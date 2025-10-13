Megkeveredtek a németek: egymásnak ellentmondó cikkeket gyártanak Gulácsiról

Hihetetlen, ami Gulácsival történik – hatalmas fordulatról írnak Németországban
Kiszoríthatatlan a kapuból.
Továbbra sem tudni, mi lesz a Leipzig korábbi magyar válogatott kapusával. A Bild szerint a következő idényben már nem Gulácsi Péter lesz az első számú kapuvédő.
A Csakfoci a német Bild értesüléseire hivatkozva arról számolt be, most úgy állnak a dolgok, hogy Gulácsi Péter közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzignél.
Az elmúlt bő fél évben rengeteg cikk jelent meg arról, hogy mi lesz a lipcsei csapat magyar válogatott játékosaival. Tavasszal azt lehetett olvasni, hogy a nyáron Gulácsi és Willi Orbán is jó eséllyel távozik, mivel a klub nem tudta kiharcolni az európai kupaindulást, és így a kiesett bevételeket a magasabb fizetésű játékosok, valamint a piacon értékes futballistáik eladásával kívánja pótolni.
Végül mindketten maradtak, de Orbántól az új vezetőedző elvette a csapatkapitányi karszalagot. Gulácsi viszont maradt első számú kapus, és továbbra is nagyszerűen védett, így a németek már arról kezdtek cikkezni, hogy 2024 nyarán Maarten Vandevoordt személyében hiába hoztak a nyakára egy tehetséges belgát, a jövő nyáron lejáró szerződését meg akarják hosszabbítani. A Leipzig 35 éves legendájával egyébként nem először történne meg a klubjánál az, hogy igazolnak egy ígéretes kapust, de az nem tudja őt kiszorítani.
Sokat köszönhetnek neki.
Most a Bild azt írja, még nem tudni, mi lesz a jövője.
„Gulácsi Péter szerződéshosszabbítása egyelőre nem biztos klubjánál, nem dőlt még el, hogy marasztalja-e kapusát a német klub. A 35 éves magyar kapuvédő ugyan idén ismét visszaszerezte a kezdőcsapatbeli helyét,
a klubvezetés a jövő idénytől Maarten Vandevoordt-ot tervezi első számú kapusnak”
– idézte a cikkből a csakfoci.hu, és hozzátette: a harmadik számú kapus, Leopold Zingerle jó eséllyel új szerződést kaphat a csapatnál.
