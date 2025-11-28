Távol álljon tőlem, hogy összefüggéseket sejtessek, de Orbán washingtoni látogatása óta látványosan felgyorsult a békefolyamat

November 7-én Trump a magyar és az amerikai delegációk tárgyalásának sajtónyilvános részén még azt mondja, hogy a béke legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy Putyin valójában még nem akarja azt. Aztán Orbán és Trump beszélgetnek. Pár hét csend, és robban a bomba: november 20-án nyilvánosságra kerül a közös amerikai-orosz béketerv – a maga nemében teljes nóvum, hiszen eddig amerikai-orosz konszenzus csak a színfalak mögött, egy nem nyilvános, Steve Witkoff által Moszkvába közvetített amerikai tervezet kapcsán alakult ki, melyet aztán (legalábbis így szól a nem ellenőrizhető orosz külügyminiszteri állítás) az USA nem tudott keresztülverni Ukrajnán és európai szövetségesein. Az új, nyilvánosságra került huszonnyolc pontos terv viszont amerikai-orosz konszenzussal rendez mindent:

a NATO-tagság, a területek, a biztonsági garanciák, Ukrajna újjáépítése, a befagyasztott orosz vagyon és Oroszország világgazdasági reintegrációjának kérdését.

Az állóvíz innentől felpezseg: november 23-án európai ellen-béketerv érkezik, melyet az oroszok élből elutasítanak, s ugyanaznap Genfben Rubio külügyminiszter és emberei hosszan tárgyalnak Andrij Jermak ukrán elnöki hivatalvezetővel, amely tárgyalást Rubio „a legproduktívabb és legtartalmasabb találkozóknak” nevez az eddigi békefolyamatban – azaz minden valószínűség szerint Ukrajna elfogadta a 28 pontos javaslat jelentős részét, feladva korábban őrzött, irreális pozícióit, cserébe néhány engedményt kapott. Trump elnök november 25-én már arról posztol, hogy „csapatom hatalmas előrelépést ért el az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárása tekintetében”, mindkét oldal javaslatait figyelembe véve finomhangolták az eredeti 28 pontos tervet,

s Steve Witkoff elnöki különmegbízott Trump utasítására hamarosan Moszkvába utazik tárgyalni, Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár pedig Kijevbe.

A Witkoff-látogatást Putyin külügyi főtanácsadója, Jurij Usakov november 26-án, szerdán meg is erősíti, arra a jövő héten kerül majd sor. Trump utal arra is, hogy a találkozón a közel-keleti béketeremtésben kulcsszerepet játszó veje, Jared Kushner is részt vehet.