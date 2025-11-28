Óriási kudarcot próbált ünnepeltetni Magyar Péter: kiderült, mennyien vettek részt a Tisza „előválasztásán”
Magyar Péter az alelnökeit okolja.
„Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!”
„Nagy port vert fel a közvéleményben a lehetséges házikedvenceket érintő adó, amelyet a héten napvilágra került szégyenteljes és ugyanakkor rémisztő baloldali megszorítócsomag tartalmaz. Ez a látszólag apró tétel, akár hatmillió kisállat-tulajdonost is érinthet.
Wellor nem nézhette tétlenül, hogy Magyar Péterék tönkre akarják tenni a magyar embereket és az életünk minden apró szegmensége bele akarnak szólni. Ezért megénekelte a népnyúzó megszorítócsomag azon elemét, ami az egyik legfelháborítóbb.
(...)
A népszerű netzenész az utóbbi időben rendesen megsorozta Magyar Pétert. A közelmúltban megénekelte a Peti nem megy Washingtonba (Előválasztás Mix) című számában azt is, hogy Magyar Péter semmi mást sem csinál, mint azt, hogy majmolja Orbán Viktort. De ebből csak egy szánalmas vergődés kerekedik ki.”
Nyitókép forrása: Képernyőfotó