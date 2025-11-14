„Ilyen szituációban sosem voltam még” – továbbra sem dőlt el a nagy kérdés, ami régóta lázban tartja a magyarokat

Más, emberi oldaláról is szerette volna megmutatni magát – mondta Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott RB Leipzigben szereplő korábbi kapusa önéletrajzi könyvének pénteki bemutatóján.

A „Csendben a csúcsra – Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába” című kötet pénteki bemutatóján a felnőtt nemzeti csapatban 58-szor szerepelt, U20-as világbajnoki bronzérmes kapuvédő elmondta: a könyv gondolata a 2022-es, hosszú felépüléssel járó térdsérülése alatt fogant meg benne, amikor harmadik műtétje után azzal kellett szembesülnie, hogy még a pályafutása is veszélybe került.

Mint bevallotta, mindig is a kitartás, a szorgalom, az alázat, a fegyelem és a rengeteg munka volt fontos az életében, így sikerült elérnie, hogy visszakerüljön az RB Leipzig és a magyar válogatott kapujába, sőt a Kicker nevű sportlap a 2024–2025-ös bajnokság során az őszi és a tavaszi szezonban is a német Bundesliga legjobb kapusává választotta.

Megjelent Gulácsi Péter önéletrajzi könyve (Fotó: sportkonyvek.hu)

A könyvben szó esik a Marco Rossi-korszakról, arról a két Európa-bajnokságról, amelyen Gulácsi őrizhette a magyar labdarúgó-válogatott kapuját, valamint a nemzeti csapattól való visszavonulásáról. Utóbbit Gulácsi azzal indokolta, hogy a sok edzőtáborozás helyett most már a családjával szeretne több időt tölteni.