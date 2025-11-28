Ft
11. 28.
péntek
Rinat Ahmetov Európai Bizottság Románia

Von der Leyen természetesen rábólintott: az ukrán oligarcha bevásárol Romániában, és már készül a következő hatalmas üzletre

2025. november 28. 06:11

Ukrajna leggazdagabb üzletembere megállíthatatlanul terjeszkedik a román iparban – következő célpontja egy egész acélkombinát lehet.

2025. november 28. 06:11
null

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Rinat Ahmetov tulajdonában álló Metinvest B.V. felvásárolja a Romániában működő Arcelor Mittal Tubular Products SA-t – közölte a Maszol

Brüsszel szerint az ügylet nem sérti a versenyt, mivel a két vállalat egyesített piaci súlya továbbra is korlátozott marad. 

A jászvásári (Iași) gyár acélból készült csöveket és profilokat gyárt, ám 2024-ben 304,6 millió lejes árbevétel mellett is 66 millió lejes veszteséget termelt. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.

Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb üzletembere – és a Sahtar Donyeck tulajdonosa – évek óta építgeti romániai portfólióját. Már most is jelentős szereplő a megújuló energiában: a DRI Energy révén két napelemparkot és egy szélturbinaparkot működtet az országban, összesen 173 MW beépített teljesítménnyel. 

Folyamatban van egy 126 MW-os új napelempark is, amely Románia legnagyobb ilyen létesítménye lesz. Sajtóértesülések szerint a következő célpont már körvonalazódott: a csődmegelőzési eljárás alatt álló galaci Liberty acélkombinát megvásárlása.

A hír különösen éles kontrasztba kerül azzal, hogy közben több nemzetközi nagyvállalat épp kifelé tart Romániából. 

A KazMunayGas – amely jelentős európai eszközállományának leépítésére készül – elsősorban a bukaresti kormány adópolitikája miatt fontolgatja a kivonulást. 

A Rompetrol már az alkotmánybírósághoz fordult az ágazati adók miatt, és a cég romániai jövője bizonytalanná vált. Hasonló okok és geopolitikai nyomás miatt korábban a Lukoil is távozott, 

a Dacia pedig Marokkó felé tereli egyre inkább a gyártást az alacsonyabb bérköltségek miatt.

A friss iparági hírek szerint az Estée Lauder is a visszavonulás mellett dönthet: az „optimalizációról” és átszervezésről szóló közlések költségcsökkentési lépéseket vetítenek előre. 

Mindez azt jelzi, hogy Románia gazdasági környezete egyre kevésbé vonzó a nyugati és nemzetközi nagyvállalatok számára

 – miközben paradox módon épp egy ukrán oligarcha válik a román ipar egyik legaktívabb befektetőjévé.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

piramis-2
2025. november 28. 07:20
"Von der Leyen természetesen rábólintott: az ukrán oligarcha bevásárol Romániában, és már készül a következő hatalmas üzletre" Vajon kézpénzben vagy részesedésben kapja a lét a szipirtyó?
Válasz erre
5
0
Anyu
2025. november 28. 06:44
Volt elég pénze ezek szerint arra is, hogy kivásárolja magát a lövészárokból.
Válasz erre
11
0
pollip
2025. november 28. 06:39
Ursula nem is kétszínű, hanem sokkal több! Az ukránok mindenek előtt!!!!! Ugyanakkor egyik héten tárgyalnak a szerbekkel az uniós tagságukról, aztán simán hagynák, hogy Szerbia szó szerint megálljon üzemanyag hiány miatt!!!!!! Két unión kívüli országgal szembeni bánásmódot hasonlítottam össze!
Válasz erre
14
0
kalapali2
2025. november 28. 06:30
Dunaújvárost is az ukránok vették meg. Látjuk mire jutott! Ha Pfizer Ursula benne van akkor részvétem a román melósnak!
Válasz erre
16
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!