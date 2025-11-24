Sokáig rejtegetett baloldali politikus került most elő a Tisza-listán
2025. november 24. 11:46
Magyar Péterék újabb baloldali jelöltjéről hullt le a lepel. Ilyen a tiszás előválasztás.
Békés vármegye 4-es választókerületében járunk, ahol a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei között ott található az a Molnár József , aki szocialista aktivista volt korábban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Novák Előd, az ellenzéki Mi Hazánk Mozgalom képviselője. Ezzel Magyar Péterék újabb baloldali jelöltjéről hullt le a lepel. Ugyan a Tisza Párt nyilvánosan az óbaloldali politika meghaladását, s a rendszer megváltoztatását hirdeti, a november 17-én bemutatott jelölt-jelöltlista inkább arra utal, hogy a formáció kulcspozícióit a baloldal jól ismert háttéremberei töltik be. Ilyen a tiszás előválasztás.
Korábban felhívtuk a figyelmet, Magyar Péter jelöltjei között akadnak egykori gyurcsányista szereplők, MSZP-közeli aktivisták és ellenzéki mozgalmárok is. A lista alapján nem új politikai korszak készül, hanem a többszörösen megbukott baloldal csendes visszarendeződése.
Arról , hogy miként húzódott el az előválasztás kihirdetése, EZEN a linken olvashat többet.
Mindazonáltal az is szembetűnő, a Tisza Párt előválasztási rendszerében nem sikerült elegendő, külsős, valódi politikai ambícióval rendelkező jelöltet találni, ezért Magyar Péter végül a tömörülés alkalmazottait, koordinátorait és titkárait is kinevezte képviselőjelölt-jelölteknek.
Így kerülhetett fel a listára Magyar Péter kabinetfőnöke és több olyan pártmunkatárs is, akik a Magyar Nemzet értesülései szerint nem készülnek politikai pályára, és a későbbi kampányban sem szeretnének valódi országgyűlési képviselőjelöltté válni.
Az ellenzéki párt belső folyamatait ismerő források szerint a vezetés tudatosan keresett olyan „töltelékjelölteket”, akiket az előválasztás lezárulta után egyszerűen el lehet tüntetni a nyilvános politikai porondról.
Magyar Péter azzal hencegett 2024 márciusában, hogy másnap estére ki tud állítani 106 jelöltet, majd folyamatos halasztgatásokkal ez másfél évnél is hosszabb idő lett. Nézzük a tiszás jelölt-jelöltállítás menetét Magyar Péter hencegésétől döcögésig!
A Tisza Párt „új politikát” hirdet, mégis a baloldal régi hálózata, gyurcsányista káderek, MSZP-s kötődések és brüsszeli NGO-figurák sorakoznak a jelöltlistáján.
Előválasztás és szájkosár: ilyet még nem látott a magyar demokrácia
Ez a mi belügyünk, a mi belső kiválasztási folyamatunk, ezek az emberek nem fognak nyilatkozni”
– szögezte le a Tisza Párt előválasztási jelöltjeiről a Telexnek Magyar Péter. Ezek alapján úgy tűnik, a Tisza Párt vezetője továbbviszi a Tarr-módszert, vagyis letiltja a leendő politikusait a nyilatkozásról. Emlékezetes, a párt adóemelési terveit lebuktató Tarr Zoltán alelnök már a Telexnek sem nyilatkozik. Vagyis a brüsszeli pártvezér szájkosarat tett a képviselőjelölt-jelöltjeire.
Recseg, ropog a Tisza Párt propagandagépezete: egyre több a kiszólás
Nem csupán, hogy megtorpant a Tisza Párt növekedése, de úgy tűnik, komoly bizalmi válság is kezd kialakulni Magyar Péter követői körében – ez derült ki azokból a háttérbeszélgetésekből, amelyeket az elmúlt hetekben folytatott a Magyar Nemzet több Tisza-szimpatizánssal. De ugyancsak egy tiszás informátor árulta el a lapnak, érdektelenségbe fulladt a Tisza előválasztása, de még így sem úszták meg a feszültséget és a sértődéseket. „Sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve” – árulta el a tiszás informátor.
