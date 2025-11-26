Tabuk nélkül a Balatonról – a tó sötét titkai is feltárulnak Kovács Emőke új könyvében

A magyarok ön szerint tudnak a Balatonnak ezen kulturális értékéről?

A térség két hónapra szűkülő szezonális jellege azt eredményezi, hogy csak használatban van a környezet, és a legtöbb ember szemében nincs értéke annak a rengeteg kulturális ténynek és lenyomatnak, ami körülvesz minket. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy szinte mindegyik település számos pontján áll egy emléktábla/szobor, ne menjünk el mellettük csukott szemmel,

hanem tudatosuljon, hogy kiknek állítanak ezek emléket, és ők mit tettek.

Igazából jó lenne egy virtuális térkép is a Balatonról ennek kapcsán, hogy jobban tudjuk kapcsolni ezen tényeket. De a könyvem egyértelmű támpontokat ad a déli és az északi part kapcsán is. A harmadik kötetben talán kicsit túlteng az előbbi, aminek az oka, hogy visszaköltöztem Somogyországba a fővárosból. Amikor az ember közelségbe kerül egy hellyel, mindig nagyobb az inspiráció.

Sok elismerést, díjat kapott már a munkájáért. Ez is egyfajta igazolás?

Egyszerű közegből indulok. Ezek a kitüntetések a kaposvári panelból, ahol gyerek voltam, számomra elképzelhetetlenek voltak. Onnan és innen nézve is hatalmas elismerés. Először megyei szinten, mert én nagyon nagy somogyi lokálpatrióta vagyok. Ebben az évben három díjat kaptam: a Somogy Polgáraiért Díjat, ami somogyországi, a Balaton-díjat, amit kifejezetten a balatoni tevékenységemért kaptam, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, szintén a Balaton-kutatásokért. Egyértelműen utóbbi volt a non plus ultra. Az elején nem is tudtam felfogni. Ehhez hozzájárul az is, hogy nőként végigmenni ezen az úton nem volt olyan egyszerű. Nehéz munka volt, nagyon sok lemondással, rengeteg éjszakázással járt. Ami könnyű, azt mindenki csinálja. A nehezet nem mindenki, úgyhogy én ezt az utat választottam.

Ha már a nők és a siker: női szereplők és sorsok is szerepelnek a legújabb könyvben?

Nem mondom azt, hogy csak a női történeteket szeretem, de igen, vannak a kötetben olyan nők, akiknek a sorsa megérintett. Például a korának egyik ismert írónője, Bohuniczky Szefi, aki somogyi kötődésű és a két háború között a Nyugatba is írt. Modern író volt, vannak balatoni és somogyi vonatkozású írásai. Ő 1945 után szinte megszűnik létezni a magyar irodalmi élet számára, politikai okokból. Az élettörténete nagyon foglalkoztatott. Szintén meghatározó téma volt számomra a Méhes vagy a Korbuly család története és balatoni szálai.

Nyitókép: Siófok, fövenyfürdő, 1917 (Fortepan/Schoch Frigyes)