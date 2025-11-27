Óriási kudarcot próbált ünnepeltetni Magyar Péter: kiderült, mennyien vettek részt a Tisza „előválasztásán”

„Ez egy baloldali showműsor” – a szakértő elsorolta jogi aggályait a Tisza előválasztásával kapcsolatban (VIDEÓ)
Korábban levitézlett baloldali politikai szereplőket segíthet vissza a hatalomba a tiszás előválasztás.
Magyar Péter nagy sikerről számol be a tiszás előválasztással kapcsolatban, azonban valójában komoly kudarcról van szó: mindent megpróbáltak, ám nem hogy a várt egymillió szavazót nem sikerült megmozgatniuk, de fele annyi szavazat sem érkezett be, mint Márki-Zayék 2021-es előválasztásán.
A nyilvánosságra hozott adatok szerint mintegy 300 ezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán –
ez a töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak.
Mindez annak fényében különösen nagy kudarcnak számít, hogy – a Magyar Nemzet Tisza-közeli forrása szerint – Magyar Péter egymillió szavazatra számított, ehelyett az első napon a 200 ezret sem sikerült elérni.
A lap forrása arról számolt be, hogy a rendszer ráadásul annyira átláthatatlan, hogy a végeredménnyel kapcsolatban gyakorlatilag bárki bármit mondhat,
Magyar Péter „azt hoz ki győztesnek, akit akar.”
A forrás szerint a mozgósítást a belső értékelés szerint megfelelőnek tartják, ugyanakkor „a szavazók száma egyértelműen mutatja, hogy már nincs meg az aktivisták és a választók körében az a kormányváltó hangulat, amiről Magyar Péter beszél”. Ezért Magyar Péter az alelnökeit okolja, Radnai Márkot és Forsthoffer Ágnest.
A Tisza Párt – kerülve az alacsony szavazatszám miatti blamázst –
az első forduló után nem a voksok számát, hanem a szavazatok százalékos arányait hozta nyilvánosságra
– hívja fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet.
Miközben Magyar Péter büszkén hirdeti, hogy lezárult a Tisza jelöltállítása, és összesen több mint 300 ezren szavaztak, érdemes felidézni: a 2021-es baloldali előválasztáson, Márki-Zay Péter idején – az első és a második fordulóban is – több mint 600 ezer ember vett részt, ami azt jelenti, hogy a Tisza voksolásán kevesebb mint feleannyian szavaztak.
A Mandinernek adott interjúban ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: Az előválasztásnak „köszönhetően” korábban levitézlett baloldali politikai szereplők is visszatérhetnek a hatalomba. Az alkotmányjogász lapunknak beszélt az előválasztás tét nélküliségéről és arról is:
jogi szabályozás sem vonatkozik rá, ezért a baloldali aktorokat csak saját játékszabályaik kötik.
