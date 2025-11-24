Ft
Tisza Párt óbaloldal MSZP Magyar Péter előválasztás

Sokáig rejtegetett baloldali politikus került most elő a Tisza-listán

2025. november 24. 11:46

Magyar Péterék újabb baloldali jelöltjéről hullt le a lepel. Ilyen a tiszás előválasztás.

2025. november 24. 11:46
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Békés vármegye 4-es választókerületében járunk, ahol a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei között ott található az a Molnár József , aki szocialista aktivista volt korábban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Novák Előd, az ellenzéki Mi Hazánk Mozgalom képviselője. Ezzel Magyar Péterék újabb baloldali jelöltjéről hullt le a lepel. Ugyan a Tisza Párt nyilvánosan az óbaloldali politika meghaladását, s a rendszer megváltoztatását hirdeti, a november 17-én bemutatott jelölt-jelöltlista inkább arra utal, hogy a formáció kulcspozícióit a baloldal jól ismert háttéremberei töltik be. Ilyen a tiszás előválasztás.

Előválasztás: sokáig rejtegetett baloldali politikus került most elő a Tisza-listán
Előválasztás: sokáig rejtegetett baloldali politikus került most elő a Tisza-listán

Korábban felhívtuk a figyelmet, Magyar Péter jelöltjei között akadnak egykori gyurcsányista szereplők, MSZP-közeli aktivisták és ellenzéki mozgalmárok is. A lista alapján nem új politikai korszak készül, hanem a többszörösen megbukott baloldal csendes visszarendeződése.

  • Ezekről a baloldali jelöltekről bővebben IDE kattintva olvashat.
  • Arról , hogy miként húzódott el az előválasztás kihirdetése, EZEN a linken olvashat többet.

Mindazonáltal az is szembetűnő, a Tisza Párt előválasztási rendszerében nem sikerült elegendő, külsős, valódi politikai ambícióval rendelkező jelöltet találni, ezért Magyar Péter végül a tömörülés alkalmazottait, koordinátorait és titkárait is kinevezte képviselőjelölt-jelölteknek.

Így kerülhetett fel a listára Magyar Péter kabinetfőnöke és több olyan pártmunkatárs is, akik a Magyar Nemzet értesülései szerint nem készülnek politikai pályára, és a későbbi kampányban sem szeretnének valódi országgyűlési képviselőjelöltté válni.

Az ellenzéki párt belső folyamatait ismerő források szerint a vezetés tudatosan keresett olyan „töltelékjelölteket”, akiket az előválasztás lezárulta után egyszerűen el lehet tüntetni a nyilvános politikai porondról.

Képek forrása: Facebook

 

