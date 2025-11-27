Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Rendkívüli!

Mandiner: Díjazzuk a példaképeket!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga Muhammet Duman Fradi Fenerbache Ferencváros keret

Ez lehet a Fradi esélye: török újságíró leplezte a Fenerbahce gyenge pontját

2025. november 27. 06:58

Muhammet Duman török újságíró elmondta, hogy hol lehet a 15. helyen tanyázó török csapat gyenge pontja.

2025. november 27. 06:58
null

Mint ismert, az eddig még veretlen Ferencváros csütörtök este 18.45-től a török Fenerbahce vendége lesz az Európa-liga 4.fordulójában. A zöld-fehérek 4 meccsen 10 pontot gyűjtve, jelenleg a harmadik helyről várják az eddigi legnehezebb mérkőzésüket.

Robbie Keane, a magyar csapat vezetőedzője a tegnap sajtótájékoztatón kiemelte, hogy „ez az eddigi legnagyobb mérkőzésünk a nemzetközi porondon”. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A török csapat 7 egységgel jelenleg a 15. helyen tanyázik.

A isztambuli klub keretének összértéke közel 300 millió euró, ennél ebben a szezonban egy Fradi-ellenfél sem ért többet, és a leendők közül is csak a Nottingham Forest előzi meg ezen a listán a csütörtöki ellenfelet.

Ezzel szemben a zöld-fehérek keretértéke 46 millió, úgyhogy finoman szólva sem a magyar csapat számít a találkozó esélyesének.

Saját honfitársuk leplezete a gyenge pontjukat

„A Fenerbahce legnagyobb erőssége a sebességben, a gyors váltásokban rejlik. A csapat különösen veszélyes a kontratámadásokban, Duran, Aktürkoglu és Nene triója a támadásokban hatalmas fegyver” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Muhammet Duman török újságíró, aki elmondta, hogy ebbe sorba tenné még a 3-szoros BL-győztes Marco Asensiót, aki az agy a csapatban, a támadó középpályás poszton remekül irányítja a társakat. 

De Jusszef en-Neszirit sem szabad elfelejteni, akinek a fejjátéka és fizikuma kiemelkedő, hét góljával házigólkirály jelenleg. Amikor a marokkói támadót látom, mindig Zlatan Ibrahimovic jut eszembe”

 – tette hozzá az újságíró. Duman azt is elmondta, hogy Jose Mourinho alatt egy játékos sem játszott szívesen. A portugál mindig talált valami kifogást a vereségek után, ő sosem vállalt felelősséget. Ebből nemcsak a szurkolóknak, hanem a játékosoknak is elegük lett.

„Rendkívül fizikálisak a védők, akik így megkönnyítik Ederson dolgát” – folytatta az újságíró, aki ezen a ponton megjegyezte: 

Ugyanakkor továbbra is vannak fenntartásaim a brazil kapussal kapcsolatban, aki lassú, körülményes, sokat hibázik. Edersonnak időre van még szüksége, szerintem jelenleg ő a Fenerbahce gyenge pontja.”

Kikkel nem találkozhatunk ma a pályán

A török csapat védelméből több kulcsember is hiányzik. Sérülés miatt kidőlt Caglar Söyüncü és a lengyel Sebastian Szymanszki, továbbá eltiltás miatt nem játszhat Jayden Oosterwolde sem. A török középpálya is foghíjas lesz, ugyanis sem a brazil Fred, sem a török újságíró szerint a „csapat motorja”, Ismail Yüksek lesz a kerettagja, szintén eltiltás miatt. A korábban az Ajaxot és a West-Ham gárdáját is erősítő Edson Alvarez játéka egyenlőre még kérdéses, hiszen a hétvégén még a keretbe se nevezte a hazaiak szakembere, Domenico Tedesco. 

Az ő neve onnan lehet ismerős, hogy korábban a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és az akkor még ott játszó Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó RB Leipzig vezetőedzője is volt.

A Fradi részéről Stefan Gartenmann a keret egyetlen nagy hiányzója, akinek visszatéréséről egyenlőre nincs bővebb információ, rajta kívül mindenki bevethető, ezt a zöld-fehérek trénere erősítette meg a szerdai sajtótájékoztatón.

Nyitókép forrása: fradi.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!