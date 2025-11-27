Ft
11. 27.
csütörtök
Tóth Alex Fradi átigazolás

Szenzációs hír: Magyarországról igazolhat a Bayern München – de a Liverpool még beleköphet a levesbe

2025. november 27. 12:25

Sorban állnak a kérők a magyar tehetség kegyeiért.

2025. november 27. 12:25
null

Egyre több topligás klub radarján megtalálható Tóth Alex, a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott középpályása, aki néhány hónap alatt a hazai futball meghatározó játékosává nőtte ki magát. Húszéves korát meghazudtoló érettséggel lát és teljesít a pályán, nem véletlen, hogy futótűzként terjed a híre a nemzetközi játékosmegfigyelők között.

A német Bundesligából állítólag az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is beállt a kérők sorába, de már a rekordbajnok Bayern München érdeklődéséről is olvasni. Olaszországból a Juventus, Angliából pedig a Liverpool látná szívesen a soraiban Tóthot, aki

vélhetően már januárban, de legkésőbb nyáron válogathat a zsíros szerződések között.

Az átigazolási ügyekben mindig jól értesült török Ekrem Konur X-en közzétett posztjában sorakoznak a sztárcsapatok. A szakújságíró szerint a lipcsei klub és a Leverkusen vezeti a versenyt, de a Bayern is monitorozza a történéseket.

A Liverpool ügyeivel kapcsolatban jól tájékozott Anfield Watch úgy értesült, a PL-címvédő együttesnél rábólintottak, hogy tegyenek egy megközelítőleg 15 millió eurós ajánlatot a magyar játékosért – írta az Angliában élő magyar szakíró, Bocsák Bence, aki a közösségi oldalán így összegezte Tóth erényeit:

  • technikás középpályás, nagy energiával és magas sebességgel
  • támadásban és védekezésben is kifejezetten jó a párharcok megnyerésében
  • hatékonyan cselez
  • sokoldalú, több poszton képes magas teljesítményre, irányítóként, tízes poszton, belső középpályásként és visszavont irányítóként is
  • jól és agresszívan támadja le az ellenfelet.

A mértékadó Transfermarkt jelenleg ötmillió euróra taksálja a labdarúgó értékét, ám miután a Fradihoz 2027 nyaráig érvényes szerződés köti, az átigazolási díj bónuszokkal együtt könnyedén emelkedhet 15 millió euróig. Tóth a mostani klubidényben eddig 19 tétmeccsen két gólt és öt gólpasszt jegyez.

A külföldi lapok a játékintelligenciájának és technikai kvalitásainak köszönhetően már „az új Szoboszlaiként” emlegetik Tóthot, aki csütörtök este Isztambulban srófolhatja még feljebb az ázsióját: 18:45-től az Európa-ligában a Fradi a török Fenerbahce vendége lesz.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

