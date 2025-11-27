Már az időpont is megvan: Kijev merész terveket tett le az asztalra, Von der Leyen büszkén követi a fejleményeket

Ennek segítségével – állítja – biztosítható lenne Ukrajna költségvetési és védelmi finanszírozása 2026–2027-ben is. A brüsszeli tárgyalások azonban egyértelművé teszik:
az ambiciózus ukrán célok messze meghaladják a realitásokat.
Az EU eddigi bővítési gyakorlata alapján egy jelölt ország akár egy évtizedig tartó, mélyreható reformfolyamatra kényszerül, különös tekintettel a jogállamiságra, az igazságszolgáltatás átalakítására és a korrupció visszaszorítására. E feltételek teljesítése ma Ukrajnában – háborús körülmények között – különösen nehéz.
Eközben Ruszlan Sztefancsuk házelnök a Krími Platform parlamenti csúcstalálkozóján hangsúlyozta:
Ukrajna nem kész kompromisszumra az orosz megszállás elismerésében, és nem enged védelmi képességeinek csorbításából sem.