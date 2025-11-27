Itt az eddigi legnagyobb erőpróba: Szijjártó bejelentette, mekkora a készültség Isztambulban

Ez lehet a Fradi esélye: török újságíró leplezte a Fenerbahce gyenge pontját
Muhammet Duman török újságíró elmondta, hogy hol lehet a 15. helyen tanyázó török csapat gyenge pontja.
Hatalmas csata vár a zöld-fehérekre a török nagyvárosban.
Öt magyar konzul lesz jelen a Fenerbahce–Ferencváros labdarúgó-mérkőzés helyszínén csütörtök este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint 2300 jegyet biztosítottak, amelyekből eddig mintegy 800 kelt el.
A voucherek beváltási pontja, egyúttal a gyülekezési pont is Isztambulban, a Kék mecset és a Hagia Szophia székesegyház közötti területen lesz. Innen majd helyi idő szerint háromnegyed öttől buszokkal viszik el a szurkolókat a mérkőzés helyszínére”
– tudatta.
Szijjártó aláhúzta, hogy öt konzul fog szolgálatot teljesíteni a helyszínen annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a magyar szurkolóknak bármilyen ügyes-bajos kérdésben.
„Két konzul ott lesz a stadionban, egy a voucherek beváltási pontjánál, kettő pedig a repülőtéren. Konzulok várják a Budapestről érkező, aztán majd a Budapestre hazainduló szurkolókat, hogy mind az érkezés, mind az indulás is zökkenőmentes legyen” – tette hozzá.
Közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +90 501 132 7015.
„Mindenkinek jó szurkolást, és aztán meg biztonságos hazautat kívánok!” – zárta mondandóját Szijjártó Péter.
Mint ismert, az eddig még veretlen Ferencváros csütörtök este 18.45-től a török Fenerbahce vendége lesz az Európa-liga 4. fordulójában. A zöld-fehérek 4 meccsen 10 pontot gyűjtve, jelenleg a harmadik helyről várják az eddigi legnehezebb mérkőzésüket.
