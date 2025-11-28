„Nagy port vert fel a közvéleményben a lehetséges házikedvenceket érintő adó, amelyet a héten napvilágra került szégyenteljes és ugyanakkor rémisztő baloldali megszorítócsomag tartalmaz. Ez a látszólag apró tétel, akár hatmillió kisállat-tulajdonost is érinthet.

Wellor nem nézhette tétlenül, hogy Magyar Péterék tönkre akarják tenni a magyar embereket és az életünk minden apró szegmensége bele akarnak szólni. Ezért megénekelte a népnyúzó megszorítócsomag azon elemét, ami az egyik legfelháborítóbb.