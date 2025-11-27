Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párti Magyar Péter előválasztás

Óriási kudarcot próbált ünnepeltetni Magyar Péter: kiderült, mennyien vettek részt a Tisza „előválasztásán”

2025. november 27. 22:57

Magyar Péter nagy sikerről számol be a tiszás előválasztással kapcsolatban, azonban valójában komoly kudarcról van szó: mindent megpróbáltak, ám nem hogy a várt egymillió szavazót nem sikerült megmozgatniuk, de fele annyi szavazat sem érkezett be, mint Márki-Zayék 2021-es előválasztásán.

2025. november 27. 22:57
null

A nyilvánosságra hozott adatok szerint mintegy 300 ezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán –

ez a töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak. 

Mindez annak fényében különösen nagy kudarcnak számít, hogy – a Magyar Nemzet Tisza-közeli forrása szerint – Magyar Péter egymillió szavazatra számított, ehelyett az első napon a 200 ezret sem sikerült elérni.

Magyar Péter ideges: az alelnökeit hibáztatja

A lap forrása arról számolt be, hogy a rendszer ráadásul annyira átláthatatlan, hogy a végeredménnyel kapcsolatban gyakorlatilag bárki bármit mondhat, 

Magyar Péter „azt hoz ki győztesnek, akit akar.”

A forrás szerint a mozgósítást a belső értékelés szerint megfelelőnek tartják, ugyanakkor „a szavazók száma egyértelműen mutatja, hogy már nincs meg az aktivisták és a választók körében az a kormányváltó hangulat, amiről Magyar Péter beszél”. Ezért Magyar Péter az alelnökeit okolja, Radnai Márkot és Forsthoffer Ágnest.

A Tisza Párt – kerülve az alacsony szavazatszám miatti blamázst – 

az első forduló után nem a voksok számát, hanem a szavazatok százalékos arányait hozta nyilvánosságra 

– hívja fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet.

Miközben Magyar Péter büszkén hirdeti, hogy lezárult a Tisza jelöltállítása, és összesen több mint 300 ezren szavaztak, érdemes felidézni: a 2021-es baloldali előválasztáson, Márki-Zay Péter idején – az első és a második fordulóban is – több mint 600 ezer ember vett részt, ami azt jelenti, hogy a Tisza voksolásán kevesebb mint feleannyian szavaztak.

Saját játékszabályok az előválasztáson

A Mandinernek adott interjúban ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: Az előválasztásnak „köszönhetően” korábban levitézlett baloldali politikai szereplők is visszatérhetnek a hatalomba. Az alkotmányjogász lapunknak beszélt az előválasztás tét nélküliségéről és arról is: 

jogi szabályozás sem vonatkozik rá, ezért a baloldali aktorokat csak saját játékszabályaik kötik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Mediaworks/Markovics Gábor

Összesen 9 komment

blackpuli
2025. november 28. 00:31
Pedig még szórólapot is bedobtak, hogy már mindenki szavazhat, nem csak a tiszások.
knvelt
2025. november 27. 23:50
Továbbra is azt mondom, hogy figyelni kell, el kell menni majd szavazni, nem adva esélyt a meglepetésnek. A háttérben működő agytröszt fog még áprilisig próbálkozni.
ThunderDan
2025. november 27. 23:12
Sormáseszteregnye: 2021-ben voltak kerúletek, ahol 8-10 ezer ember szavazott. SZEMÉLYESEN.
ThunderDan
2025. november 27. 23:10 Szerkesztve
És 2021-ben SZEMÉLYESEN ment szavazni többezer ember választókerületenként. Most meg gombnyomogatásra is csak a korábbi felhozatal felét sikerült rábírni. Nagy bukta ez is, nem hiába TITKOLTÁK A a részvételi adatokat IS Poloskáék. Természetesen megint a független-objektív média lelkes ujjongása közepette.
