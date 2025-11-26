Elegük van Brüsszel politikájából: tízezrek tüntetnek Ursula von der Leyen terve ellen
A gazdák szerint az EU már nem tartja stratégiai területnek a mezőgazdaságot és az élelmiszer-előállítást.
Európa vezetői egyre élesebben tapasztalják, hogy a kontinens biztonságát érintő döntések nem saját kezükben összpontosulnak. Németország most arra figyelmeztet: Brüsszel hibái, megosztottsága és tehetetlensége miatt Európa másoktól várja a megoldásokat – miközben saját pozíciói gyengülnek.
A német politikai vezetés szerint Európa olyan pontra jutott, ahol már nem halogatható a valóság kimondása: az unió gyenge, megosztott és nem ura saját sorsának. Németország kancellárja „sorsdöntő pillanatnak” nevezte a helyzetet, amit a Süddeutsche Zeitung szerint nemcsak a külső fenyegetések, hanem Brüsszel hosszan tartó tétovasága és következetlensége okozott.
A lap a 28 pontos amerikai béketerv első változatát drámai módon írja le:
Európa számára olyan, mint egy üdvözlet a pokolból.
A kifejezés arra utal, hogy egy ilyen javaslat azért vált lehetségessé, mert Európa — és benne Brüsszel — nem rendelkezik elég erővel ahhoz, hogy saját érdekeinek megfelelően alakítsa a folyamatokat. A terv léte önmagában azt mutatja, mennyire háttérbe szorult az unió stratégiai súlya.
A Süddeutsche Zeitung szerint a legmegrázóbb nem az volt, hogy egy ilyen terv elkészült, hanem az, hogy európai vezetők „hangos megkönnyebbüléssel” fogadták, amikor sikerült ideiglenesen enyhíteni rajta. Ebben a reakcióban a lap szerint egyértelműen látszik: Brüsszel nem uralja a folyamatokat, csak sodródik. A cikk így fogalmaz:
Amikor a sors beszél, magasabb hatalmak működnek.
A mondat azt fejezi ki, hogy Európa vezetői ma nem alakítói, hanem elszenvedői a döntéseknek — és ez nem külső okokra, hanem a kontinens belső gyengeségére vezethető vissza. A békerend állapotáról a lap így ír:
Ez a békerend már visszafordíthatatlanul megsérült.
A szerzők szerint ennek oka részben az orosz agresszió, de legalább ennyire az, hogy az EU nem volt képes időben és egyértelműen cselekedni, mert Brüsszelben évek óta tart a politikai bénultság. A Süddeutsche Zeitung külön kiemeli:
Európa nem tudta Ukrajnát olyan helyzetbe segíteni, amelyből valódi tárgyalási erőt képviselhetne, mert a katonai és gazdasági támogatás „nem volt elég következetes”.
Ez a megállapítás közvetve, de világosan utal Brüsszelre, hiszen a következetesség hiánya az uniós politika egyik fő problémája. A lap szerint „Putyin szava értéktelen.” Ezért — írja — veszélyes illúzió lenne a kontinens részéről a gyors és biztonságos rendezésben bízni.
A német lap szerint Európa kezében lennének eszközök: Ukrajna újjáépítéséhez szükséges pénz többnyire az Európai Unióban van. Azonban Brüsszel — saját széttagoltsága és határozatlansága miatt — ezeket sem tudja mozgósítani, hiszen az uniós tanácsot blokádok bénítják.
A cikk szerint a kancellár csak akkor tudna valódi vezetőként fellépni, ha „megtöri a belga ellenállást” az orosz befagyasztott vagyonok felhasználásával kapcsolatban.
A lap arra is rámutat, hogy az EU-s döntéshozatal egységesítése nem egyszerű: a szerzők szerint az unió egységes álláspontjához szükség van arra, hogy Brüsszel „nyomást gyakoroljon Magyarországra”, amely a lap értelmezése szerint „Oroszország érdekképviselőjeként” lépett fel több alkalommal. Ez a megfogalmazás a német lap állítása — ugyanakkor világossá válik belőle, milyen éles konfliktusok feszítik szét az EU-t. Mindez tovább erősíti a képet, amely szerint Brüsszel nem képes olyan egységet teremteni, amelyre a jelenlegi helyzetben szükség lenne.
A Süddeutsche Zeitung összegzésében világosan kimondja, hogy Európa gyengeségének döntő oka belső eredetű. A végkövetkeztetés így hangzik:
Az az megbocsáthatatlan gyengeség, amely egyáltalán ehhez a pillanathoz vezette az európaiakat, rövid távon nem fog megszűnni. De annyira gyengék viszont nem, hogy meg kellene adniuk magukat a sorsuknak.
Ez a megállapítás egyértelmű üzenet: Brüsszel az elmúlt évek hibái és mulasztásai miatt gyengült meg, és ma már nem képes önállóan alakítani Európa sorsát.
