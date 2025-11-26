Ezért került fel a Ferencváros a legokosabban gazdálkodó fociklubok listájára

ami ugyan hétmillió eurós mínuszt jelent, de az értékmérleg +8 millió euró, így a teljes kereskedelmi mérleg összességében pozitív, +1 millió euró. A rangsor csak azokat a klubokat tartalmazza, amelyeknek teljes átigazolási kiadásai és bevételei 2021 óta meghaladják a 10 millió eurót.

A CIES szerint a világ legokosabban gazdálkodó futballklubja az Eintracht Frankfurt, amely 78 millió eurót költött és 364 milliót keresett az igazolásokkal, azaz összességében 286 millió eurós pozitív kereskedelmi mérleget tud felmutatni. A lista második helyén az angol Brighton & Hove Albion áll (+221 millió euró), a dobogóra pedig egy másik német csapat, a VfB Stuttgart (+178 millió euró) fért még oda.