 3,4 millió ügyféllel a gáz- és áramszolgáltatásban egyaránt. A német tulajdonos az E.ON Energie Romania és az E.ON Asist Complet értékesítését tervezte. A felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, de piaci becslések szerint az MVM 200–210 millió eurót fizetett volna a csomagért.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy Románia azért fenyegette blokkolással a MVM romániai terjeszkedését, mert attól tartott, hogy az üzlet a magyar cég orosz gázimportja révén megnövelheti az orosz energetikai befolyást. Ugyanakkor Románia mégis hajlandó további orosz gázt behozni, Törökországon keresztül, így a félelmek és a gyakorlat ellentétben állnak egymással.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Kétes
2025. november 27. 22:41
Ha van olyan Magyarországon, hogy Legfőbb Védelmi Tanács, akkor ideje lenne megvétózni a román repülőgépek magyar légtérbe történő belépését, beleértve Székelyföld légterét is...
rezeda-kazmer
2025. november 27. 22:24
Románia felé a mosolydiplomácia egyébként sosem fog egyértelműen beválni.
rezeda-kazmer
2025. november 27. 22:22
Egy jó ürügy mindig aranyat ér, mint a spanyoloknál a Talgo-ügyben.
tikkadt-szocske
2025. november 27. 22:14
A népnek beadták, hogy a gaz magyarok orosz gázzal üzleteknek, ami tudvalevőleg főbűnnek számít. A nép hevesen bólogatott, mert neki tökmindegy, csak ne magyar legyen. Az EU ünnepel, mert a magyarok elestek egy biznisztől. Amúgy meg b@sszák meg.
