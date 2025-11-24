Békés vármegye 4-es választókerületében járunk, ahol a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei között ott található az a Molnár József , aki szocialista aktivista volt korábban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Novák Előd, az ellenzéki Mi Hazánk Mozgalom képviselője. Ezzel Magyar Péterék újabb baloldali jelöltjéről hullt le a lepel. Ugyan a Tisza Párt nyilvánosan az óbaloldali politika meghaladását, s a rendszer megváltoztatását hirdeti, a november 17-én bemutatott jelölt-jelöltlista inkább arra utal, hogy a formáció kulcspozícióit a baloldal jól ismert háttéremberei töltik be. Ilyen a tiszás előválasztás.

Előválasztás: sokáig rejtegetett baloldali politikus került most elő a Tisza-listán

Korábban felhívtuk a figyelmet, Magyar Péter jelöltjei között akadnak egykori gyurcsányista szereplők, MSZP-közeli aktivisták és ellenzéki mozgalmárok is. A lista alapján nem új politikai korszak készül, hanem a többszörösen megbukott baloldal csendes visszarendeződése.