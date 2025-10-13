Megkeveredtek a németek: egymásnak ellentmondó cikkeket gyártanak Gulácsiról

A Csakfoci a német Bild értesüléseire hivatkozva arról számolt be, most úgy állnak a dolgok, hogy Gulácsi Péter közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzignél.

Ismét Gulácsi jövője a téma Németországban (Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Az elmúlt bő fél évben rengeteg cikk jelent meg arról, hogy mi lesz a lipcsei csapat magyar válogatott játékosaival. Tavasszal azt lehetett olvasni, hogy a nyáron Gulácsi és Willi Orbán is jó eséllyel távozik, mivel a klub nem tudta kiharcolni az európai kupaindulást, és így a kiesett bevételeket a magasabb fizetésű játékosok, valamint a piacon értékes futballistáik eladásával kívánja pótolni.