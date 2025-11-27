Óriási kudarcot próbált ünnepeltetni Magyar Péter: kiderült, mennyien vettek részt a Tisza „előválasztásán”

A lap forrása arról számolt be, hogy a rendszer ráadásul annyira átláthatatlan, hogy a végeredménnyel kapcsolatban gyakorlatilag bárki bármit mondhat,

Magyar Péter „azt hoz ki győztesnek, akit akar.”

A forrás szerint a mozgósítást a belső értékelés szerint megfelelőnek tartják, ugyanakkor „a szavazók száma egyértelműen mutatja, hogy már nincs meg az aktivisták és a választók körében az a kormányváltó hangulat, amiről Magyar Péter beszél”. Ezért Magyar Péter az alelnökeit okolja, Radnai Márkot és Forsthoffer Ágnest.

A Tisza Párt – kerülve az alacsony szavazatszám miatti blamázst –