Magyar Péter megpróbálta brüsszeli pajtásait védeni – hatalmasat hazudott, és most lapít

Magyar Péter ismét lebukott: a gazdák előtt simán letagadta azokat a terveket, amelyek miatt Brüsszelben gazdák ezrei tüntettek (VIDEÓ)
Sőt, mint kiderült, ezeket még a saját brüsszeli pártja is erőlteti.
Magyar Péter ordas hazugságnak nevezte korábban az agrártámogatások megvágásáról szóló brüsszeli terveket – csakhogy bebizonyosodott, hogy ő maga hazudott egy ordas nagyot. Brüsszelben csütörtökön traktorok ezrei lepték el az utcákat, a gazdák a Mercosur-megállapodás és a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakoztak.
Újra lelepleződött Magyar Péter: korábban tagadta, hogy Brüsszel az EU-s gazdák érdekeivel ellentétes döntéseket akar hozni, de ma már nyilvánvaló, hogy ez történik.
…senki nem akarja elvenni a területalapú támogatást, még Brüsszel sem. Ez is egy ordas hazugság.
(...) Ha Brüsszelnek ez eszébe jutna, akkor a francia és a német gazdák, a hollandok meg a belgák egy nap alatt gyújtanák fel az Európai Parlamentet” – így fogalmazott a Tisza Párt elnöke egy korábbi fórumán.
Brüsszelben ugyanakkor csütörtökön
az európai gazdák valóban közel álltak ahhoz, hogy felgyújtsák az Európai Parlament épületét.
Legalább nyolcezer traktorral tüntettek Brüsszelben a tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva.
A gazdák ellen végül könnygázt is bevetettek a rendőrök.
A lelepleződése és a felháborító események ellenére Magyar Péter jó szokása szerint hallgat – legalább ebben következetes.
A csütörtökön megkezdődött EU-csúcsot megelőző sajtótájékoztatóján Orbán Viktor azt mondta: a gazdák aggodalmai és követelései is jogosak, egyetért velük. A kormányfő kitért arra is: örül annak, hogy a magyar gazdák is ott vannak a gazdatüntetésen.