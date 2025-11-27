Itt az eddigi legnagyobb erőpróba: Szijjártó bejelentette, mekkora a készültség Isztambulban

Öt magyar konzul lesz jelen a Fenerbahce–Ferencváros labdarúgó-mérkőzés helyszínén csütörtök este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint 2300 jegyet biztosítottak, amelyekből eddig mintegy 800 kelt el.