A Carman család rejtélye: a Netflix leleplezi a milliárdosdinasztia hátborzongató történetét

A dokumentumfilm egyik kulcsmozzanata a 2016-os tragikus éjszaka, amikor Nathan és édesanyja, Linda Carman éjszakai horgászatra indultak a Rhode Island-i South Kingstownból, a hajó azonban másnapra eltűnt a nyílt vízen. Linda Carman soha nem került elő

– eltűnését a mai napig rejtély övezi.

Nyolc nappal később a tengeren sodródó, kimerült és sokkos Nathan Carmant kimentették. Az FBI és a rendőrség újra vizsgálni kezdte, vajon baleset történt-e, vagy a fiatal férfi közvetlenül felelős volt-e anyja haláláért, a szakértők ugyanis számos, zavarba ejtő körülményt tártak fel. A dokumentumfilm több érintettet is megszólaltat, köztük a Wired újságíróját, Evan Lubofskyt, aki szerint a bizonyítékok ellentmondásosak, és akár két különböző narratívát is alátámaszthatnak.

Bűnös vagy ártatlan? A true crime a Netflixen is kételyekre épít

A Carman család rejtélye abba a kérdésbe is mélyen belemegy, vajon autizmus diagnózisa és nehéz gyermekkora befolyásolhatta-e Nathan viselkedését. A dokumentumfilm bemutatja a fiú izolációját, különc természetét, és azt, ahogyan családja egyes tagjai már jóval a tragédiák előtt igyekeztek eltávolítani őt a közös örökségtől. A true crime dokumentumfilm a Netflixen a megoldatlan bűnügyek dramaturgiájára épít: felidézi a végrendeleti harcokat, a családi félelmeket és a görög származású dinasztia széthullását.