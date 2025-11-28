Von der Leyen természetesen rábólintott: az ukrán oligarcha bevásárol Romániában, és már készül a következő hatalmas üzletre

A románok rácsapták Magyarországra az ajtót: végleg meghiúsult az MVM üzlete
A magyar energiaóriás még bírósági felülvizsgálatot sem kér az ügyben.
Ukrajna leggazdagabb üzletembere megállíthatatlanul terjeszkedik a román iparban – következő célpontja egy egész acélkombinát lehet.
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Rinat Ahmetov tulajdonában álló Metinvest B.V. felvásárolja a Romániában működő Arcelor Mittal Tubular Products SA-t – közölte a Maszol.
Brüsszel szerint az ügylet nem sérti a versenyt, mivel a két vállalat egyesített piaci súlya továbbra is korlátozott marad.
A jászvásári (Iași) gyár acélból készült csöveket és profilokat gyárt, ám 2024-ben 304,6 millió lejes árbevétel mellett is 66 millió lejes veszteséget termelt. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.
Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb üzletembere – és a Sahtar Donyeck tulajdonosa – évek óta építgeti romániai portfólióját. Már most is jelentős szereplő a megújuló energiában: a DRI Energy révén két napelemparkot és egy szélturbinaparkot működtet az országban, összesen 173 MW beépített teljesítménnyel.
Folyamatban van egy 126 MW-os új napelempark is, amely Románia legnagyobb ilyen létesítménye lesz. Sajtóértesülések szerint a következő célpont már körvonalazódott: a csődmegelőzési eljárás alatt álló galaci Liberty acélkombinát megvásárlása.
A hír különösen éles kontrasztba kerül azzal, hogy közben több nemzetközi nagyvállalat épp kifelé tart Romániából.
A KazMunayGas – amely jelentős európai eszközállományának leépítésére készül – elsősorban a bukaresti kormány adópolitikája miatt fontolgatja a kivonulást.
A Rompetrol már az alkotmánybírósághoz fordult az ágazati adók miatt, és a cég romániai jövője bizonytalanná vált. Hasonló okok és geopolitikai nyomás miatt korábban a Lukoil is távozott,
a Dacia pedig Marokkó felé tereli egyre inkább a gyártást az alacsonyabb bérköltségek miatt.
A friss iparági hírek szerint az Estée Lauder is a visszavonulás mellett dönthet: az „optimalizációról” és átszervezésről szóló közlések költségcsökkentési lépéseket vetítenek előre.
Mindez azt jelzi, hogy Románia gazdasági környezete egyre kevésbé vonzó a nyugati és nemzetközi nagyvállalatok számára
– miközben paradox módon épp egy ukrán oligarcha válik a román ipar egyik legaktívabb befektetőjévé.
