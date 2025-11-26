Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Brüsszel Ukrajna béketerv Egyesült Államok

Németországban kimondták: Európa gyenge!

2025. november 26. 21:26

Európa vezetői egyre élesebben tapasztalják, hogy a kontinens biztonságát érintő döntések nem saját kezükben összpontosulnak. Németország most arra figyelmeztet: Brüsszel hibái, megosztottsága és tehetetlensége miatt Európa másoktól várja a megoldásokat – miközben saját pozíciói gyengülnek.

2025. november 26. 21:26
null

A német politikai vezetés szerint Európa olyan pontra jutott, ahol már nem halogatható a valóság kimondása: az unió gyenge, megosztott és nem ura saját sorsának. Németország kancellárja „sorsdöntő pillanatnak” nevezte a helyzetet, amit a Süddeutsche Zeitung szerint nemcsak a külső fenyegetések, hanem Brüsszel hosszan tartó tétovasága és következetlensége okozott.

Brüsszel bénultsága miatt Európa kiszolgáltatott – figyelmeztet Németország.
Brüsszel bénultsága miatt Európa kiszolgáltatott – figyelmeztet Németország.
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A lap a 28 pontos amerikai béketerv első változatát drámai módon írja le:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

 Európa számára olyan, mint egy üdvözlet a pokolból.

A kifejezés arra utal, hogy egy ilyen javaslat azért vált lehetségessé, mert Európa — és benne Brüsszel — nem rendelkezik elég erővel ahhoz, hogy saját érdekeinek megfelelően alakítsa a folyamatokat. A terv léte önmagában azt mutatja, mennyire háttérbe szorult az unió stratégiai súlya.

Brüsszel hibái és mulasztásai tették gyengévé Európát

A Süddeutsche Zeitung szerint a legmegrázóbb nem az volt, hogy egy ilyen terv elkészült, hanem az, hogy európai vezetők „hangos megkönnyebbüléssel” fogadták, amikor sikerült ideiglenesen enyhíteni rajta. Ebben a reakcióban a lap szerint egyértelműen látszik: Brüsszel nem uralja a folyamatokat, csak sodródik. A cikk így fogalmaz: 

Amikor a sors beszél, magasabb hatalmak működnek.

A mondat azt fejezi ki, hogy Európa vezetői ma nem alakítói, hanem elszenvedői a döntéseknek — és ez nem külső okokra, hanem a kontinens belső gyengeségére vezethető vissza. A békerend állapotáról a lap így ír: 

Ez a békerend már visszafordíthatatlanul megsérült.


A szerzők szerint ennek oka részben az orosz agresszió, de legalább ennyire az, hogy az EU nem volt képes időben és egyértelműen cselekedni, mert Brüsszelben évek óta tart a politikai bénultság. A Süddeutsche Zeitung külön kiemeli: 

Európa nem tudta Ukrajnát olyan helyzetbe segíteni, amelyből valódi tárgyalási erőt képviselhetne, mert a katonai és gazdasági támogatás „nem volt elég következetes”.


Ez a megállapítás közvetve, de világosan utal Brüsszelre, hiszen a következetesség hiánya az uniós politika egyik fő problémája. A lap szerint „Putyin szava értéktelen.” Ezért — írja — veszélyes illúzió lenne a kontinens részéről a gyors és biztonságos rendezésben bízni.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszel blokádokkal és belső harcokkal bénítja a cselekvést

A német lap szerint Európa kezében lennének eszközök: Ukrajna újjáépítéséhez szükséges pénz többnyire az Európai Unióban van. Azonban Brüsszel — saját széttagoltsága és határozatlansága miatt — ezeket sem tudja mozgósítani, hiszen az uniós tanácsot blokádok bénítják.

A cikk szerint a kancellár csak akkor tudna valódi vezetőként fellépni, ha „megtöri a belga ellenállást” az orosz befagyasztott vagyonok felhasználásával kapcsolatban.

A lap arra is rámutat, hogy az EU-s döntéshozatal egységesítése nem egyszerű: a szerzők szerint az unió egységes álláspontjához szükség van arra, hogy Brüsszel „nyomást gyakoroljon Magyarországra”, amely a lap értelmezése szerint „Oroszország érdekképviselőjeként” lépett fel több alkalommal. Ez a megfogalmazás a német lap állítása — ugyanakkor világossá válik belőle, milyen éles konfliktusok feszítik szét az EU-t. Mindez tovább erősíti a képet, amely szerint Brüsszel nem képes olyan egységet teremteni, amelyre a jelenlegi helyzetben szükség lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Németország szerint a kontinens önmagát sodorta ebbe a helyzetbe

A Süddeutsche Zeitung összegzésében világosan kimondja, hogy Európa gyengeségének döntő oka belső eredetű. A végkövetkeztetés így hangzik:

Az az megbocsáthatatlan gyengeség, amely egyáltalán ehhez a pillanathoz vezette az európaiakat, rövid távon nem fog megszűnni. De annyira gyengék viszont nem, hogy meg kellene adniuk magukat a sorsuknak.

Ez a megállapítás egyértelmű üzenet: Brüsszel az elmúlt évek hibái és mulasztásai miatt gyengült meg, és ma már nem képes önállóan alakítani Európa sorsát.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. november 26. 21:56
Von der Leyen nemzetközi - zsidó irányítású - Mélyállam (DeepState) ügynök. Feladata szétbaszni az európai kontinest. Időközben Ursula belehabarodott a TerrorGnóm Zelenszkij kokós törpébe. Volodimir már meghágta a vén dögöt jópárszor.
Válasz erre
0
2
neszteklipschik
•••
2025. november 26. 21:47 Szerkesztve
"Brüsszel hibái és mulasztásai tették gyengévé Európát." Hagyjuk már "Brüsszelt"! Brüsszelben csak csicskák vannak. Bürokrata csicskák, nem pedig politikusok, államférfiak. A demokratikus felhatalmazásuk ZÉRÓ, demokratikusan nem is számolnak el senkinek se. A nagy és szuverén országoknak kell kordában tartaniuk, kényszeríteniük ezeket a csicskákat, hogy az európaiak érdekeit védjék, ám ez a fajta kényszer, számonkérés nincs, amióta Párizsban, Berlinben a lippsi Mekkmester-banda vette át az irányítást. Ugyanaz a barncs, ami Brüsszelben mindig is van és volt. A nagy nyugati országokban borult fel a rend, ők nem képesek a saját országukat normálisan vezetni, ezért elkanászodott el "Brüsszel"! Ha tehát ki akarunk keveredni ebből a helyzetből, akkor Macront és Merzet kell lecserélni Le Penre és Weidelre! Mert ők majd rendet raknak a saját környezetükben, meg "Brüsszelnek" is megmutatják, hogy hol a helye és hogy merre van az előre!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!