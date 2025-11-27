Ez lehet a Fradi esélye: török újságíró leplezte a Fenerbahce gyenge pontját

Robbie Keane: Ez lesz a legnagyobb meccsem a Fradival, újra játékos szeretnék lenni!
Az ilyen találkozókért érdemes labdarúgónak lenni.
Muhammet Duman török újságíró elmondta, hogy hol lehet a 15. helyen tanyázó török csapat gyenge pontja.
Mint ismert, az eddig még veretlen Ferencváros csütörtök este 18.45-től a török Fenerbahce vendége lesz az Európa-liga 4.fordulójában. A zöld-fehérek 4 meccsen 10 pontot gyűjtve, jelenleg a harmadik helyről várják az eddigi legnehezebb mérkőzésüket.
Robbie Keane, a magyar csapat vezetőedzője a tegnap sajtótájékoztatón kiemelte, hogy „ez az eddigi legnagyobb mérkőzésünk a nemzetközi porondon”.
A török csapat 7 egységgel jelenleg a 15. helyen tanyázik.
A isztambuli klub keretének összértéke közel 300 millió euró, ennél ebben a szezonban egy Fradi-ellenfél sem ért többet, és a leendők közül is csak a Nottingham Forest előzi meg ezen a listán a csütörtöki ellenfelet.
Ezzel szemben a zöld-fehérek keretértéke 46 millió, úgyhogy finoman szólva sem a magyar csapat számít a találkozó esélyesének.
„A Fenerbahce legnagyobb erőssége a sebességben, a gyors váltásokban rejlik. A csapat különösen veszélyes a kontratámadásokban, Duran, Aktürkoglu és Nene triója a támadásokban hatalmas fegyver” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Muhammet Duman török újságíró, aki elmondta, hogy ebbe sorba tenné még a 3-szoros BL-győztes Marco Asensiót, aki az agy a csapatban, a támadó középpályás poszton remekül irányítja a társakat.
De Jusszef en-Neszirit sem szabad elfelejteni, akinek a fejjátéka és fizikuma kiemelkedő, hét góljával házigólkirály jelenleg. Amikor a marokkói támadót látom, mindig Zlatan Ibrahimovic jut eszembe”
– tette hozzá az újságíró. Duman azt is elmondta, hogy Jose Mourinho alatt egy játékos sem játszott szívesen. A portugál mindig talált valami kifogást a vereségek után, ő sosem vállalt felelősséget. Ebből nemcsak a szurkolóknak, hanem a játékosoknak is elegük lett.
„Rendkívül fizikálisak a védők, akik így megkönnyítik Ederson dolgát” – folytatta az újságíró, aki ezen a ponton megjegyezte:
Ugyanakkor továbbra is vannak fenntartásaim a brazil kapussal kapcsolatban, aki lassú, körülményes, sokat hibázik. Edersonnak időre van még szüksége, szerintem jelenleg ő a Fenerbahce gyenge pontja.”
A török csapat védelméből több kulcsember is hiányzik. Sérülés miatt kidőlt Caglar Söyüncü és a lengyel Sebastian Szymanszki, továbbá eltiltás miatt nem játszhat Jayden Oosterwolde sem. A török középpálya is foghíjas lesz, ugyanis sem a brazil Fred, sem a török újságíró szerint a „csapat motorja”, Ismail Yüksek lesz a kerettagja, szintén eltiltás miatt. A korábban az Ajaxot és a West-Ham gárdáját is erősítő Edson Alvarez játéka egyenlőre még kérdéses, hiszen a hétvégén még a keretbe se nevezte a hazaiak szakembere, Domenico Tedesco.
Az ő neve onnan lehet ismerős, hogy korábban a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és az akkor még ott játszó Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó RB Leipzig vezetőedzője is volt.
A Fradi részéről Stefan Gartenmann a keret egyetlen nagy hiányzója, akinek visszatéréséről egyenlőre nincs bővebb információ, rajta kívül mindenki bevethető, ezt a zöld-fehérek trénere erősítette meg a szerdai sajtótájékoztatón.
