magyar válogatott könyvbemutató RB Leipzig Gulácsi Péter

„Ilyen szituációban sosem voltam még” – továbbra sem dőlt el a nagy kérdés, ami régóta lázban tartja a magyarokat

2025. november 14. 22:24

Az idény végén lejár a szerződése Lipcsében, de egyelőre nem dőlt el, hogy hosszabbít vagy távozik. Pénteken bemutatták Gulácsi Péter önéletrajzi könyvét.

2025. november 14. 22:24
null

Más, emberi oldaláról is szerette volna megmutatni magát – mondta Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott RB Leipzigben szereplő korábbi kapusa önéletrajzi könyvének pénteki bemutatóján.

A „Csendben a csúcsra – Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába” című kötet pénteki bemutatóján a felnőtt nemzeti csapatban 58-szor szerepelt, U20-as világbajnoki bronzérmes kapuvédő elmondta: a könyv gondolata a 2022-es, hosszú felépüléssel járó térdsérülése alatt fogant meg benne, amikor harmadik műtétje után azzal kellett szembesülnie, hogy még a pályafutása is veszélybe került.

Mint bevallotta, mindig is a kitartás, a szorgalom, az alázat, a fegyelem és a rengeteg munka volt fontos az életében, így sikerült elérnie, hogy visszakerüljön az RB Leipzig és a magyar válogatott kapujába, sőt a Kicker nevű sportlap a 2024–2025-ös bajnokság során az őszi és a tavaszi szezonban is a német Bundesliga legjobb kapusává választotta.

Megjelent Gulácsi Péter önéletrajzi könyve (Fotó: sportkonyvek.hu)

A könyvben szó esik a Marco Rossi-korszakról, arról a két Európa-bajnokságról, amelyen Gulácsi őrizhette a magyar labdarúgó-válogatott kapuját, valamint a nemzeti csapattól való visszavonulásáról. Utóbbit Gulácsi azzal indokolta, hogy a sok edzőtáborozás helyett most már a családjával szeretne több időt tölteni. 

„Hogy hiányzik-e? Vannak dolgok, amelyek nagyon, ám helyette sok minden kárpótol. A meccsek hiányoznak, mert élsportoló vagyok, imádom a kihívásokat, és a válogatottban játszani a lehető legmagasabb kihívás. Ez egy hosszú ideig érlelődő tudatos döntés volt, ami a prioritásaimat kicsit áthelyezi más irányba. Rengeteg minden kárpótol, főleg a családommal töltött idő. A közelmúltban kétszer is volt lehetőségünk pár napra elutazni, ami sohasem adatott meg a karrierem során. Most is haza tudtam jönni, meglátogathattam a szüleimet. Ezek olyan dolgok, amelyek mindig kimaradtak az életemből. Jóval több lehetőségem van most, élvezem az otthon töltött időt, hiszen a kisfiaink cseperednek. Mindig azt mondom, ha az ember valamiről lemond, azzal valamit nyerhet is” – idézte Gulácsit a 24.hu.

Elmondta még, hogy a nyáron lejár a szerződése Lipcsében. Úgy érzi, néhány év még van benne, és el tudja képzelni, hogy ott fejezi be a pályafutását, arról azonban még nincs konkrét elképzelése, hogy ezt követően miként folytatja majd az életét.

A szezon végén lejár a szerződésem, ilyen szituációban sohasem voltam még a karrierem során. Beszélgettünk már kicsit a jövőről, ami nekem nemcsak mint futballista, hanem mint családapa is fontos. Remélem, hamarosan döntés születik. Nem titok, hogy jól érezzük magunkat Lipcsében, így szeretném, ha a történet folytatódna, és akár ott fejezhetném be a pályafutásomat.

Gulácsi a magyar válogatott világbajnoki esélyeiről elmondta: nem látott minden mérkőzést a selejtezősorozatban, de az Írország elleni vasárnapi összecsapást nyilván megnézi majd, és szurkolni fog a csapatnak, hogy legalább a csoport második helyét megszerezze.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP

