„Jól hangzanak ezek a csapatnevek” – Tóth Alex az isztambuli pontszerzés után reagált a topklubokkal kapcsolatos pletykákra

Fenerbahce–FTC 1–1: fantasztikus bravúrpont ez a magyar bajnoktól Isztambulban, amely így 5 mérkőzés után is veretlen az Európa-ligában, 11 megszerzett ponttal pedig igen jó helyzetben van a továbbjutás szempontjából. A találkozó után a Fradi norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen válaszolt az újságírók kérdéseire.

Fenerbahce–FTC: Zachariassen is nagyot küzdött. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Boldogok vagyunk, mert nagyon értékes pontot szereztünk. Egy erős csapat ellen játszottunk egy nagyon nehéz helyszínen. Hatalmas fegyvertény, hogy döntetlent értünk itt el, úgyhogy van minek örülnünk. Egészen elképesztő volt a hangulat, lehetetlen volt hallani azt, hogy mit mond nekünk a másik a pályán. Nyilván ez kihívás volt számunkra, ami még édesebbé teszi a pontszerzést. Tényleg pokoli volt a hangulat.”