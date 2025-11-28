Von der Leyen természetesen rábólintott: az ukrán oligarcha bevásárol Romániában, és már készül a következő hatalmas üzletre

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Rinat Ahmetov tulajdonában álló Metinvest B.V. felvásárolja a Romániában működő Arcelor Mittal Tubular Products SA-t – közölte a Maszol.

Brüsszel szerint az ügylet nem sérti a versenyt, mivel a két vállalat egyesített piaci súlya továbbra is korlátozott marad.

A jászvásári (Iași) gyár acélból készült csöveket és profilokat gyárt, ám 2024-ben 304,6 millió lejes árbevétel mellett is 66 millió lejes veszteséget termelt. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.