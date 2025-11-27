Ez lehet a Fradi esélye: török újságíró leplezte a Fenerbahce gyenge pontját

Ezzel szemben a zöld-fehérek keretértéke 46 millió, úgyhogy finoman szólva sem a magyar csapat számít a találkozó esélyesének.

Saját honfitársuk leplezete a gyenge pontjukat

„A Fenerbahce legnagyobb erőssége a sebességben, a gyors váltásokban rejlik. A csapat különösen veszélyes a kontratámadásokban, Duran, Aktürkoglu és Nene triója a támadásokban hatalmas fegyver” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Muhammet Duman török újságíró, aki elmondta, hogy ebbe sorba tenné még a 3-szoros BL-győztes Marco Asensiót, aki az agy a csapatban, a támadó középpályás poszton remekül irányítja a társakat.

De Jusszef en-Neszirit sem szabad elfelejteni, akinek a fejjátéka és fizikuma kiemelkedő, hét góljával házigólkirály jelenleg. Amikor a marokkói támadót látom, mindig Zlatan Ibrahimovic jut eszembe”

– tette hozzá az újságíró. Duman azt is elmondta, hogy Jose Mourinho alatt egy játékos sem játszott szívesen. A portugál mindig talált valami kifogást a vereségek után, ő sosem vállalt felelősséget. Ebből nemcsak a szurkolóknak, hanem a játékosoknak is elegük lett.