Szenzációs hír: Magyarországról igazolhat a Bayern München – de a Liverpool még beleköphet a levesbe

A mértékadó Transfermarkt jelenleg ötmillió euróra taksálja a labdarúgó értékét, ám miután a Fradihoz 2027 nyaráig érvényes szerződés köti, az átigazolási díj bónuszokkal együtt könnyedén emelkedhet 15 millió euróig. Tóth a mostani klubidényben eddig 19 tétmeccsen két gólt és öt gólpasszt jegyez.

A külföldi lapok a játékintelligenciájának és technikai kvalitásainak köszönhetően már „az új Szoboszlaiként” emlegetik Tóthot, aki csütörtök este Isztambulban srófolhatja még feljebb az ázsióját: 18:45-től az Európa-ligában a Fradi a török Fenerbahce vendége lesz.