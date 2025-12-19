Ft
tisza párt magyar péter brüsszel gazda európai unió

Magyar Péter megpróbálta brüsszeli pajtásait védeni – hatalmasat hazudott, és most lapít

2025. december 19. 17:53

Magyar Péter ordas hazugságnak nevezte korábban az agrártámogatások megvágásáról szóló brüsszeli terveket – csakhogy bebizonyosodott, hogy ő maga hazudott egy ordas nagyot. Brüsszelben csütörtökön traktorok ezrei lepték el az utcákat, a gazdák a Mercosur-megállapodás és a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakoztak.

2025. december 19. 17:53
null

Újra lelepleződött Magyar Péter: korábban tagadta, hogy Brüsszel az EU-s gazdák érdekeivel ellentétes döntéseket akar hozni, de ma már nyilvánvaló, hogy ez történik.

…senki nem akarja elvenni a területalapú támogatást, még Brüsszel sem. Ez is egy ordas hazugság.

(...) Ha Brüsszelnek ez eszébe jutna, akkor a francia és a német gazdák, a hollandok meg a belgák egy nap alatt gyújtanák fel az Európai Parlamentet” – így fogalmazott a Tisza Párt elnöke egy korábbi fórumán.

Brüsszelben ugyanakkor csütörtökön 

az európai gazdák valóban közel álltak ahhoz, hogy felgyújtsák az Európai Parlament épületét.

Legalább nyolcezer traktorral tüntettek Brüsszelben a tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. 

A gazdák ellen végül könnygázt is bevetettek a rendőrök.

A lelepleződése és a felháborító események ellenére Magyar Péter jó szokása szerint hallgat – legalább ebben következetes.

A csütörtökön megkezdődött EU-csúcsot megelőző sajtótájékoztatóján Orbán Viktor azt mondta: a gazdák aggodalmai és követelései is jogosak, egyetért velük. A kormányfő kitért arra is: örül annak, hogy a magyar gazdák is ott vannak a gazdatüntetésen.

 

cserresznye
2025. december 19. 18:14
Poloska annyit ért a mezőgazdasághoz, és annak UNION belüli szabályozásához, mint én az ürkutatáshoz- csak én legalább nem nyilatkozgatok ez ügyben. Nem tudom, milyen ember az aki Poloskát komolyan veszi, és belelátja az "államférfit".
elcapo-2
2025. december 19. 18:09
Jó reggelt!....hazudja a poloska, amikor felébred!
sarzal
2025. december 19. 18:08
mert a gazdák is bedőltek a rogántóninak....még a németek meg a franciák is ez ám a siker
lenyegtelen
2025. december 19. 18:06
Szokás szerint ilyenkor hallgat, mint szar a fűben... ha meg megszólal, akkor össze-vissza hazudozik... "hiányzott már nagyon" egy újabb ellenzéki pszichopata politikus, mint szar a zsebbe...
