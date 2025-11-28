Távol álljon tőlem, hogy összefüggéseket sejtessek, de Orbán washingtoni látogatása óta látványosan felgyorsult a békefolyamat

Trump nagy bejelentést tett: hamarosan sor kerül a végső találkozóra
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
Lettem volna légy a Fehér Ház falán, mikor a miniszterelnök tanácsokat adott Donald Trumpnak...
A miniszterelnökhöz közeli források háttérben korábban is meg-megszólaltak erről, Lázár János pedig nemrég nyíltan is kimondta:
Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor november 7-i washingtoni látogatásán több kérdésben is a magyar miniszterelnök tanácsát kérte.
„Nagyon tanulságos volt, hogy kikérte Orbán Viktor tanácsát, véleményét, gondolatait számos kérdésben” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.
Egymás mellé raknék dátumokat. A november 7-i találkozó előtti utolsó fejlemény Ukrajna ügyében az volt, hogy október 21-én Marco Rubio amerikai külügyminisztériuma bejelentette: a közeljövőben nincs napirenden sem Trump és Vlagyimir Putyin elnökök, sem ő és orosz kollégája, Szergej Lavrov találkozója.
Ezzel virágnyelven az amerikai külügyminiszter virágnyelven azt jelezte, hogy a budapesti békecsúcsra egyhamar nem kerülhet sor, a béketeremtés különösebben nem halad.
November 7-én Trump a magyar és az amerikai delegációk tárgyalásának sajtónyilvános részén még azt mondja, hogy a béke legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy Putyin valójában még nem akarja azt. Aztán Orbán és Trump beszélgetnek. Pár hét csend, és robban a bomba: november 20-án nyilvánosságra kerül a közös amerikai-orosz béketerv – a maga nemében teljes nóvum, hiszen eddig amerikai-orosz konszenzus csak a színfalak mögött, egy nem nyilvános, Steve Witkoff által Moszkvába közvetített amerikai tervezet kapcsán alakult ki, melyet aztán (legalábbis így szól a nem ellenőrizhető orosz külügyminiszteri állítás) az USA nem tudott keresztülverni Ukrajnán és európai szövetségesein. Az új, nyilvánosságra került huszonnyolc pontos terv viszont amerikai-orosz konszenzussal rendez mindent:
a NATO-tagság, a területek, a biztonsági garanciák, Ukrajna újjáépítése, a befagyasztott orosz vagyon és Oroszország világgazdasági reintegrációjának kérdését.
Az állóvíz innentől felpezseg: november 23-án európai ellen-béketerv érkezik, melyet az oroszok élből elutasítanak, s ugyanaznap Genfben Rubio külügyminiszter és emberei hosszan tárgyalnak Andrij Jermak ukrán elnöki hivatalvezetővel, amely tárgyalást Rubio „a legproduktívabb és legtartalmasabb találkozóknak” nevez az eddigi békefolyamatban – azaz minden valószínűség szerint Ukrajna elfogadta a 28 pontos javaslat jelentős részét, feladva korábban őrzött, irreális pozícióit, cserébe néhány engedményt kapott. Trump elnök november 25-én már arról posztol, hogy „csapatom hatalmas előrelépést ért el az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárása tekintetében”, mindkét oldal javaslatait figyelembe véve finomhangolták az eredeti 28 pontos tervet,
s Steve Witkoff elnöki különmegbízott Trump utasítására hamarosan Moszkvába utazik tárgyalni, Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár pedig Kijevbe.
A Witkoff-látogatást Putyin külügyi főtanácsadója, Jurij Usakov november 26-án, szerdán meg is erősíti, arra a jövő héten kerül majd sor. Trump utal arra is, hogy a találkozón a közel-keleti béketeremtésben kulcsszerepet játszó veje, Jared Kushner is részt vehet.

November 28-án, pénteken pedig Orbán Viktor kiváló titkosszolgálati bekötésű sajtóértesülések szerint Moszkvába utazik Putyinnal tárgyalni. A csütörtöki Kormányinfón
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter meg ugyan nem erősíti a találkozót, de erős ráutaló magatartást azért tanúsít – kezeljük a látogatást tényként.
Adott tehát egy leállt-befagyott békefolyamat, egy Orbán-Trump találkozó, melyen az amerikai elnök tanácsot kér a miniszterelnöktől, utána egy alapos, 28 pontos tervhez szükséges diszkrét előkészítő munka a háttérben, majd egy hét leforgása alatt több történik az orosz-ukrán békefolyamatban, mint előtte hónapokig, s a ciklust az amerikai béketervet támogató, Trumppal baráti, Putyinnal konstruktív viszonyban álló magyar miniszterelnök moszkvai látogatása zárja. Érdekes. Távol álljon tőlem, hogy összefüggéseket sejtessek, de Orbán washingtoni látogatása óta mintha határozottan felgyorsult volna az ukrajnai békefolyamat.

