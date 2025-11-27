Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna irreális elvárás Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Európai Unió

Már az időpont is megvan: Kijev merész terveket tett le az asztalra, Von der Leyen büszkén követi a fejleményeket

2025. november 27. 23:12

Az ukrán parlament 2028-ra EU-csatlakozást jósol.

2025. november 27. 23:12
null

Ukrajna vezetői ismét megerősítették elkötelezettségüket az Európai Unióhoz való teljes jogú csatlakozás mellett, ám a Kijev által kijelölt menetrend és a nyugati partnerországok óvatos hozzáállása között egyre mélyebb szakadék tátong. 

Olekszandr Kornyijenko, az ukrán parlament első alelnöke a minap arról beszélt: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna célja, hogy 2028-ra teljes jogú uniós tag legyen, és azonnal meg kell nyitni a tárgyalási klasztereket. 

Szerinte ez jelentené a csatlakozási folyamat következő nagy lépését. A politikus ugyanakkor azt is elismerte: Ukrajna uniós közeledése hosszú távon csak akkor maradhat fenntartható, ha az EU képes stabil pénzügyi támogatást biztosítani.

Kornyijenko szerint a jövő egyik kulcsa a befagyasztott orosz szuverén vagyon felhasználása lehetne, amelyből jóvátételi alapú hitelmechanizmus jönne létre. 

Ennek segítségével – állítja – biztosítható lenne Ukrajna költségvetési és védelmi finanszírozása 2026–2027-ben is. A brüsszeli tárgyalások azonban egyértelművé teszik: 

az ambiciózus ukrán célok messze meghaladják a realitásokat. 

Az EU eddigi bővítési gyakorlata alapján egy jelölt ország akár egy évtizedig tartó, mélyreható reformfolyamatra kényszerül, különös tekintettel a jogállamiságra, az igazságszolgáltatás átalakítására és a korrupció visszaszorítására. E feltételek teljesítése ma Ukrajnában – háborús körülmények között – különösen nehéz.

Eközben Ruszlan Sztefancsuk házelnök a Krími Platform parlamenti csúcstalálkozóján hangsúlyozta: 

Ukrajna nem kész kompromisszumra az orosz megszállás elismerésében, és nem enged védelmi képességeinek csorbításából sem. 

Szerinte nem lehet „blokkolni” Ukrajna euroatlanti útját, és Kijev továbbra is nyitott az érdemi diplomáciai párbeszédre, de nem hajlandó olyan békereceptet elfogadni, amely megkötné kezeit a háború utáni rendezésben.

A két vezető politikus nyilatkozatai jól mutatják, hogy Ukrajna számára az EU-csatlakozás egyszerre gazdasági és biztonsági projekt. Míg a hivatalos kommunikáció szerint a 2028-as cél „reális”, a háttérben egyre nyilvánvalóbb: 

a háború, a lassú reformok, a növekvő korrupciós botrányok és az Európai Unió óvatos tempója mind-mind azt jelzik, hogy Kijev gyors uniós integrációja jelenleg inkább politikai üzenet, mint valódi forgatókönyv.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
knvelt
•••
2025. november 28. 00:07 Szerkesztve
Szóval 2028. Ezek szerint elég lesz a minősített többség is? Vagy arra számítanak, hogy nálunk addig Péter nyer? Esetleg valami furmánnyal addig elveszik a szavazati jogunkat?
Válasz erre
1
0
stormy
2025. november 27. 23:53
miért nem kérdezi meg senki magasabb politikai körökböl, hogy mit nyert az eu az ukránok felvételével?
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. november 27. 23:16
Nem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!