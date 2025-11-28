Szalai Piroska rámutatott a brutális valóságra: azonnal a háromszorosára ugrana a magyarok rezsije, ha ez megtörténne

Gyakran hallani vitákat arról, hogy fenntartható-e a rezsicsökkentés, vagy hogy miért ragaszkodik hozzá ennyire a kormány. A válasz most vizuálisan, feketén-fehéren érkezett meg a Kontextus Cash Talk stúdiójába, ahol Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó Hoppál Hunor műsorvezetővel elemezte az európai energiahelyzetet. A szakértő egy olyan grafikont hozott, ami talán minden szónál hangosabban beszél: a magyar energiaárakat hasonlította össze a régiós versenytársakéval.

Így alakult a rezsi hazánkban, Csehországban és Lengyelországban

Ezért kulcsfontosságú a rezsicsökkentés

Szalai Piroska a grafikonon a magyar adatokat csak „zöld gyöngysornak” nevezte, amely az elmúlt 14 évben folyamatosan az uniós átlag alatt maradt, sőt, távolodott tőle. Ezzel szemben Csehország és Lengyelország sorsa intő jelként szolgálhat mindenki számára. A csehek 2010-ben még hasonló szintről indultak, mint mi – az uniós átlag 90 százalékáról –, ám mára már bőven az átlag fölött, 105 százalékon járnak. A lengyeleknél is hasonló a helyzet: a háború őket is kilőtte, és ma már ők is jóval drágábban jutnak energiához.