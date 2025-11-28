Ft
11. 28.
péntek
Tisza Párt Wellor Magyar Péter házi kedvenc

Futótűzként terjed a neten: Wellor bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

2025. november 28. 05:47

„Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!”

2025. november 28. 05:47
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagy port vert fel a közvéleményben a lehetséges házikedvenceket érintő adó, amelyet a héten napvilágra került szégyenteljes és ugyanakkor rémisztő baloldali megszorítócsomag tartalmaz. Ez a látszólag apró tétel, akár hatmillió kisállat-tulajdonost is érinthet.

Wellor nem nézhette tétlenül, hogy Magyar Péterék tönkre akarják tenni a magyar embereket és az életünk minden apró szegmensége bele akarnak szólni. Ezért megénekelte a népnyúzó megszorítócsomag azon elemét, ami az egyik legfelháborítóbb.

(...)

A népszerű netzenész az utóbbi időben rendesen megsorozta Magyar Pétert. A közelmúltban megénekelte a Peti nem megy Washingtonba (Előválasztás Mix) című számában azt is, hogy Magyar Péter semmi mást sem csinál, mint azt, hogy majmolja Orbán Viktort. De ebből csak egy szánalmas vergődés kerekedik ki.”

kukasmacska
2025. november 28. 07:16
Csépányi borzasztóan kínos. Futótűz, az. Pislákoló öngyújtó legfeljebb.
Moslékzabáló
2025. november 28. 06:30
Ez a kínrím pont Csépányinak való. (Tényleg muszáj ezt a szánalmas ürgét rendszeresen idehozni?)
Majdmegmondom
2025. november 28. 06:11
Én okádok Magyar Petitől, de az a rossz zenész, aki a kormányt bírálja, és az a jó zenész, aki a nevében magyar Pétert? Nem kéne abbahagyni végre? Egyébként pedig pont egyetértek az Ebadóval! Százezreket költenek az állatok megvásárlására, ápolgatására, etetésére. Ha a fiatalok ezt az energiát gyermekükre költenék, kevésbé lenne gond a népesség kérdés.
