12. 19.
péntek
háború magyaroszág európai unió orbán viktor

Egy győztes csata után mindig jó érzés felébredni, de a tegnapi brüsszeli csúcs után mégis nagyon komor a hangulatom

2025. december 19. 16:19

Hogy miért?

2025. december 19. 16:19
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Egy győztes csata után mindig jó érzés felébredni, de a tegnapi brüsszeli csúcs után mégis nagyon komor a hangulatom. Hogy miért? 

A nyílt, azonnali hadüzenetet ugyan sikerült elkerülni, de 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett: először fordult elő, hogy az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak a háború megnyerése érdekében.

Ez pedig nem semleges pénzügyi döntés. Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát. Ez a logika nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha.

Magyarország ebből kimarad. Nem veszünk részt háborús kölcsönökben, nem sodródunk bele a konfliktusba, és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék. De nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, fifikájára es szövetségépítési képességére szükség van. Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat, és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után. És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi…

Nem szeretnék ilyen jövőt Magyaroszágnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország!”

szemlelo-2
2025. december 19. 18:10
Abiondi "A 24 tagállamban ennek komoly következményei lesznek." Sajnos Németország túlsúlya az EU-ban markáns. A németek pedig pedig a vörös-zöld médiájuk fogságában vannak és onnét nem kiszabadíthatók. Még amikor süvölt a szél és ömlik az eső, akkor is elhiszik, hogy a legszebben süt a nap, ha a tévé azt mondja. Bíztam az AfD-ben, de amikor országszerte százezreket tudtak ellenük mozgósítani beláttam, hogy nem tudja áttörni az üvegplafont. Őszintén szólva fogalmam sincs, hova fut ez ki.
ThunderDan
2025. december 19. 17:30
Olyasmi a helyzet, mint a pókerasztalnál, amikor tolják be a zsetonokat... és aztán egyre nehezebb kiszállni...
sarzal
2025. december 19. 17:15
az unió hajlandó fizetni az ukrán vérért.....és még majd az amerikai fegyverekért is fizetni kell.....meg majd ha az ukránok szólnak hogy nem elég megint fizetni kell az unió nagy tempóban ássa magának a sírt
csulak
2025. december 19. 16:44
ezt az EU-t korruptak, idiotak es degeneraltak vezetik
