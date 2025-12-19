Magyar Péter megpróbálta brüsszeli pajtásait védeni – hatalmasat hazudott, és most lapít

Újra lelepleződött Magyar Péter: korábban tagadta, hogy Brüsszel az EU-s gazdák érdekeivel ellentétes döntéseket akar hozni, de ma már nyilvánvaló, hogy ez történik.

…senki nem akarja elvenni a területalapú támogatást, még Brüsszel sem. Ez is egy ordas hazugság.

(...) Ha Brüsszelnek ez eszébe jutna, akkor a francia és a német gazdák, a hollandok meg a belgák egy nap alatt gyújtanák fel az Európai Parlamentet” – így fogalmazott a Tisza Párt elnöke egy korábbi fórumán.