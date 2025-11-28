Ft
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tóth Alex Fenerbache Ferencváros

„Jól hangzanak ezek a csapatnevek” – Tóth Alex az isztambuli pontszerzés után reagált a topklubokkal kapcsolatos pletykákra

2025. november 28. 06:02

Liverpool, Juventus, Bayern München – csak néhány topklub, mellyel már hírbe hozták a Fradi tehetségét. Tóth Alex a Fenerbahce–FTC után reagált a pletykákra.

2025. november 28. 06:02
null
Nagy-Pál Tamás

Fenerbahce–FTC 1–1: fantasztikus bravúrpont ez a magyar bajnoktól Isztambulban, amely így 5 mérkőzés után is veretlen az Európa-ligában, 11 megszerzett ponttal pedig igen jó helyzetben van a továbbjutás szempontjából. A találkozó után a Fradi norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen válaszolt az újságírók kérdéseire.

Fenerbahce–FTC
Fenerbahce–FTC: Zachariassen is nagyot küzdött. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Boldogok vagyunk, mert nagyon értékes pontot szereztünk. Egy erős csapat ellen játszottunk egy nagyon nehéz helyszínen. Hatalmas fegyvertény, hogy döntetlent értünk itt el, úgyhogy van minek örülnünk. Egészen elképesztő volt a hangulat, lehetetlen volt hallani azt, hogy mit mond nekünk a másik a pályán. Nyilván ez kihívás volt számunkra, ami még édesebbé teszi a pontszerzést. Tényleg pokoli volt a hangulat.”

Zachariassen arról is beszélt: a terveik szerint szerették volna nyomás alatt tartani a törököket.

„Tudtuk jól, hogy nagyon nehéz meccs lesz, főleg, amikor nincs nálunk a labda. Azzal is tisztában voltunk, hogy nem nálunk lesz többet, úgyhogy nagyon koncentráltan és szervezetten kell játszanunk. Ez sikerült is, jó meccsünk volt, kompaktak voltunk, harcoltunk egymásért.”

Fenerbahce–FTC: Tóth Alex a pletykákra is reagált

Tóth Alex csereként állt be még gól nélküli állásnál, de gyorsan felvette a mérkőzés ritmusát.

„Tényleg jól játszott az egész csapat, jó volt így beszállni a meccsbe, főleg ilyen hangulatban. 

Amikor már a pályán voltam, akkor valamennyire megszűnt a külvilág, inkább akkor hallottam a lelátót, amikor kiment a labda, és állt egy kicsit a játék, olyankor lehetett érezni az atmoszférát.

Az volt a kulcs, hogy kompaktak voltunk, jól védekeztünk, és ki tudtuk használni a megszerzett labdáinkat, még, ha nem is sikerült mindig helyzetbe kerülnünk.”

Elárulta: most már álmodoznak arról, hogy akár a legjobb nyolcban is végezhetnek a tabellán.

„Mindenkinek az a célja, hogy minél jobban szerepeljünk az Európa-ligában. Most már tényleg úgy mehetünk majd fel a pályára, hogy miért ne tudnánk megcsinál. 

Ha a Fenerbahce otthonában is pontot tudunk szerezni, bármire képesek lehetünk.”

Arról is kérdeztük: mi szól ahhoz, hogy már szinte naponta hozzák hírbe egy-egy topklubbal a nemzetközi sajtóban: volt már szó többek közt a Liverpoolról, a Juventusról és a Bayern Münchenről is.

„Látom én is ezeket a híreket, de nem szabad sokat foglalkoznom velük, mert tényleg úgy tudom megalapozni a jövőmet, ha itt a pályán olyan teljesítményt nyújtok. Csak a saját dolgomra szabad koncentrálnom, nem vonhatják el a figyelmemet a külső zajok. 

Nyilván jól hangzanak ezek a csapatnevek, de csak szóbeszédek, nekem tényleg csak a focival szabad foglalkoznom.

Hosszú még a bajnokság, el kell kezdenünk meccseket nyerni, nagyon fontos teendők várnak most ránk. Nem tervezem a jövőt, a lényeg, hogy élvezem a játékot, szeretnék jól szerepelni a meccseken. Tök jó, hogy játékban vagyok, és heti kétszer is pályára léphetek.”

Tóth Alexre és a Ferencvárosra a következő kihívás a bajnokságban vár, a Puskás Akadémia vendégei lesznek vasárnap.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

