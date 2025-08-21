Románia mindent elkövet: keresztbe akarnak tenni a magyar terveknek

Nem hagyta jóvá a kormánynak alárendelt, a közvetlen külföldi befektetéseket vizsgáló bizottság (CEISD), hogy az MVM Zrt. felvásárolja a romániai E.ON-t. Az ügyben a végső döntést a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) hozza majd meg. Az érvényes szabályozás értelmében 90 nap áll a CSAT rendelkezésére, hogy döntsön – írja román lapértesülésekre hivatkozva a Maszol.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, a német E.ON tavaly decemberben jelentette be, hogy megegyezett a magyar MVM-mel két romániai leányvállalatának eladásáról:

az E.ON Románia gáz- és áramszolgáltatással,

az E.ON Asist Complet pedig az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik.

A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra, piaci források szerint 200-210 millió euróról lehet szó.

Az, hogy a tranzakciót megtorpedózhatják, kezdettől fogva egyértelmű volt. „Romániának kötelessége, hogy védelmezze a szuverenitását és az energetikai függetlenségét. Nem fogjuk megengedni, hogy kritikus ágazatok, amilyen az energetika, sérülékennyé váljanak geopolitikai játszmák eredményeként. (…) Az energetikai zsarolás a múlt szomorú emléke kell maradjon, a jövőt pedig a valós energetikai függetlenség kell jelentse, nem pedig az, amiről azok beszélnek, akik valójában ismét Moszkva karjaiba löknének bennünket” – idézte a Maszol Sebastian Burduja akkori energiaügyi minisztert.

Leonhard Birnbaum, az E.ON német-olasz vezetője a román érdekeltség eladásának tavalyi bejelentésekor

a román üzleti és energetikai környezet gyakori változásaival, a kiszámíthatatlansággal magyarázta az eladási szándékot.

A tranzakció véglegesítésével Románia megvárta a legutóbbi választások kimenetelét, amelyre több állami intézménynek is rá kellene bólintania.