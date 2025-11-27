„Ez egy baloldali showműsor” – a szakértő elsorolta jogi aggályait a Tisza előválasztásával kapcsolatban (VIDEÓ)

„Viszonylag fiatal hagyományokkal rendelkező, ebből kifolyólag pedig permanensen változó, ingatag politikai konstrukció, melynek célja elméletben az lenne, hogy a jelöltek kiválasztásának hatalma a pártelit kezéből a nép kezébe kerüljön át” – így definiálta az előválasztás eredeti fogalmát Kevin B. Smith nyomán ifjabb Lomnici Zoltán. Mint a Mandinernek kifejtette:

a hazai hatályos jogszabályok és a szokásjog nem ismerik az előválasztás jogintézményét, sőt annak semmilyen magyar jogtörténeti előzménye nincs

– ellenben az Amerikai Egyesült Államokban már közel másfél évszázada alkalmazzák. „Napjainkban az államok eltérő szabályokkal, de általában a jelölőgyűlések (kaukuszok) és előválasztások valamilyen kombinációjával határozzák meg elnökjelöltjeiket” – magyarázta. A hazai jogrendre áttérve elmondta: