A Carman család rejtélye: a Netflix leleplezi a milliárdosdinasztia hátborzongató történetét

A színész még talán soha nem volt ilyen rossz, mint a Netflix új drámájában. Az Egy szerencsejátékos vallomása minden mást tekintve is a nézhetetlenség határát súrolja.
A Netflix új dokumentumfilmje olyan bűnügyi történetet dolgoz fel, amelyet a szakértők egy modern kori görög tragédiához hasonlítanak. A Carman család rejtélye nemcsak egy eltűnés és két megoldatlan gyilkosság története, hanem egy többgenerációs család széthullásának krimibe illő, lebilincselő krónikája.
A Netflix új sikervárományosa, A Carman család rejtélye (The Carman Family Deaths) a streamingplatform egyik legmegrázóbb true crime dokumentumfilmje lett a 2025-ös év végére. A történet középpontjában Nathan Carman, a család autizmussal diagnosztizált elsőszülött unokája áll, aki egy sor rejtélyes bűnügy fő gyanúsítottja és áldozata is egyszerre.
A krimi 2013-ban kezdődik, amikor megölik John Chakalost, a görög származású ingatlanmágnást.
A rendőrség és az FBI máig nem talált végleges választ arra, ki lőtte le a család fejeként tisztelt férfit. A gyanú hamar az akkor még fiatal Nathanre terelődött, ám bizonyítékok hiányában a nyomozás zsákutcába jutott. A család több tagja, köztük Clark Carman, évekig harcolt a hagyaték körüli vitákban, miközben újabb titkok kerültek napvilágra.
A dokumentumfilm egyik kulcsmozzanata a 2016-os tragikus éjszaka, amikor Nathan és édesanyja, Linda Carman éjszakai horgászatra indultak a Rhode Island-i South Kingstownból, a hajó azonban másnapra eltűnt a nyílt vízen. Linda Carman soha nem került elő
– eltűnését a mai napig rejtély övezi.
Nyolc nappal később a tengeren sodródó, kimerült és sokkos Nathan Carmant kimentették. Az FBI és a rendőrség újra vizsgálni kezdte, vajon baleset történt-e, vagy a fiatal férfi közvetlenül felelős volt-e anyja haláláért, a szakértők ugyanis számos, zavarba ejtő körülményt tártak fel. A dokumentumfilm több érintettet is megszólaltat, köztük a Wired újságíróját, Evan Lubofskyt, aki szerint a bizonyítékok ellentmondásosak, és akár két különböző narratívát is alátámaszthatnak.
A Carman család rejtélye abba a kérdésbe is mélyen belemegy, vajon autizmus diagnózisa és nehéz gyermekkora befolyásolhatta-e Nathan viselkedését. A dokumentumfilm bemutatja a fiú izolációját, különc természetét, és azt, ahogyan családja egyes tagjai már jóval a tragédiák előtt igyekeztek eltávolítani őt a közös örökségtől. A true crime dokumentumfilm a Netflixen a megoldatlan bűnügyek dramaturgiájára épít: felidézi a végrendeleti harcokat, a családi félelmeket és a görög származású dinasztia széthullását.
A néző végig két kérdéssel küzd:
A könyv szerzője, Casey Sherman – akinek munkája, a Blood in the Water nagy visszhangot váltott ki – így nyilatkozott a People magazinnak: „Egy esküdtszék tagjaként jómagam a felmentésére szavaznék.” Ez a kijelentés tovább árnyalja a Netflix dokumentumfilmje által bemutatott képet.
2023-ban Nathant letartóztatták, és a bűnügyi dokumentumfilm szerint, bár a hatóságok végre közel érezték magukat a megoldáshoz, a vádemelést azonban nem tehették már meg: a fiatal férfi ugyanis öngyilkosságot követett el börtöncellájában.
Halála óta a rendőrség és az FBI sem jutott közelebb a végső válaszhoz: bűnös volt-e, vagy ártatlanul vitte magával családja tragédiájának titkait. A Carman család rejtélye méltó párja a platform nagy sikerének számító A tökéletes szomszéd című doku-kriminek. A streamingszolgáltató ezzel újabb erős true crime alkotást tett le az asztalra, amely egyszerre krimi, családtörténet, rejtély, és a megoldatlan gyilkosságok sötét oldalát bemutató bűnügyi dokumentumfilm.
A rendező, Yon Motskin, feszült, lélektani nyomozásként építette fel a történetet, amelyben a Netflix új dokumentumfilmje nem csupán az eseményeket rekonstruálja, hanem azt a kérdést is feszegeti: vajon megismerhetjük-e valaha a teljes igazságot egy olyan családban, ahol mindenki mást mond?
A Carman család rejtélye így nemcsak egy tragikus családi történet, egyben tükör is, amely megmutatja, milyen törékennyé válhat a család egysége vagy az igazság és az emberi lélek egy megoldatlan bűnügy árnyékában.