Ezért került fel a Ferencváros a legokosabban gazdálkodó fociklubok listájára

Robbie Keane: Ez lesz a legnagyobb meccsem a Fradival, újra játékos szeretnék lenni!
Az ilyen találkozókért érdemes labdarúgónak lenni.
A magyar bajnok is ott van a CIES rangos listáján, egyedüli hazai csapatként. A Ferencváros ugyan jóval többet költött játékosokra, mint amennyi bevétele az eladásokból származott, de a teljes mérleg így is pozitív.
Az NSO szemlézte szerdán a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legújabb elemzését, amely ezúttal a világ legokosabban gazdálkodó futballklubjait vette górcső alá a 2021 januárja óta lebonyolított átigazolások alapján. A svájci székhelyű szervezet vonatkozó ranglistájának élén a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt végzett, míg egyedüli magyar csapatként a Ferencváros együttese is odafért.
A kimutatás alapján a magyar bajnok zöld-fehérek 2021 óta összesen
ami ugyan hétmillió eurós mínuszt jelent, de az értékmérleg +8 millió euró, így a teljes kereskedelmi mérleg összességében pozitív, +1 millió euró. A rangsor csak azokat a klubokat tartalmazza, amelyeknek teljes átigazolási kiadásai és bevételei 2021 óta meghaladják a 10 millió eurót.
A CIES szerint a világ legokosabban gazdálkodó futballklubja az Eintracht Frankfurt, amely 78 millió eurót költött és 364 milliót keresett az igazolásokkal, azaz összességében 286 millió eurós pozitív kereskedelmi mérleget tud felmutatni. A lista második helyén az angol Brighton & Hove Albion áll (+221 millió euró), a dobogóra pedig egy másik német csapat, a VfB Stuttgart (+178 millió euró) fért még oda.
az Európa Liga főtáblájának harmadik helyén álló Fradira csütörtökön újabb nagyon komoly nemzetközi erőpróba vár Isztambulban: magyar idő szerint 18:45-től a török nagycsapat, a Fenerbahce otthonában folytatja EL-szereplését – a rangadót Robbie Keane csak ferencvárosi pályafutása legnagyobb meccseként aposztrofálta.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ilyen találkozókért érdemes labdarúgónak lenni.
(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)