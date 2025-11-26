Németországban kimondták: Európa gyenge!

A német politikai vezetés szerint Európa olyan pontra jutott, ahol már nem halogatható a valóság kimondása: az unió gyenge, megosztott és nem ura saját sorsának. Németország kancellárja „sorsdöntő pillanatnak” nevezte a helyzetet, amit a Süddeutsche Zeitung szerint nemcsak a külső fenyegetések, hanem Brüsszel hosszan tartó tétovasága és következetlensége okozott.

Brüsszel bénultsága miatt Európa kiszolgáltatott – figyelmeztet Németország.

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A lap a 28 pontos amerikai béketerv első változatát drámai módon írja le: